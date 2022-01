China pone en jaque el liderazgo de las tecnológicas de EEUU

Las principales compañías tecnológicas estadounidenses han conseguido mantener, un año más, sus posiciones como las marcas de tecnología más valiosas del mundo, según la edición de 2022 del informe ‘Global 500’, elaborado por la consultora Brand Finance, aunque destaca a la red social china TikTok como la marca con mayor crecimiento en valor.

De acuerdo con el informe, los principales líderes del mundo han mantenido su posición respecto al ejercicio del pasado año, con los cuatro primeros puestos ocupados por Apple, Amazon, Google y Microsoft, en ese orden. Walmart ha subido un puesto, del sexto al quinto; mientas tanto la gigante surcoreana Samsung ha recorrido el mismo camino a la inversa, del quinto puesto al sexto.

El ‘top’ 10 lo completan Facebook y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en séptima y octava posición, respectivamente, no hay ningún cambio con respecto al año pasado. Huawei ha escalado seis posiciones, hasta el número nueve, mientras que la compañía de telecomunicaciones estadounidense, Verizon, ha caído del noveno al décimo puesto, aunque se mantiene en el ‘top’.

«Apple cuenta con un nivel de fidelidad de marca asombroso, no solo su CEO fue su gran embajador, sino que transcendió y consiguió que se mantuvieran en la compañía tras su desaparición, valores de calidad, innovación y trabajo duro», ha asegurado Teresa de Lemus, directora gerente de Brand Finance España.

Sin embargo, la consultora internacional ha querido destacar que el mayor crecimiento en el valor de marca lo ha registrado TikTok, que ha triplicado su valor en el último año.

Esto ha llevado a la gigante red social china a irrumpir en la clasificación mundial, y ganarse el 18º puesto.

«Con las restricciones del Covid-19 todavía en vigor en todo el mundo durante 2021, el entretenimiento digital, las redes sociales y los servicios de ‘streaming’ experimentaron un crecimiento continuo, y el aumento de TikTok es un testimonio de cómo está cambiando el consumo de medios», explica Brand Finance.

La red social Snapchat también incrementó su valor cerca del triple, mientras que el ‘podio’ de las marcas con mayor crecimiento de valor lo cierra la surcoreana Kakao.