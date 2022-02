Entrevista a Oriol Fuertes, CEO y Fundador de Qida: “En Qida escogemos no escoger, esto es lo que nos diferencia”

Oriol Fuertes Cabassa (Barcelona, 27-02-1987) es el fundador y CEO de Qida, la empresa de impacto social especializada en la atención domiciliaria. La mayor parte de su vida profesional ha estado involucrado en el mundo de la asesoría, relacionado con temas de salud. De hecho, el emprendedor ha asesorado a gobiernos de todo el mundo desde McKinsey & Company en su estrategia sanitaria hasta la industria MedTech en su estrategia comercial internacional, así como ha trabajado para la secretaría general de sanidad de la Generalitat de Catalunya, cuando Boi Ruiz ejerció como consejero de este departamento.

¿Qué es Qida?

Qida es una empresa de impacto social nacida en 2018, que busca transformar el sector del cuidado de las personas dependientes en su domicilio, entendiendo las necesidades de cada paciente y realizando un seguimiento continuado con base tecnológica para ofrecer el mejor servicio posible del mundo.

Además, persigue el objetivo de devolver el estatus social al colectivo de cuidadores/as, impulsando su formación, su comunidad y sus condiciones dignas de trabajo.

¿Qué es lo que te motivó a crear este proyecto?

A finales de 2013, un profesor del MBA nos propuso escribir una carta que nos gustaría que nuestro mejor amigo leyera en nuestro epitafio. En aquel momento quería ser recordado como un socio de McKinsey que asesoró a numerosos clientes y que logró muchas cosas, ya que estaba muy contento trabajando en esa firma y les debo mucho. Pero vi que a la frase le faltaba algo social y entonces escribí: “Quiero cambiar el mundo a través de mis conocimientos y mi experiencia en el campo de la gestión sanitaria”.

Fue en 2017, cuando quedaban pocos meses para promocionar como socio de McKinsey, cuando me volvió el pensamiento de que tenía solo una vida y de que quería dedicarla a cambiar la vida a la gente, a hacer algo distinto. Entonces fue cuando llegó el momento de dar el paso y crear mi propio proyecto.

¿Por qué decidiste que tu proyecto tenía que ser de impacto social?

En el manifiesto de Qida tenemos un principio que es “Escogemos no escoger”, esto es lo que nos diferencia. Es una elección consciente de no elegir entre el ámbito humano y el tecnológico, entre el ámbito social y económico. De hecho, pensamos que elegir no elegir es el camino más rápido para conseguir el impacto social que buscamos.

Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, sobre todo, en los cuidados de las personas dependientes, es muy importante el trato humano y la empatía. Si pienso también en el sistema sanitario y en la necesidad de ser proactivo y poder avanzarse en los problemas de esas personas, la tecnología nos da una oportunidad enorme. Entonces, escoger no escoger entre los dos es lo que nos hace más fuertes.

Otro ejemplo es entre lo social y económico. La esencia de este mercado es que el problema está en la oferta y no en la demanda, que hay mucha. Lo que realmente mueve a los cuidadores son sus necesidades económicas y formativas. Por ello, desde Qida impulsamos que así sea para que se sientan cuidados y valorados y, en consecuencia, las familias están mejor cuidadas y perdura más su relación con Qida.

¿Cuáles crees que son las claves para culminar con éxito un proceso innovador?

Innovar es, sin duda, todo un reto, pero te diría que tres. La primera, establecer el objetivo de la innovación. En segundo lugar, la sencillez, ya que las personas queremos cosas fáciles de entender, de usar y que generen valor. Y, finalmente, tener un equipo multidisciplinar que entienda a las personas, que ofrezca una calidad humana, que sea próxima. A mi modo de ver, es igual de importante que las personas que están desarrollando la innovación a nivel técnico.

Recomendaciones para alguien que se está planteando emprender…

En primer lugar, tener muy claro por qué quiere hacer ese proyecto y no otro. Es fundamental tomarse un tiempo para entender tus inquietudes y necesidades.

En segundo lugar, que escojan a conciencia sus inversores. Es muy importante tener claro hasta dónde uno quiere llegar y cómo quiere que crezca la empresa.