Cómo hacer el seguimiento del pedido en AliExpress

Todo lo que necesitas saber sobre el seguimiento de pedidos en AliExpress: ¡la guía completa sobre cómo seguir los pedidos de AliExpress está aquí! Lee el artículo de abajo y lo sabrás.

AliExpress es un conocido mercado internacional. Aquí se pueden comprar productos electrónicos, ropa, aparatos y otros artículos. Los clientes, como es lógico, quieren saber dónde están sus paquetes y cuándo serán entregados. En este artículo, repasaremos todo lo que necesitas saber sobre el seguimiento de los envíos de AliExpress.

Cuando el cliente ha elegido el producto y lo ha pagado, el vendedor lo envía al servicio de mensajería para su entrega. El servicio de mensajería elegido viene determinado por las opciones de envío. Existe la opción de envío gratuito.

AliExpress es un mercado online muy popular tanto para vendedores como para compradores porque es una forma barata de que las empresas lleguen al mercado mundial. El ahorro se traslada al cliente, lo que se traduce en productos a bajo precio. Ha demostrado ser una fórmula ganadora que no hará más que crecer en un mundo cada vez más digital si se combina con la posibilidad de tener toda la mercancía expuesta justo donde se encuentra.

AliExpress está considerada como una fuente fiable para comprar productos a un coste inferior al que se encontraría localmente. AliExpress es una filial de Alibaba Group, un gran conglomerado centrado en el comercio y los medios de comunicación. AliExpress también ofrece reembolsos completos por productos dañados, que llegan tarde o que no llegan.

AliExpress ofrece una amplia gama de productos, como ropa de hombre y mujer, juguetes y productos electrónicos, así como productos de belleza y para el cabello, joyas, muebles e incluso automóviles y motocicletas. Las armas, el software, los libros electrónicos y los medios digitales son algunos de los artículos que AliExpress no vende.

AliExpress trabaja con una variedad de socios para entregar los productos a los clientes, incluidos los servicios postales y de mensajería nacionales y extranjeros. Singapore Post, Correos, DHL, Posti Finland, y otras son algunas de las principales empresas de mensajería que trabajan con AliExpress.

Cómo rastrear mi pedido en AliExpress

Es fácil hacer el seguimiento de un pedido de AliExpress. En primer lugar, fíjate en el tipo de envío que has seleccionado; para recibir un número de seguimiento de tu compra, debes seleccionar un procedimiento de envío que incluya una función de seguimiento del pedido.

Aquí tienes un pequeño consejo sobre cómo hacer el seguimiento de los pedidos en AliExpress: En primer lugar, asegúrate de que has iniciado sesión con tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.

Esto significa que debe haber creado una cuenta en la plataforma de AliExpress. Una vez hecho esto, navega a «Mi AliExpress» y ve a «Mis pedidos». Busque el producto del que quiere hacer el seguimiento del pedido y vea los detalles del mismo.

El número de seguimiento de ese producto le será proporcionado. Copie el número de seguimiento e insértelo en cualquier sitio web o aplicación de seguimiento. El proveedor del servicio de seguimiento le notificará de vez en cuando sobre su producto.

El vendedor empaquetará su artículo para transportarlo y luego lo entregará a un servicio postal. La empresa de mensajería que elija para entregar su producto viene determinada únicamente por el método elegido antes del pago.

Si eliges el envío gratuito, normalmente se entregará por el paquete pequeño de China Post, que es la opción de envío estándar de AliExpress. Cuando su artículo sea entregado en la oficina de correos, se le dará un número de seguimiento alfanumérico o numérico. Para realizar el seguimiento de tus compras en AliExpress, tendrás que guardar el número de seguimiento desde la página del pedido.

Cómo seguir un paquete

Para conocer la información más actualizada sobre el envío de su paquete de AliExpress, introduzca el número de seguimiento del pedido en el formulario de seguimiento de cualquier sistema de seguimiento que desee utilizar y haga clic en el botón «Seguir paquete».

Cómo hacer el seguimiento de un pedido

Significado de AliExpress Tracking Status

Debe saber que todo comerciante de AliExpress debe proporcionar el número de seguimiento al cliente tan pronto como lo reciba. Se trata de un código único que el código postal asigna a cada paquete. Los números de seguimiento permiten a los usuarios rastrear y supervisar la ubicación de sus artículos pedidos.

El estado de seguimiento de AliExpress se utiliza para mostrar el estado actual del pedido mientras está en tránsito. El estado muestra si el artículo está en tránsito, recogido, no entregado, entregado o devuelto. Cuando el seguimiento finalice, se le actualizará el estado basándose en todos los datos de seguimiento detallados.

La Extensión Alitools le ayudará a rastrear sus pedidos después de haberlos realizado y le notificará si su estado cambia. Esta función se añadirá pronto al sitio web de Alitools para facilitar la navegación. Esto le permitirá estar al tanto de los artículos que envía a sus clientes en todo momento. A continuación encontrará una lista de estados de seguimiento y su significado:

Pedido recibido: Cuando el vendedor recibe el pedido, debe ponerse en contacto con el comprador lo antes posible para dar más detalles sobre el pedido y el seguimiento.

En espera de aclaración: Se produce cuando el comprador no ha facilitado al vendedor el enlace del producto, o cuando falta la cantidad, o cuando aún no se han definido las especificaciones concretas de color y talla, lo que provoca una comunicación adicional antes de poder proceder a la compra.

Pedido imposible de realizar: Cuando un producto no puede ser entregado a nivel internacional, este es el caso.

Importe del pedido: Es el momento en el que el vendedor informa al comprador del importe total a pagar, que es el precio del artículo y los gastos de envío.

Pedido en curso: Cuando un cliente intenta comprar un producto, esto es lo que ocurre.

Comprado: Es el momento en que el producto ha sido comprado y está a la espera de ser entregado al almacén para su envío.

Es el momento en que el producto ha sido comprado y está a la espera de ser entregado al almacén para su envío. Pedido empaquetado: Es el momento en el que el producto está listo para ser enviado.

Enviado: Cuando el artículo ha sido enviado.

Pedido llegado: Es cuando el artículo pedido ha llegado a su destino.

Pedido cancelado: Se produce cuando el pedido del comprador ha sido cancelado.

Se produce cuando el pedido del comprador ha sido cancelado. Pedido reembolsado: Cuando un vendedor solicita el reembolso de un pedido, esto es lo que ocurre.

¿Es preciso el seguimiento de AliExpress?

Los usuarios pueden seguir su pedido o artículo en tiempo real utilizando el código de seguimiento de AliExpress. Sin embargo, a veces hay un malentendido sobre el estado de sus productos o artículos.

El seguimiento de AliExpress que proporcionan es generalmente preciso. Si su información de seguimiento no aparece correctamente en un sistema de seguimiento, otro sistema de seguimiento puede ayudarle a seguir su paquete, ya que hay muchos. Los números de seguimiento de entrega estándar de AliExpress pueden cambiar con frecuencia, dependiendo del agente de envío que se utilice para entregar su paquete.

Por muy preciso que sea el seguimiento de AliExpress, ha habido casos en los que la gente se ha quejado de haber obtenido números de seguimiento falsos o de haber sido estafados por algunos vendedores que les dan un número de seguimiento pero siguen sin poder controlar el estado de su producto.

Puede que esto no sea responsabilidad completa de AliExpress, sino de algunos vendedores fraudulentos o que se hacen pasar por uno. AliExpress ha intentado conseguir protección contra los números de seguimiento falsos en su plataforma. Si consigues un número de seguimiento legítimo, asegúrate de que tus artículos están en camino, excepto por algunos retrasos causados por los funcionarios de aduanas que pueden tener un problema con tu compañía de envío.

Preguntas frecuentes de seguimiento de pedidos

Aunque AliExpress hace todos los días todo lo posible para solucionar algunos problemas dentro del sitio y el procesamiento de la solicitud, pueden ocurrir algunas cosas accidentales al comprobar el estado de su entrega. Veamos qué puedes hacer al respecto.

¿Por qué no puedo seguir mi pedido en AliExpress?

En AliExpress, encontrarás una gran variedad de vendedores. Algunos son de confianza, mientras que otros no lo son. Por eso, es posible que a veces no puedas hacer el seguimiento de tu paquete de AliExpress. Debes saber que tan pronto como un vendedor de AliExpress recibe un número de seguimiento, debe proporcionarlo al cliente.

Hay otras razones por las que no puedes rastrear tu pedido de AliExpress en el momento que lo deseas. Si su número de seguimiento no funciona o tiene errores, es posible que su paquete no haya sido recogido aún por el mensajero o que no haya sido escaneado como recibido. El transportista puede tardar hasta veinticuatro horas en registrar su número de seguimiento.

Además, cuando el número de seguimiento no encuentra su pedido, no significa que el artículo haya desaparecido. Podría significar simplemente que la empresa de transporte no ha escaneado el código de barras o que los datos de seguimiento en línea aún no se han actualizado.

¿Por qué ha cambiado mi número de seguimiento de AliExpress?

Cuando introduzca un número de seguimiento, es posible que le diga que el número de seguimiento no existe o que ha cambiado. Esto puede deberse a varias razones. Antes de eso, debes saber que AliExpress es un sitio web confiable y probado, y es poco común que un vendedor te proporcione un número de seguimiento falso con intenciones maliciosas.

Debido a que los paquetes de AliExpress son manejados por varias empresas de mensajería en varios países, los códigos de seguimiento de los artículos o paquetes de AliExpress pueden cambiar en el camino. Esto puede dificultar el seguimiento de los paquetes, y es un inconveniente para los compradores porque tendrán que ir a varios sitios web de mensajería para obtener detalles sobre sus mercancías.

Para subsanar este tipo de problemas se pueden utilizar sistemas de seguimiento como Ship24. Tienen una gran relación con la mayoría de los mensajeros y proveedores. Pueden ayudar a detectar el estado de su mercancía y también conocer y controlar si hay algún cambio en el número de seguimiento asignado originalmente a su pedido.

Conclusión

¿Cómo puedo seguir mi pedido en AliExpress?

¿Tiene AliExpress seguimiento de los envíos?

Los usuarios pueden rastrear sus paquetes en tiempo real utilizando el código de seguimiento de AliExpress. Sin embargo, puede haber cierta confusión sobre el estado de su paquete o pedido.

¿Quién realiza la entrega de AliExpress?

Si la entrega es gratuita, se suele utilizar el servicio de envío de China Post Small Packet o Aliexpress Standard Shipping. Cuando un paquete se entrega en la oficina de correos, se le da un número de seguimiento que es numérico o alfanumérico.

¿Cuánto tarda el envío en AliExpress?

Los envíos de AliExpress suelen llegar en 3 o 4 semanas, pero el periodo de protección es de sesenta días, y dependiendo de la época del año o del país de destino, puede que tengas que esperar hasta sesenta días laborables para recibirlo.