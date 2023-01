Mobiliario de oficina y productividad: ¿cómo influyen en el trabajo?

Uno de los aspectos más importantes de una oficina productiva es el mobiliario. El mobiliario no solo afecta el diseño y distribución de una oficina, sino también su productividad. Hay muchos tipos diferentes de muebles de oficina disponibles en el mercado hoy en día que pueden ayudar a aumentar la productividad. Uno de esos tipos de muebles es una silla ergonómica. Estas sillas están diseñadas para ayudar a los trabajadores a mantener una buena postura durante largas horas y reducir el dolor de espalda. Otro tipo es un escritorio de pie que pueden usar las personas que quieren o deben estar en esta posición mientras trabajan en su ordenador en lugar de estar sentadas todo el día.

La importancia de tener un buen mobiliario de oficina

Es importante tener un buen mobiliario de oficina porque puede marcar una gran diferencia en la forma en que una persona trabaja y se sienten. Tal y como refieren desde Ofiprix, una buena silla de escritorio es importante para todos los que pasan mucho tiempo sentados. Tiene que ser cómoda, ajustable y, si es asequible, mejor. Una silla de escritorio que no es cómoda puede provocar dolor de espalda, dolor de cuello y fatiga. Si bien la mayoría de la gente piensa que las sillas de oficina son solo algo en lo que te sientas, hay muchos otros factores a considerar al buscar una que pueda dar solución a nuestros requerimientos. Las empresas están apostando por adquirir mobiliario de oficina que tenga en cuenta la ergonomía. Esto se traduce en una menor incidencia de bajas laborales por problemas de espalda, lo que supone una manera de aumentar la productividad. A tal efecto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elaborado una amplia guía sobre la evaluación de riesgos en el trabajo por mala praxis ergonómica.

¿Cuáles son los mejores muebles de oficina para trabajar muchas horas?

El mejor mobiliario de oficina es el que se adapta a tus necesidades. No se trata solo del escritorio y la silla, sino también de la iluminación, el almacenamiento y otras cosas que te hacen sentir cómodo. Los mejores escritorios para oficinas en el hogar son los que son lo suficientemente espaciosos para la estación de trabajo y tienen mucho espacio de almacenamiento para mantener todos los materiales en un solo lugar. En la medida de lo posible, hay que evitar realizar largos desplazamientos dentro de la oficina con cargas pesadas. Para no hacerlos, podemos tener el material que necesitemos cerca de nuestra mesa o bien ayudarnos de un carrito auxiliar con ruedas.

La llegada de la pandemia supuso una adopción masiva del teletrabajo, hecho para el cual la mayor parte de nosotros no estábamos preparados. Teletrabajar no significa hacer lo que realizas en la oficina en cualquier lugar de la casa, sino en las mismas condiciones de ergonomía. Trabajar en una silla de cocina o desde el sofá no es en absoluto. Recomendable, ya que no se está guardando la higiene postural. Para ello, un buen mobiliario de oficina adaptado a nuestras necesidades y condición física es fundamental para poder rendir al máximo y, sobre todo, no sufrir problemas en la espalda o en las articulaciones. Si se trabajan muchas horas en casa, es importante tener una lámpara de escritorio para que puedas ver mejor en qué estás trabajando.

¿Por qué es importante una buena iluminación en el lugar de trabajo?

Una buena iluminación es importante para el bienestar de todos. Afecta a nuestro estado de ánimo, concentración y productividad. Una luz adecuada puede hacernos sentir más animados y con más energía. Puede ayudarnos a concentrarnos mejor en nuestro trabajo. Una mala iluminación puede tener el efecto contrario: puede hacernos sentir que no estamos trabajando en buenas condiciones y si no disponemos de buena luz natural, hay propuestas interesantes que proporcionan la iluminación adecuada para poder trabajar con comodidad. Para crear un mejor ambiente de trabajo, es necesario prestar atención a la calidad de la luz en el lugar de trabajo. No todas las lámparas están destinadas para lo mismo, por lo que es necesario saber cuál es la que mejor luz proporciona según nuestro espacio de trabajo, evitando siempre que proyecte sombra.

Hacia una mejor ergonomía

Quizás no hemos dado la importancia a la correcta higiene postural cuando estamos trabajando. Es evidente que no adoptar las medidas necesarias tiene unas consecuencias inmediatas: baja, productividad, mayor incidencia de bajas laborales, necesidad de realizar más paradas en menos tiempo. Un mobiliario de oficina adaptado a nuestras necesidades, que sea prácticamente personalizado y que posibilite trabajar a buen ritmo durante el tiempo que estimemos, es fundamental para evitar una baja productividad. Invertir en grupo en material de oficina siempre proporciona buenos resultados, y las empresas que se toman este asunto muy en serio comprueban de primera mano como ser productivo va ligado a estar cómodo trabajando.