Empresario/a que desea jubilarse: «¿Qué hago con la empresa?»

Wizdolphin Consult es una empresa de consultoría con una dilatada trayectoria en el sector de las operaciones de valoración y compra venta (M&A) de todo tipo de empresas. En este artículo, Javier Navarro, su Director General y uno de sus socios fundadores, narra el dilema que tienen muchos empresarios/as de este país cuando les llega la hora de jubilarse, y se dan cuenta de que no tienen a nadie de su entorno a quien cederle el testigo de su empresa.

Adelina, empresaria con la edad de jubilación, pero… ¿A quién le deja la empresa?

Adelina es la tercera generación al frente de la empresa. La fundó su abuelo en la posguerra, con un pequeño capital fruto de la venta de las tierras que había heredado de su tío, que había muerto sin descendencia. En los años 70 del pasado siglo, su padre tomó el relevo y convirtió un pequeño obrador de una pequeña ciudad de provincias en una de las fábricas del sector de la alimentación más renombradas de toda la región. Y a Adelina, una vez retirado su padre en 1998, le tocó la expansión a nivel nacional, la automatización de la fábrica, la firma de contratos con las grandes cadenas de distribución, etc.

Para Adelina ha sido una vida dedicada por completo a la empresa, a la empresa de su familia. Tanto le dedicó a la empresa que no tuvo tiempo, ni ganas, de casarse para formar una familia, como hicieron todas sus amigas. Y a los tres sobrinos con los que cuenta, a los que adora, nunca les gustó la idea de trabajar con la tía Adelina en la empresa familiar, más allá de algunas prácticas en los meses de verano de la adolescencia para ganarse “un dinerillo”. Por lo que, ahora que le toca jubilarse, Adelina carece de ninguna persona de su entorno familiar que pueda y quiera hacerse cargo de la empresa.

¿Qué debería hacer Adelina?

Tenga presente que, ante esta situación, normalmente la mejor alternativa que tiene el empresario es la venta de sus acciones o participaciones de la empresa a un tercero, ya sea a otra empresa del mismo sector o de otro relacionado, o a un fondo de capital riesgo para que, de esta forma, no se pierda todo el valor generado por la familia de Adelina, y para que el nuevo inversor la haga crecer y, a la vez, la haga más eficiente.

Si a usted se le plantea la misma situación que a Adelina, piense que los asesores de Wizdolphin le pueden ayudar a encontrar el inversor más idóneo que pueda acometer la operación de compra de su empresa, permitiendo, de esta forma, que usted se pueda retirar para disfrutar de su merecido descanso. Particularmente, los consultores de Wizdolphin son expertos en la realización de operaciones de valoración y compraventa de toda clase de empresas cuya razón fundamental de venta es la jubilación del empresario. Asimismo, la mayoría de los inversores que forman parte de la dilatada cartera de clientes de Wizdolphin son partidarios de invertir en la compra de empresas generadoras de valor y que se vendan por esta causa. Además, los asesores de Wizdolphin también están especializados en servicios de consultoría estratégica y de sostenibilidad.

¿Cómo son las empresas más buscadas por los inversores?

Adelina se sorprende ya que no sabía que las empresas a la venta por jubilación estuvieran tan solicitadas, y se cuestiona qué otras particularidades deben poseer las empresas más buscadas por los inversores y, por consiguiente, por las que pujarán más alto. Entre otras, se pueden incluir las siguientes particularidades:

Empresas con un largo y rentable recorrido en el mismo sector de actividad.

Empresas generadoras de valor, es decir, que generen buenos beneficios y que se mantengan a lo largo del tiempo, o con una tendencia creciente.

Empresas con actividad en sectores en crecimiento, como son los más favorecidos tras la crisis del Covid-19: Sector educativo, agroalimentario, tecnológico, farmacéutico, servicios, sanitario, energías renovables, SAD (atención a personas de la tercera edad), logístico, etc.

Empresas que cuenten con potentes factores diferenciales, generadores de ventajas competitivas con respecto a su competencia.

Empresas que posean una cartera de clientes con un elevado nivel de fidelización, y en las que predominen los contratos de suministro o servicio a largo plazo.

Empresas que cuenten con estables nichos de mercado en los que encuentren un nivel de competencia reducido.

Empresas con empleados que muestren una rotación baja, bien formados, experimentados, fieles y comprometidos con los valores y la cultura de la empresa.

Primer paso en caso de que Adelina decida vender su empresa

Vender una empresa es una acción muy especializada que requiere de mucha formación y experiencia a distintos niveles, financiero, mercantil, legal, fiscal, laboral, etc., por lo que le aconsejamos a Adelina, y a cualquier empresario/a que esté en su misma situación que, en caso de que decida vender su empresa, se ponga en manos de un asesor especializado de Wizdolphin para que se la valore. Esto es fundamental para que la decisión del empresario sea la correcta. Si no se realiza la valoración de la empresa, y el propietario (o propietarios) decide venderla creyendo que su valor es muy superior al de mercado (situación que se da muy frecuentemente), las probabilidades de que la operación de venta no sea fructuosa serán muy elevadas, y el empresario lo único que conseguirá será perder su tiempo y energías.

Le informamos a Adelina, y a cualquier empresario que quiera vender su empresa, que gracias a Wizautovalue, la calculadora de valoración de empresas de Wizdolphin, cualquier cliente puede conseguir una aproximación al valor de su empresa del modo más rápido y sencillo posible, y por sólo 44,95 € (IVA incluido).

Adelina debería saber que el motivo fundamental por el que es totalmente necesario efectuar la valoración de una empresa es porque todo inversor va a requerir que se le justifique el precio que se está pidiendo por ella. Pero, además del fundamental, existen otros motivos por los que es esencial realizar el trabajo de valoración, a saber:

Gracias a la valoración, el asesor y el inversor pueden llegar a conocer la situación verdadera y actualizada de la empresa, fundamentalmente desde un aspecto contable financiero.

Gracias a la valoración, se pueden detectar potenciales contingencias que tenga la sociedad a cualquier nivel, mercantil, contractual, contable, financiero, laboral, fiscal, etc.

Gracias a la valoración, se consigue que el proceso de venta de la empresa sea más rápido y eficaz, ya que se evita que dicho proceso se alargue demasiado por solicitar el vendedor un precio muy sobrevalorado, lo cual también puede perjudicar considerablemente el fructífero desarrollo de la operación de venta.

Gracias a la valoración, los inversores perciben una imagen más seria, profesional y solvente de la empresa a la venta y de su titular (o titulares).

Adelina debería seleccionar a los asesores de Wizdolphin para que le acompañen durante todo el proceso de venta de su empresa por diversas razones, siendo las más importantes las siguientes:

Por el elevado nivel de selección de las empresas que capta Wizdolphin para su venta. Si la empresa de Adelina no es rentable, o se pretende vender a un precio demasiado elevado, no se comprometerán a venderla.

Por la total transparencia con la que opera Wizdolphin. Si su empresa no va a generar interés en los inversores, o Adelina intenta venderla a un precio altísimo, se lo dirán abiertamente.

Por la orientación en precio que los consultores de Wizdolphin ofrecen a sus potenciales clientes antes de que sean contratados para que, de esta forma, Adelina decida vender o no teniendo una referencia válida e independiente.

Por la extensa cartera de inversores con la que cuenta Wizdolphin, inversores interesados en comprar sociedades como la de Adelina, es decir, que sean rentables y cuyo motivo de venta sea el de la jubilación de su propietario/a.

Por la rigurosa protección de la confidencialidad que ofrece Wizdolphin a todos sus clientes. Ni sus clientes, ni sus proveedores, ni sus empleados, ni nadie que Adelina no les autorice por escrito, sabrán que su empresa está a la venta.

