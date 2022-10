Antonio Miguel Carmona: de consejero independiente a directivo de la primera eléctrica europea

Alguno no daba un duro por él. No pocos pensaron que Carmona era un político más, dormitando aburrido en el consejo de administración de una empresa del Ibex. No le conocen.

Un año después, doce meses, trescientos sesenta y cinco días, el madrileño se ha convertido en un hombre clave en la dirección de la primera electrica europea. Ayer se supo que Antonio Miguel Carmona había sido ascendido hacía un mes a Director Corporativo y Comunicación de la empresa industrial más grande del país.

Lo que viene a ser pasar de ser consejero independiente, o simple vicepresidente de un consejo de administración en España, cargo meramente representativo, a formar parte del elenco de la alta dirección de la empresa. Y es que el silencio de Carmona durante todo este año algo hacía presagiar.

Defensor a ultranza de Ignacio Galán, salió en su defensa sin complejos cuando la ministra de Transición Ecológica gravaba con un impuesto a las renovables que decía defender. En las redacciones y en los despachos de los editores no hay nadie que no señale sorprendido el vuelco a la imagen corporativa global de Iberdrola que ha protagonizado Carmona.

Pues bien, lo que para muchos es un mero puesto de florero en un consejo de administración, según algún miembro de Podemos, Antonio Miguel Carmona lo ha aprovechado, no solo para el bien de la compañía, sino para sentarse en una silla

en la dirección de la compañía.

La incompatibilidad de ser consejero independiente y ejecutivo del comité ejecutivo de la empresa, ha hecho a Carmona optar por el riesgo de la gestión frente al siempre tranquilo y pausado mundo de la vida de los consejos de administración. A aquellos que pensaban que Carmona emigraba a descansar a las tripas del capitalismo, habrá que preguntarles, ¿y ahora qué?

Las huestes del empresario televisivo Jaume Roures, aquel que fuera acusado en 1983 de montar el comando Barcelona de ETA, y del Gran Wyoming, aquel que se hace pasar por progre y que es propietario de 19 pisos y una finca, ya han puesto a Carmona en el punto de mira.

Si repasamos el currículum de Carmona, a diferencia del de Roures, es diplomado en energía desde 1985, doctor en Ciencias Económicas con premio extraordinario, profesor de Economía, miembro de consejos de administración de diversas multinacionales y directivo de empresas desde que trabajó junto a Juan Tomás de Salas como subdirector de Marketing del Grupo 16 con tan solo 25 años.