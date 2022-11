¿Twitter completamente de pago?: la nueva alternativa de Elon Musk

Twitter continúa en pleno auge.

Desde que Elon Musk, el CEO de Tesla, adquirió Twitter, todo se ha vuelto un caos. Despidos a través de emails, ‘verificados’ de pago, etc., pero eso no es todo. El magnate ha comunicado su nueva alternativa, convertir Twitter en una red social completamente de pago. Algo que cambiaría de manera radical el uso de la plataforma.

Según ha desvelado el periodista Casey Newton en Plarformer, Musk ha llegado a discutir internamente la implantación de un muro de pago. La idea es que los usuarios puedan utilizar la red social por un tiempo limitado cada mes, y si quieren seguir utilizándola tendrán que pagar una suscripción.

Esto es solo una idea, todavía no se ha puesto en marcha, por lo que quizás, no se lleve a cabo, o al menos en un futuro cercano, ya que actualmente está explorando otras formas de monetizar Twitter que se han puesto en marcha.

Tal es el caso del polémico sistema de verificación que tendrá un coste de 7,99 dólares al mes. Entre las ventajas que ofrece este nuevo Twitter Blue está la posibilidad de publicar vídeos más largos, ver menos anuncios, y que tu contenido se priorice por delante de las cuentas que no son de pago.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022