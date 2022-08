El Gobierno se ensaña con Iberdrola en el Tajo y la compañía le exige una mayor responsabilidad medioambiental

El Gobierno está metido de lleno en campaña y no hay periodo estival que valga. El martes actuó a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo para obligar en exclusiva a Iberdrola a desembalsar agua en favor de Portugal en virtud del Convenio de la Albufeira. Se trata de acuerdo entre nuestro país y el luso por el que España garantiza a nuestro vecino a dejar correr el río Tajo con un caudal suficiente.

Tradicionalmente, el volumen de agua que pasaba de un país a otro procedía de los diferentes embalses de la cuenca, tratando de reproducir el recorrido natural del río. El problema es que con la decisión del martes sólo se hará en los embalses de Iberdrola que, por cierto, abastecen de agua a diferentes poblaciones y regantes.

Lo acordado es lo que regirá en el año hidrológico 2022-2023 y que afecta a los embalses de más de 50 hectómetros cúbicos de capacidad. Es decir, a lo de la compañía. Pese a que la Confederación aseguraba que no afectaría a los que se destinan al abastecimiento de la población o a usos agropecuarios, lo cierto es que las infraestructuras de Iberdrola también lo hacen. El señalamiento no es el uso que se les da si no por la capacidad que tiene.

De todos los puntos que se debatieron en la Comisión de Desembalse, Iberdrola sólo votó en contra de esta determinación del Gobierno. El motivo, porque pone en riesgo el medioambiente, según precisó en una nota de prensa.

Y, es que, en este periodo de profunda sequía que vive la Península Ibérica, dejar en los hombros de los embalses que gestiona la compañía el cumplimiento en exclusiva del Convenio de la Albufeira los dejará bajo mínimos.

Esta circunstancia altera el equilibrio ecológico de la zona que se ha mantenido durante años e, incluso, puede poner en riesgo el abastecimiento agua de las localidades a las que da servicio, ya que la propuesta de la Confederación rebasa, incluso, el límite mínimo que tienen que tener y que fijó el propio Ejecutivo.

La medida afecta, en concreto, a los embalses de Azután, Valdecañas, Torrejón-Tajo y Alcántara. La mayor parte de ellos se encuentran en Extremadura, en el curso bajo español de este río internacional.

La decisión del martes se enmarca en la posición estratégica del Gobierno de España frente a las energéticas. El pasado viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situó a Iberdrola como un ‘enemigo a abatir’ al caricaturizar a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, durante la tradicional rueda de prensa de balance de curso político.

La realidad, tal y como reflejan las encuestas que pintan nubarrones para el PSOE, es que las decisiones internas del Gobierno y el contexto internacional, esencialmente la guerra de Ucrania, han acabado por deshacer los castillos en el aire del Ejecutivo. A estas alturas de la legislatura, Sánchez esperaba estar disfrutando de los parabienes de la recuperación económica. Después del hundimiento de la economía a causa de la pandemia del Covid, el gobierno planeaba verse impulsado por las políticas expansivas de la Unión Europea y verse beneficiado por las ayudas.

El panorama, ahora, es bien distinto. Julio ha roto la secuencia de recuperación laboral y, por primera vez en 20 años, se ha destruido empleo. La inflación supera el 10% y marca cifras récord y desde el Ejecutivo apuntan como inevitable la recesión económica en la que ya está inmersa Estados Unidos. Ante este panorama y el año electoral que viene (mayo, autonómica y municipales y diciembre, generales) Sánchez ha hecho del ataque a las energéticas su ariete electoral y, específicamente, a Iberdrola por ser la eléctrica más grande de España, la primera de Europa y una de las más importantes del mundo. Sólo el tiempo confirmará si su estrategia es acertada o equivocada. Veremos.