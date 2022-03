El empresario que alaba la gestión de Ayuso en pandemia: «En Madrid hemos sido unos privilegiados»

Es conocido en toda España que los empresarios, sobre todo los de restauración, sufrieron sobremanera durante la fase más dura de la pandemia de coronavirus que asoló el mundo desde 2020 -y hasta lo que le quede-.

Julio Quiroga, restaurador y empresario, aborda este y otros asuntos de la situación para el sector en Madrid, entrevistado en Periodista Digital.

El protagonista es madrileño de nacimiento y ha creado un pequeño imperio dedicado a la restauración. Lleva cinco restaurantes y tres churrerías, con cerca del centenar de trabajadores a su cargo, entre los que se encuentra el Restaurante El Jardín del Mar.

¿Qué ayudas recibió durante la pandemia?

En Madrid fuimos unos privilegiados, pudimos trabajar más que el resto de España. Yo por ejemplo solo tuve que cerrar un negocio, una churrería en Alcorcón, pero el resto los pude mantener abiertos poniendo dinero de mis ahorros personales. En cuanto a ayudas, únicamente conseguí para uno de mis locales 20.000 euros procedentes de la Comunidad de Madrid. Pero yo no quiero ayudas, solo que no me frían a impuestos y que nos dejen trabajar.

Una clara alusión a la labor que Isabel Díaz Ayuso llevó a cabo en la región de Madrid, no solo no cerrando los bares como hacían en otras comunidades, sino además, ayudándoles con fondos. Prosigue el empresario, refiriéndose también a los polémicos fondos europeos que gestiona el gobierno estatal:

Las ayudas siempre van a los mismos y se benefician los mismos. No confío ver ni un euro de los fondos europeos. Hemos intentado conseguir alguna de esas subvenciones y es complicadísimo. Perdería más dinero intentándolo de lo que ganaría trabajando.

¿Cuántos clientes se han contagiado de Covid en sus restaurantes?

Ninguno, los que terminaron contagiados fue por contactos familiares. Ha habido mucha desinformación de los clientes, muchos creían que al ir a un bar o restaurante iban a coger la enfermedad.

¿Cuál es el secreto para que un negocio de restauración funcione?

Tratar bien a los empleados y formar un buen equipo. España es un país de emprendedores y muchos de ellos tienen éxito, tenemos gente muy valiosa, lo que falta es formación.