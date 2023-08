Entrevista a Jamal Satli Iglesias, el actual presidente de BlueBay Hotels, para conocer sus logros más destacados

“En el primer semestre del año ya pasaron por España 32,8 millones de turistas según los datos que acaba de publicar el INE hace unos días”, fueron una de las primeras palabras de la entrevista de Jamal Satli Iglesias, presidente de BlueBay Hotels.

Dentro de la industria turística internacional, Jamal Satli Iglesias es uno de los empresarios referentes en España. Durante más de dos décadas de experiencia profesional en el mundo de la hostelería y el turismo, Satli Iglesias se ha dedicado a la conceptualización, diseño y desarrollo de hoteles a nivel global.

Desde el inicio de su incursión empresarial a una temprana edad, Satli Iglesias ha forjado una sólida base de experiencias y conocimientos. Como lo expresó el empresario español, por la parte materna y árabe por la parte paterna, Jamal Satli Iglesias, «No existen momentos difíciles, sino etapas en las que crecer y superarse.» Esta filosofía ha guiado su camino, reconociendo que el crecimiento implica abrazar los desafíos que emergen en cada paso, y al superar cada uno de estos obstáculos, el grupo logra sus mayores triunfos.

A continuación el empresario Jamal Satli Iglesias nos comenta acerca de su carrera profesional, su experiencia y aportes dentro de la industria de la construcción turística y los aprendizajes que ha adquirido a través de sus años dirigiendo el grupo hotelero BlueBay.

Sr. Jamal Satli Iglesias, con su vasta experiencia y conocimientos en el sector hotelero, ¿Cómo empezó su andadura en esta profesión?

Mi andadura en esta profesión comenzó con una combinación de pasión por la hospitalidad y una visión estratégica del sector, mi trayectoria profesional ha sido una evolución constante. Desde que tenía 15 años, comencé a combinar mis estudios con mis incursiones empresariales. Y a los 18 años, llevé a cabo mi primer proyecto de construcción en España, lo que marcó el inicio de mi incursión en el sector inmobiliario.

A medida que avanzaba en mi formación académica, me di cuenta de las oportunidades que ofrecía el mundo de la hostelería y el turismo. A finales de los 90, decidí enfocarme en el sector turístico, lo que me llevó a la creación de proyectos notables como el Complejo Hotelero AlSatli y el Paraíso Beach Resort en Estepona. Después de acumular experiencia, decidí emprender nuevos desafíos y fundé el Grupo BlueBay Hotels & Resorts. A lo largo de este proceso, he trabajado en la conceptualización, diseño y desarrollo de hoteles en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo.

Don Jamal, ¿Qué cree que ha sido lo más determinante para llegar donde está en la actualidad?

El empeño y la constancia. El cariño y la voluntad de querer hacer las cosas junto con la constancia.

Considerando su amplia experiencia laboral, Satli Iglesias, ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó al asumir la presidencia del grupo hotelero?

No existen momentos difíciles, sino etapas en las que crecer y superarse. Crecer significa enfrentar los retos que se imponen en cada paso y superar cada uno de estos retos es el mayor logro de nuestro grupo. A lo largo de mi trayectoria, me he encontrado con varios de ellos, pero el más notable de todos fue el COVID-19. La pandemia trajo consigo una serie de desafíos sin precedentes. La restricción de viajes y el miedo generalizado afectaron drásticamente la demanda de alojamiento y servicios hoteleros.

Nuestros hoteles, al igual que muchos otros, se vieron obligados a cerrar temporalmente, lo que generó dificultades. Nuestro enfoque inmediato fue la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y empleados, implementando estrictos protocolos de salud y seguridad. Además de las medidas de seguridad, nos vimos forzados a reestructurar nuestra estrategia operativa y financiera. Adoptamos una mentalidad de adaptación y resiliencia.

¿Cuál ha sido el mayor proyecto o logro empresarial durante su gestión como presidente del grupo hotelero Bluebay?

Uno de los mayores logros empresariales ha sido la expansión internacional a corto plazo y la consolidación de la presencia del grupo BlueBay en mercados clave, donde hemos establecido una operativa que incluye la apertura de nuevos hoteles en destinos estratégicos, así como la implementación de programas de desarrollo y formación para el personal, lo que ha contribuido a la excelencia operativa.

Jamal Satli, ¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en una empresa?

En mi perspectiva, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un pilar fundamental para el progreso y el éxito sostenible de cualquier empresa. En nuestra empresa, valoro de manera significativa la inclusión de mujeres en roles directivos, ya que este potencial femenino tan valioso se convierte en un activo sólido para la organización. Las mujeres aportan perspectivas únicas y contribuciones sumamente importantes, por lo que es crucial brindarles una mayor representación en puestos de liderazgo.

A nivel profesional, su empresa ha crecido bastante en los últimos años y se ha posicionado en mercados clave, ¿está viviendo su mejor momento?

En cuanto a la expansión se podría decir que sí pero aún nos falta consolidarnos. Nuestro proyecto es a largo plazo. Todos estos años desde el 2010 hasta la actualidad han sido muy importantes para el crecimiento y la expansión en mercados clave, pero los próximos años serán determinantes para consolidarnos, crecer y trabajar en la calidad del producto.

¿Cuál ha sido su mayor decepción en lo relacionado con el mundo empresarial?

En ocasiones, confiamos en ciertas personas y lamentablemente descubrimos que esa confianza no era merecida. Es esencial nunca bajar la guardia, ya que la vida presenta desafíos constantes. Lamentablemente, estas situaciones suelen manifestarse en los momentos más cruciales, y en el ámbito empresarial, la vulnerabilidad es aún más pronunciada, lo que hace que la traición sea más acentuada. Es importante reconocer que el factor humano puede representar el recurso más valioso de una organización, al mismo tiempo que puede ser un riesgo potencial para su éxito.

Jamal Satli Iglesias, ¿Ha cambiado su manera de ver las cosas durante sus años de trabajo?

Siempre en la vida, con el paso de los años, la serenidad y el tiempo hace que uno sea más conservador, que mire mejor las cosas. La experiencia a lo largo de los años es un grado. Crece tu ámbito profesional, personal y social; y eso te hace ver la parte más humana y la perspectiva más real que vale en una compañía.

¿Cuál es su visión a futuro para el grupo hotelero BlueBay bajo su liderazgo?

Mi visión a futuro para el Grupo BlueBay bajo mi liderazgo es continuar expandiendo nuestra presencia global de manera sostenible y cuidadosa, manteniendo un enfoque en la calidad, la innovación y la experiencia del cliente. Buscaremos nuevas oportunidades en mercados de crecimiento, al tiempo que consolidamos nuestra reputación como líderes en hospitalidad y responsabilidad social corporativa.