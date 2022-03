El empresario Jorge Neri de Venezuela destaca la importancia de la protección ambiental para la sociedad actual

“El reto es crear un mundo más humano, justo y regenerativo a través del conocimiento y la conciencia”, declara una de las personalidades latinas más influyentes en la gestión medioambiental: Jorge Neri de Venezuela. El CEO del Grupo EIG Multimedia y editor en jefe de Cambio 16 trabaja constantemente por la lucha para proteger al ambiente de las secuelas del cambio climático a través de iniciativas y proyectos en medios de comunicación de calidad.

Las iniciativas ecológicas multimediáticas del empresario venezolano, Jorge Neri, se basan en la construcción de una nueva conciencia medioambiental mediante la enseñanza de la situación del entorno, la derrota del miedo y el establecimiento de metas con el trabajo en equipo. Como uno de los líderes editoriales del medio Cambio 16, Jorge Neri fomenta la difusión de información sobre la lucha ambiental, la sostenibilidad y las acciones apropiadas frente a la emergencia climática que se vive a nivel mundial para sus lectores.

Entre sus proyectos digitales más recientes se resalta la invitación al compromiso ecológico en el programa televisivo Cambiemos. En este espacio, Neri llama a la colaboración en el trabajo ambiental mediante la toma de responsabilidad del estado en que se encuentra el ecosistema del cual somos parte e instruir sobre los cambios que son necesarios para que logremos avanzar a una nueva etapa de la humanidad.

Jorge Neri desde Venezuela ha trabajado sobre una propuesta en redes sociales para fortalecer un nuevo comienzo mediante una revolución medioambiental basada en el conocimiento, la conciencia y el trabajo en equipo. Neri declara que para hacer frente a la pérdida de la biodiversidad y al grave problema ambiental es fundamental comprender la necesidad de la participación de todas las personas en soluciones obtenidas mediante diálogos y escucha activa, alcanzando un nuevo pacto social que prioricé a la humanidad y al planeta.

Neri declara la lucha contra el cambio climático como una responsabilidad compartida por todos

Uno de los pilares del trabajo ambientalista en la actualidad se trata de la búsqueda de un equilibrio lógico entre la evolución de la humanidad y la conservación del medio ambiente. El cambio climático es una realidad que afecta a todas las personas, por lo que no solo es obligación de los gobiernos y figuras científicas trabajar por un futuro más verde. Esta es una responsabilidad compartida por todos. “Cada quien puede aportar desde su propio sector, con sus recursos, con su conocimiento, con su voluntad y con su esfuerzo”, expresa Jorge Neri.

El arduo trabajo de Neri hacia la unificación de diferentes campos en búsqueda del equilibrio que requiere la sostenibilidad dio frutos en la última premiación del 50 aniversario de Cambio 16. En esta celebración se concreta el llamado de emergencia hacia la agrupación e integración de las personas socios del medio de interés público con el concepto You Are My Hope. Entre los premiados se encontraban la política española Isabel Diaz Ayuso, Pilar Gómez Acebo de Soho Woman in the World, Antonio Garamendi de la empresa CEOE y muchos otros colaboradores en la lucha ambiental.

Las acciones de una persona pueden desencadenar en un cambio a mayor escala. Sean periodistas, empresas, académicos, políticos de alto nivel, activistas o estrellas del espectáculo, todos tienen un punto en común y este es el trabajo por detener las consecuencias del cambio climático. El nivel de compromiso de Jorge Neri es uno de los catalizadores de cambio reconocidos en el impacto hacia los grandes avances para la creación de un nuevo mundo a través de la reestructuración de creencias y el desarrollo de nuevas ideas.