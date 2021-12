Presidenta Marta Ortega: Inditex rebota un 3,6% en Bolsa tras las caídas del primer momento

Lo de la izquierda española en general y los zarrapastrosos de Podemos en particular, es para hacérselo mirar, pero en el psiquiatra.

Tras muchos meses de acusar de todas las maldades imaginables a Amancio Ortega, salieron ahora con que la caída en Bolsa de Inditex, apenas anunciarse que la nueva presidenta del gigante textil sería su hija Marta, están vinculadas a la condición femenina de la elegida.

Pues tampoco.

Inditex rebota con fuerza en los primeros compases de la sesión de este 1 de diciembre de 2021, con un avance del 3,58%.

Una subida que ya contemplaban los analistas, que aseguraban que, una vez se asimilase la noticia, la cotización del gigante textil se estabilizaría.

Y es que, la inesperada salida de Pablo Isla de la presidencia de la firma gallega desplomó su cotización un 6,1% -la mayor caída del Ibex 35 en la jornada del martes-, lo que se tradujo en una reducción de 5.600 millones de capitalización bursátil.

El legado de Pablo Isla

Si a mediados de 2005, momento previo a que Isla fuese nombrado consejero delegado, Inditex valía unos 13.000 millones de euros en Bolsa y antes de la apertura de este lunes la capitalización se situaba en torno a los 91.000, implica una revalorización en el entorno del 600%, es decir, multiplicar por siete el valor en el mercado. En enero de 2011, cuando Amancio Ortega anunció que Isla sería su sucesor al frente de la compañía, la capitalización de Inditex en Bolsa era de unos 35.400 millones de euros, cerca de un 160% menos de lo que vale ahora.

La firma textil ha llegado a valer 111.000 millones de euros en junio de 2017, cuando rozó los 33 euros por acción. La evolución de las acciones de Inditex ha convertido a Amancio Ortega en la persona más rica de España y una de las más ricas del mundo, gracias al 60% que posee del grupo. La caída de la capitalización de la compañía se relaciona con el estallido de la pandemia. En junio de 2020 Inditex registró las primeras pérdidas de su historia, unas cuentas que recogen lo peor del confinamiento mundial al referirse al periodo entre el 1 de febrero y el 30 de abril y que arrojaron unos números rojos de 175 millones de euros.

LAS PALABRAS DE MARTA

«Siempre estaré donde la empresa más me necesite» declaraba Marta Ortega en una entrevista concedida a The Wall Street Journal el pasado mes de agosto. Una frase que ahora, con la noticia de que se convertirá en la próxima presidenta de Inditex, cobra un especial significado. Después de la renuncia de Pablo Isla al puesto que ostentaba desde hace diez años, la hija de Amancio Ortega da un paso al frente, culmina con el relevo generacional de la compañía y a partir del 1 de abril de 2022 presidirá uno de los mayores imperios textiles del mundo.

Un nuevo e inmenso reto profesional que Marta asume después de 15 años trabajando en la compañía fundada por su padre, en los cuales ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo – empezando como dependienta en una de las tiendas de Zara en Londres – y en los que se ha convertido en la mejor embajadora con la que Inditex podría soñar.

«He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer», ha afirmado Marta en el comunicado con el que Inditex ha hecho público su nombramiento como presidenta de la compañía, con un particuar agradecimiento a Pablo Isla por su «extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general».

Pablo Isla, presidente de la compañía desde 2011, continuará en el cargo hasta el próximo 31 de marzo, tras la presentación de los resultados anuales del grupo. Una década en la que, como señalan desde la compañía, «Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de Sostenibilidad y Transformación Digital».

Además, Óscar García Maceiras, secretario general y del consejo, se convertirá en consejero delegado de Inditex con efecto inmediato en sustitución de Carlos Crespom, que pasará a ser director general de operaciones. Unos cambios con los que, como ha informado la compañía en el comunicado emitido este martes, se «culmina el proceso de relevo generacional» iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega como presidente de Inditex.