Elon Musk ofrece una amnistía general a las cuentas de Twitter suspendidas que no hayan infringido la ley

El magnate sigue haciendo de las suya con la polémica de Twitter.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha llegado a un acuerdo tras la lluvia de dimisiones por parte de sus empleados. El propietario de Twitter, al ver que se estaba quedando sin sus mejores trabajadores, ha decidido llevar a cabo una amnistía general, pero con una condición, solo tendrán este derecho aquellas cuentas suspendidas que no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en en spam. Comenzará la próxima semana.

El pasado miércoles 23 de noviembre de 2023, Musk realizó una encuesta en Twitter con el objetivo de salir de dudas sobre si debería llevar a cabo su propuesta o no. El ‘sí’ ganó con creces, con un porcentaje del 72,4%, frente al ‘no’ con un 27,6%.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022