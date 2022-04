¿Para qué sirven los robots a nivel industrial?

Los robots son la mejor alternativa para agilizar el proceso obrero en cualquier empresa, los robots son sumamente eficientes en esta área, la repetición de tareas es algo que se les da realmente bien. Las máquinas hoy más que nunca son importantes en el mundo industrial.

Los robots hoy en día son muy utilizados en las empresas, la opción de los robot colaborativo es muy tentadora para las empresas que desean que su proceso de creación de materia prima sea más veloz. Además, los robots no suelen prestarse a fallar, este muchas veces es un punto de inflexión de las empresas para declinarse por esta opción.

Empresas como Colgate o Coca-Cola basan su generación de materia prima en la mano de obra de robots. Lo que en los últimos años los ha hecho crecer mucho en producción, dando muchos pasos por encima de su competencia.

Y eso es el resultado final de la implementación de robots, tener un trabajo más eficiente y totalmente libre de fallas. Además de poseer trabajadores que nunca se cansan.

Lo que más retiene a la hora de comenzar con el uso de robots suele ser su alto costo o su mantenimiento, el cual también tiene un costo elevado. Pero como gran empresa eso no debería ser un problema, puesto que hay robots realmente económicos. En cuanto al mantenimiento, las piezas realmente son costosas, o suelen serlo. Sin embargo, este no es un gasto demasiado constante, ya que lo normal no es que estos dispositivos tengan averías.

Aunque lo normal es tener un fondo para este tipo de eventualidades, estas máquinas son realmente resistentes y es muy raro ver un daño físico en ellas.

Ventajas y desventajas de los robots industriales

Desventajas:

Riesgos con las personas: Si el robot que necesitas va a estar empleando alguna labor social, o interactuando con personas, esté realmente podría herirlas. En este tipo de situaciones cualquier tipo de error puede terminar siendo catastrófico. Debido a que cualquier fallo puede terminar afectando a alguna persona. Es por eso por lo que no se recomienda del todo una máquina para el trato de niños o adultos.

Pueden ser víctimas de hackers: Los robots, al igual que un teléfono móvil o una computadora, conlleva código de programación, el cual puede ser alterado por cualquier hacker, esto podría traer problemas a la empresa a largo plazo si el código no contiene la seguridad necesaria. Todo esto sin mencionar que en caso de que sea implementado un malware se podría acabar inclusive con la vida útil de la máquina.

Lo ideal para reducir estos problemas es la mano de obra combinada. Entre seres humanos y robots se puede mejorar la velocidad con la que trabaja la empresa, pero sin dejar de lado la capacidad de analizar situaciones de los humanos. Al final del día, una máquina no posee sentimientos y en muchas ocasiones, no es capaz de apagarse en un momento de emergencia. Por lo que la presencia de un humano es de suma importancia si estamos pensando automatizar una empresa.

Ventajas:

Ahorro de tiempo: Una máquina en la mayoría de las ocasiones ocupa menos espacio que un equipo de trabajo, además, generalmente los robots pueden hacer múltiples tareas en una estación. Haciendo que, por ejemplo, el proceso de ensamblaje no tenga tanta duración.

Reducción de costos: Si reflexionamos en la cantidad de producto que se desperdicia cuando el humano es quien hace la mano de obra, además, del sueldo que hay que pagarles, sin contar la jubilación. Realmente un trabajador conlleva muchos gastos a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que los robots en este aspecto ofrecen una alternativa más simple en la cual no te debes hacer cargo de gastos en ellos fuera de la electricidad y algún mantenimiento eventual.

Exactitud: Los robots no suelen fallar, dejamos la brecha de la duda, pero es que la realidad es que los robots no fallan. Siempre y cuando no se hable de algún error interno, pero la programación de estos suele ser más que precisa. De modo que lo normal es que estos cumplan su labor sin problema alguno. Va de la mano con el tema de reducción de costos. Los robots jamás dejarán que deseches un producto por un mal proceso de ensamblaje, siempre y cuando el programador que le dio órdenes a la máquina haya sido explícito en el código.

Fácil manejo: Los robots realmente son fáciles de utilizar, es como interactuar con tu teléfono móvil. Hay robots que incluso no necesitan de un humano que los supervise y es porque estos pueden ejercer su labor de forma automática. Los robots cada día son más automáticos y, por lo tanto, su manejo se vuelve más fácil. Al punto que ahora mismo en ocasiones no se necesita que sean controlados.

Trabajo continuo: A diferencia de un ser humano, los robots pueden mantenerse en funcionamiento más de 8 horas todos los días, en concreto, la mayoría de los robots con uso industrial pueden mantenerse en funcionamiento las 24 horas del día. Por esto realmente se le saca partido a estas máquinas. Ya que pueden permanecer en el proceso de creación de materia prima aun cuando la industria está cerrada sin sufrir fatiga o necesitar un descanso. Este apartado en específico motiva a los dueños de industria a pasar al mundo de la robótica.

¿Hay algún tipo de peligro con el uso de robots?

No, si tenemos en cuenta sus desventajas, nos daremos cuenta de que fuera de esto realmente no suponen un peligro como se puede hacer creer. Vivimos en una sociedad que se basa en la automatización y los procesos rápidos. Y los robots han venido a traernos esto.

Aún no se llama a la utilización de estos con niños o personas con poca movilidad, debido a que una mala pulsación de botones podría hacer daño, sin embargo, esto no sería culpa del robot, sino de quien lo maneja. El punto es que los robots en sí son totalmente inofensivos, todo viene del que lo maneja, o en defecto, de algún malhechor que busque instalar malware.