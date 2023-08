La Comercialización De Mercancías es sin dudas una excelente manera de invertir, pero para hacerlo debes conocer los principios fundamentales de esta modalidad y negociar en plataformas confiables.

¿Qué son las materias primas?

Los productos básicos son los bienes naturales o materias primas utilizados en diversos procesos para producir bienes finales. Hay materias primas renovables y no renovables. Las primeras son de origen animal o vegetal y pueden volver a la vida al final de cada ciclo de consumo. Las segundas no se regeneran al final del ciclo de consumo, como el petróleo o el gas natural.

Centrándonos en las materias primas cotizadas, aquellas cuyos precios los inversores ven a diario en los gráficos, hay que hacer algunas distinciones precisas. Volvemos pues a la pregunta inicial. Las materias primas son aquellos bienes naturales que se utilizan en diversos procesos para producir bienes finales.

¿Qué son las materias primas secundarias?

Las materias primas secundarias son un tipo especial de mercancía obtenida a partir de los residuos de producción y de los productos al final de su vida útil enviados a instalaciones de recuperación (vidrio, papel, plásticos, etc.).

Mercado de materias primas

El mercado de materias primas o commodities es el mercado donde se negocian todo tipo de materias primas, desde el maíz y el trigo hasta el petróleo. Pero hay que tener en cuenta que cada producto tiene su propio mercado compuesto por compradores y vendedores, aunque es posible agrupar varios productos para que se negocien en el mismo mercado.

El New York Mercantile Exchange (NYMEX) es el mayor mercado de materias primas. Algunas de las materias primas negociadas en el NYMEX con mayor volumen son el aluminio, el cobre, el petróleo o el oro.

Los mercados de materias primas más importantes son los siguientes:

CME en Chicago (la Bolsa Mercantil de Chicago, donde se negocia una amplia gama de productos: futuros y opciones sobre índices, divisas, tipos de interés y materias primas),

Chicago Board of Trade – CBOT (fundada en 1848, donde se negocian maíz, avena, arroz, soja, harina de soja, trigo y etanol. Desde 2007, CBOT forma parte del grupo CME),

NYMEX (donde se negocian petróleo crudo WTI, nafta, gas natural, propano, gasolina, oro, platino, paladio y plata. Forma parte del grupo CME desde 2006),

La Bolsa de Toronto (TSX) es la principal bolsa de Canadá, donde se negocian principalmente valores mineros y energéticos,

LME de Londres (Bolsa de Metales de Londres, donde se negocian cobre, plomo, zinc, estaño, aluminio, níquel, cobalto, molibdeno y acero reciclado),

Intercontinental Exchange (ICE), antes conocida como International Petroleum Exchange (IPE), donde se negocian cacao, café, algodón, azúcar, zumo de naranja concentrado, crudo Brent, crudo Wti y electricidad,

la DCA china (Dalian Commodity Exchange (DCE): fundada en Dalian, China, en 1993 y considerada la segunda mayor bolsa del mundo para la negociación de futuros agrícolas),

Multi Commodity Exchange (MCX): bolsa privada con sede en Mumbai, India, fundada en 2003. Se negocian petróleo, gas natural, semillas/granos y metales industriales/preciosos.

¿Cómo negociar nos mercados de matérias-primas?

El instrumento más importante para invertir en materias primas es un derivado, los futuros, un contrato estándar que no puede ser modificado por las partes, con un vencimiento y un valor predefinidos. Este instrumento no se creó con fines especulativos, sino para proteger a compradores y vendedores de las fluctuaciones del precio de las materias primas. También están los ETF, en el mercado regulado, dedicados a la negociación en tiempo real de instrumentos que replican el comportamiento de índices individuales y materias primas. Además, existen los ETC (Exchange-Traded-Commodities), que permiten invertir en materias primas individuales. Otro instrumento que le permite invertir en materias primas son los CFD (Contratos por Diferencia), que son contratos bidireccionales en los que se intercambia el precio de compra y venta de un activo financiero específico. También puede invertir a través de opciones o en empresas que extraen o venden materias primas, o comprando materias primas físicas, o instrumentos financieros como acciones.

Las materias primas más negociadas en los mercados financieros son:

El petróleo, como el Brent o el West Texas.

Oro

Plata

Platino

Gas natural

Azúcar

Café

Y muchas otras.

Factores que determinan los precios de las materias primas

Hay una serie de factores clave que determinan los precios de las materias primas. La variación de precios está asociada a la volatilidad, medida por la diferencia porcentual diaria en el precio de una materia prima. Cuanto mayor sea el rango de precios entre el mínimo y el máximo a diario, semanalmente, mensualmente o a largo plazo, mayor será la volatilidad, y viceversa.

El efecto de la volatilidad es difícil de medir, pero suele considerarse negativo porque conlleva incertidumbre sobre los futuros niveles de precios.

Los precios de las materias primas son en su mayoría inelásticos, si la demanda de una materia prima aumenta de repente, la producción mundial no puede responder inmediatamente. Las minas no pueden aumentar repentinamente los niveles de producción y los consumidores no siempre pueden sustituir un metal por otro cuando los precios suben o bajan.

El impacto de la volatilidad de los precios varía entre los consumidores en función de sus necesidades generales de servicios y sus prácticas de compra. Los precios de los metales no sólo son importantes para los fabricantes y los usuarios finales, sino que desde hace tiempo se utilizan como herramienta para controlar las condiciones económicas y de mercado.

Oferta y demanda

La oferta y la demanda son los factores más importantes a la hora de determinar el camino de menor resistencia para los precios de las materias primas. El conocimiento de los datos de producción de las principales naciones productoras es un ingrediente esencial para evaluar la producción total y la oferta, por ejemplo, Chile para el Cobre y Rusia para el Níquel.

Existen fuentes públicas y privadas de datos procedentes de organizaciones comerciales, empresas de investigación y gobiernos. Además, existen nuevos datos alternativos, como las imágenes por satélite, que analizan los puntos de interés a lo largo de la cadena de suministro.