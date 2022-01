Una directiva Whistleblower como canal de denuncias

¿No estás conforme con la manera en la que se están llevando las acciones legales de la empresa para la que trabajas? ¿Crees que las cosas se podrían hacer de una mejor manera pero, las personas responsables no lo tienen en cuenta? La directiva Whistleblower se presenta como una alternativa para facilitarnos la vida en este aspecto.

Pensado para esos negocios que no llevan una buena gestión en el ámbito del derecho y los deberes empresariales, poco a poco se viene implementando más en las entidades españolas logrando resultados que hace solo unos años ni siquiera habíamos visto. ¿Te vas a quedar sin conocer todas sus ventajas?

¿Qué es exactamente una directiva de Whistleblower?

Una directiva whistleblower es un canal de denuncias que pone de manifiesto la comisión de actos o conductas que no favorecen a la ley o que están faltando a alguno de los puntos que la hacen representativa. Las compañías, que tienen que estar muy pendiente de este respecto, se pueden favorecer bien de dicha herramienta.

Aplicable a cualquier empresa y/o negocio, con el paso del tiempo se ha convertido en un recurso interno obligatorio que nos ayuda a llevar un orden real de este apartado que tanto suele preocuparnos. Las buenas prácticas normativas acentúan la confianza que el usuario deposita en la marca así que, ¿qué es lo que vas a perder?

¿Qué debemos tener en cuenta ante un sistema de denuncias?

Si queremos poner un sistema de denuncias en nuestra empresa, existen determinados aspectos relacionados con la privacidad que no podemos pasar por alto. Con la normativa de protección de datos vigente, incluso cuando se trata de ayudar a un negocio en aspectos legales, debemos estar alerta:

Informar a los trabajadores

Nuestros trabajadores deben estar informados del Whistleblower que hemos puesto en el negocio y la manera en la que funciona. Ellos, que se pasan horas con nosotros, no deben ignorar estos acuerdos ni siquiera si los hemos implementado después de que hayan entrado a trabajar en la compañía. ¡Mantenlos al tanto!

Principio de proporcionalidad

Respetar el principio de proporcionalidad en el momento en que implementamos un sistema de denuncias en nuestra empresa es algo que no debemos saltar. Para empezar, solo harán referencia a supuestos en que las actuaciones tengan una efectiva implicación de dicha entidad con el denunciado. ¿Lo sabrás llevar?

Protección de datos del denunciante

Por ley podemos hacer una denuncia anónima pero, en el caso de que esta no lo vaya a ser, los datos de aquel al que hemos puesto la querella deben quedar en secreto de sumario y no ser relevados bajo ningún concepto. Esto, que hace solo unos años no se respetaba, se ha convertido en algo que no podemos ignorar.

Limitación de acceso a la información

Aunque todos los empleados deberían de estar informados sobre la directiva de Whistleblower, cuando se trata de verter datos sobre el cliente al que pusimos la querella, se hace esencial que limitemos el acceso a ese departamento que se dedica de forma exclusiva a estas gestiones.

Eliminación de los datos

Los datos del cliente denunciado deben estar en el registro solo mientras se está procediendo a tramitar el caso. Después, como algo que se entiende que ha quedado cubierto, debemos eliminar todo lo que antes metimos como señal absoluta de privacidad y de que nos tomamos en serio la confianza.

¿Es efectiva la directiva de Whistleblower?

Sabemos todo lo que una empresa debe cumplir a la hora de poner un canal de denuncias corporativo con el que se lleve una mejor gestión de todos estos procesos pero, ¿estamos ante un sistema que funciona realmente? En España, donde muchos lugares todavía no lo han implementado, surgen algunas dudas.

Gracias a los software que cumplen con la normativa Whistleblower, no solo nos haremos con su cometido de inmediato sino, que además todas las tareas las tendremos automatizadas sin que sea necesario que nosotros metamos ningún dato extra del que desconocemos su función.

Hecho con la idea de ofrecer una mejor gestión empresarial en este aspecto, no importa a qué se dedique nuestra empresa, porque siempre contará con un programa que juegue a su favor. Está dedicado a todos los que necesitan este tipo de apoyo, convirtiéndose en un software de garantías tanto a corto como a largo plazo.

A pesar del poco conocimiento que hay sobre las directivas Whistleblower en España, de la misma manera que en su momento nadie sabía todo sobre la Ley de Control Horario, Ley de Igualdad y el Registro Salarial Obligatorio, ahora le toca el turno a una nueva medida que pronto todos tendremos en cuenta.

En definitiva, un sistema de denuncias que nos permita tener un mejor control de las leyes que algunos clientes no están cumpliendo, se establece como la alternativa de soluciones para aquellos negocios que, o bien están desbordados o no saben cómo organizarse respecto a esto.