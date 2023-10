Cómo medir efectivamente el impacto y el retorno de inversión de tus campañas con códigos QR

Los códigos Quick Response —mejor conocidos como QR— se han transformado en una poderosa herramienta de marketing para empresas de diferentes ramas. Entre sus principales bondades se encuentra la facultad de integración con casi cualquier tipo de campaña, ya sea de social marketing, de e-mail marketing, de marketing tradicional, entre otras variantes. Ellos permiten enlazar el mundo físico con el mundo digital, ya que invitan al cliente a acceder a sitios o descargar contenidos relacionados con la marca mediante el escaneo de un código de barras con su teléfono móvil.

Por otro lado, vale señalar, que los códigos de respuesta rápida son una estrategia relativamente económica de incorporar. Puedes generarlos de forma gratuita en la plataforma web de Beaconstac. Con todas estas ventajas, se estima que generan un ROI bastante alto.

Pero no es suficiente con suponer, hay que saber a ciencia cierta cuál es el provecho que se le ha sacado a una campaña para determinar si esta es exitosa y si valió la pena haber invertido en ella. En adelante te explicamos a fondo cómo y por qué debes calcular el retorno de inversión durante la fase de evaluación.

¿Por qué es importante medir el retorno de inversión de las campañas de marketing?

El retorno de inversión es un valor que señala cuánto ganó una empresa tras poner capital en algún departamento o sector. Frecuentemente lo vemos expresado como ROI por sus siglas en inglés: Return on Investment. Es una forma de controlar y medir cuantitativamente —es decir, con cifras exactas— si dicha inversión ha sido exitosa o si, por el contrario, ha resultado en pérdidas monetarias.

La importancia de calcular el ROI para las campañas de marketing es clave. Es la cifra que va a indicar definitivamente si las estrategias implementadas están arrojando los resultados esperados en términos de dinero.

Si bien los esfuerzos en el mercadeo van orientados a diferentes objetivos —que pueden ser incrementar las visitas al sitio web, generar engagement con los clientes, generar nuevos leads, impulsar las ventas de un producto específico o una línea, mejorar la imagen de la marca, etc—, el fin último de cualquier empresa es el mismo: ganar más dinero del que se invierte para que el negocio sea rentable.

Con el conocimiento del retorno de inversión es posible saber si es necesario reorientar los esfuerzos o si el camino trazado conduce a la consecución de objetivos. El marketing es uno de los renglones donde más se invierten recursos dentro del mundo empresarial.

Ya que abarca todas las acciones a tomar para que más gente conozca el producto o servicio que se intenta vender y se familiarice con la marca.

Por ello, idealmente, se debe contar con un equipo de especialistas en mercadeo y con la asistencia de herramientas apropiadas para medir el retorno de inversión y otros valores.

Fórmula para calcular el retorno de inversión de una campaña de marketing

El ROI generalmente se expresa en forma de porcentaje o de un número por debajo de 1. En teoría, para medirlo hay que descontar los costos de los ingresos obtenidos a consecuencia de la estrategia implementada, de esa manera sabrás cuánto realmente se ha ganado con lo invertido en una campaña.

La fórmula que se ha diseñado y que se pone en práctica en casi todos los casos para determinar el ROI en términos numéricos es la siguiente: Ingresos totales, menos costos totales, dividido entre los costos totales. De esta ecuación surgirá un número que puede ser, por ejemplo, 0,3 o 30% y ese será el valor a considerar como retorno de inversión.

Mientras más elevada sea la cifra tanto mejor para la empresa, pues, significa que la campaña ha sido más rentable. Por otro lado, si se obtiene un ROI muy bajo o en cifras negativas quiere decir que hay que cambiar el rumbo de las acciones ¿Para qué invertir dinero y esfuerzos en unas estrategias que no están arrojando buenos resultados? Como ves, el conocimiento del retorno de inversión es indispensable para ahorrar dinero y saber dónde se deben poner más recursos.

Otras herramientas para medir el éxito de una campaña de marketing con QR

Aunque la fórmula para calcular el retorno de inversión es bastante clara y parece muy simple de aplicar, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta cuando se hace el cálculo. Conocer las ganancias o ingresos totales no siempre es suficiente, pues depende en gran medida de los objetivos trazados para la campaña en cuestión.

Quizá la principal meta no es vender directamente, sino divulgar los valores de la marca o mejorar la imagen. En estos casos, si tu campaña es digital, hay que echar mano de herramientas como los Ads de redes sociales y Google Analytics. Pero pueden no ser suficientes, es mejor que conozcas otras como Facebook Pixel, Google Tag Manager o Google Data Studio, que te ayudarán a obtener métricas más precisas en cuanto a cantidad de visitas, interacciones, nuevos leads, comportamiento de los seguidores o visitantes, etc.

Consejos para maximizar el ROI de una campaña de marketing con códigos QR

Los códigos QR son un recurso fantástico que te ayudará a elevar el retorno de inversión. Como ya hemos señalado, son económicos de añadir a tus campañas y, sobre todo, son útiles para generar interacciones con tus potenciales clientes. Algunas recomendaciones para aprovechar al máximo sus beneficios son las siguientes:

Escoge el QR adecuado según los objetivos de tu campaña de marketing

Hay QR estáticos y dinámicos. Estos últimos ofrecen más posibilidades para tiendas y negocios y ayudan, por su misma naturaleza, a medir resultados.

Ofrece recompensas atractivas por los escaneos

El público tiene que sentirse motivado a escanear el código. Ofrece descuentos, información relevante y oportunidades para tus clientes.

Optimiza los códigos para mayor variedad de dispositivos

La mayoría de los clientes escanearán el QR con su teléfono móvil. Tienes que garantizar que este sea compatible con diferentes cámaras y sistemas operativos para que no existan trabas a la hora de la interacción.

Vincula los QR con una página que permita convertir leads

Mientras mayor cantidad de información logres recopilar de los visitantes, mejor. Esta te será útil en un futuro para otras campañas de mercadeo.