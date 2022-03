Cómo tener tus dispositivos protegidos sin complicaciones y gratis

En plena era digital, las estafas aumentan cada día a través de los dispositivos electrónicos. Seguro que tú conoces a alguien que fue víctima de algún fraude o, quizás, fuiste tú quien vivió en primera persona el timo.

De hecho, ‘Periodista Digital’ se hizo eco del número de ciberataques que sufrieron los españoles durante el año 2021:

«Según Datos101, solo en España se producen de media 40.000 ciberataques cada día durante este 2021, lo que supone un incremento del 125 por ciento con respecto al pasado año».

Estas estafas fraudulentas son particularmente graves cuando van dirigidas a las personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable debido a su edad y sobre todo a su desconocimiento en lo relativo a los medios tecnológicos.

Por ello es especialmente importante que los profesionales financieros eduquen a las familias para que comprendan cómo los estafadores llevan a cabo sus estafas. Sensibilizar a la familia sobre las tendencias del fraude debería convertirse en un mantra.

Desafortunadamente, a pesar de tantas advertencias y recordatorios, hay personas mayores que caen en todo tipo de estafas. Las personas mayores son susceptibles porque se sienten solas e ingenuas. Esto los convierte en los principales objetivos de una estafa.

Por ello, aparte de dicha labor pedagógica, es muy importante proteger todos los dispositivos de tu casa y de tu familia. ¿Cómo puedes conseguirlo? Creando un espacio de ciberseguridad que aísle a todos tus dispositivos de los virus informáticos y de los hackers.

Vodafone Secure Net te facilita todo este proceso. Ofrece un servicio que protege todos los dispositivos de tu hogar para que no te tengas que preocupar de los ciberataques.

Fácil y seguro

Es un servicio muy sencillo que no requiere de ningún tipo de instalación en casa y en el que no te tendrás que preocupar por nada. Está especialmente indicado para colectivos vulnerables que poseen pocos conocimientos técnicos pero quieren hacer uso de la tecnología con las máximas garantías y seguridad.

Hay que tener presente que las principales amenazas y estafas entran al domicilio a través de los dispositivos conectados a internet, bien a través de software malicioso que puede infiltrarse y dañar tus dispositivos o recopilar y divulgar información sin tu consentimiento (malware), o de páginas fraudulentas que intentan recopilar tu información personal como contraseñas o tu tarjeta de crédito (phishing).

Desde el primer momento, la protección está activa ya que se da desde la red, por lo que no hace falta instalar ninguna aplicación en los dispositivos, con el ahorro de memoria y batería que ello supone.

Se trata de un producto que se encarga de proteger todos los dispositivos del hogar, que se conecten a la red fija de casa, ya sea por WiFI o por cable. Con cero preocupaciones y cero esfuerzos, quedarás protegido de páginas fraudulentas y que puedan contener virus, ya sea en casa o cuando te conectas a la red móvil fuera de ella.

En la app o en el portal de Secure Net, gestionas el servicio. En estos soportes, puedes ver el reporte de bloqueos y hay una sección con artículos de expertos en ciberseguridad y ‘digiparenting’ para que puedas disipar cualquier tipo de duda. Se trata de una gestión muy simple que te hace sentir muy tranquilo para que puedas navegar por la red. Una gestión sencilla para que no tengas que hacer grandes esfuerzos con la tecnología, si esta no es tu fuerte.

Miniminiza costes y maximiza beneficios

Vodafone incluye este servicio en cualquiera de sus paquetes de Hogar Ilimitable, tanto en el 2.0, 3.0 como en el 4.0. También, en el resto de sus paquetes, ofrece 3 meses gratis y luego un euro por línea, ya sea fija o móvil.

Así, de manera gratuita o por solo un euro al mes, quedarás libre de ser víctima de una estafa o virus. Por ejemplo, si te envían un mensaje de Whatsapp con un enlace a una oferta tentadora, el sistema de ciberseguridad detecta si se trata de un fraude o no. En el caso de que lo sea e intentas abrirlo, lo bloquea directamente. Si recibes un email que parece de tu banco con un link para que inicies sesión y no lo es, no te lo va a permitir. Si te piden que te descargues una app para hacer seguimiento de un paquete pero es un virus, no dejará que abras la página de descarga. En definitiva, con este servicio de seguridad quedas protegido tanto tú como los tuyos de cualquier amenaza exterior.