«Es muy importante seguir aprendiendo de los demás, de lo que quieres ser y, sobre todo, de lo que no quieres ser en el futuro»

El Grupo EULEN es una empresa que cuenta con la diversidad como parte de su cultura, así como de los valores estratégicos de la compañía. La empleabilidad de calidad es uno de los pilares donde reflejan su compromiso con las personas otorgándoles formación, desarrollo y estabilidad. Asimismo, se trata de una entidad comprometida en seguir avanzando en el principio de no discriminación e igualdad de oportunidades.

Del mismo modo, el Grupo EULEN apuesta por el talento y el crecimiento personal y profesional, con un firme principio ético: la gestión de las personas, su promoción interna, potenciar sus capacidades y competencias, y la responsabilidad con los méritos profesionales.

En este sentido, y más concretamente, la compañía se constituye como una empresa comprometida con el empoderamiento y el liderazgo femenino promoviendo un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Marta Velayos, Directora del Departamento de Asesoría Fiscal

Corporativa, conversa sobre su experiencia como directiva en el Grupo EULEN y se enorgullece de haber recibido el sello Empowering Women’s Talent otorgado por Equipos & Talento esta semana.

Marta, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en Grupo EULEN desde que entraste en el Departamento de Asesoría Fiscal, hasta hoy.

Entré a formar parte del Grupo EULEN un 2 de octubre de 2006. Hace ya, “solo”, 17 años. Fui técnico del Departamento Fiscal hasta que, en enero de 2014, me nombran Jefa de Departamento y, desde el 1 de Enero de 2015 soy la Directora del Departamento de Asesoría Fiscal Corporativa de Grupo EULEN.

A finales de 2015, Grupo EULEN me ofreció formar parte del “Proyecto Promociona”, Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección, impartido por ESADE Business School. Fue un punto de inflexión en mi carrera profesional, por el contenido y por el grupo de mujeres, ahora amigas, que disfrutamos de la experiencia. Mucho que aprender todavía de todas ellas, mujeres extraordinarias, en todos los sentidos.

¿Cuáles son los desafíos específicos que te has enfrentado como mujer en un puesto directivo en el sector fiscal y cómo los has superado?

Sinceramente, nunca he sentido ni me han hecho sentir que me enfrentaba a desafíos distintos por el mero hecho de ser mujer. He tenido la oportunidad de trabajar con hombres y mujeres y encontrar siempre una dinámica de respeto mutuo dentro de la profesión.

Los desafíos que te encuentras son los propios del “camino” hasta llegar a puestos de dirección y depende mucho de la actitud y determinación que cada uno tenga para enfrentarse a los miedos que suelen aparecer durante el trayecto. No todo termina en la Universidad. Al revés, cuando finalizas la carrera con 22 años, tienes toda la vida por delante y, como dice un amigo mío, “es más bonito el viaje, que llegar”.

El paso de los años, y quizás, la madurez personal y profesional, permite confirmar que, todos los días, se “está trabajando la suerte” y que cuando te ofrecen la posibilidad de promocionar, con una posición con tanta repercusión en un Grupo, tienes que creértelo y apostar por ello y seguir formándote cada día para dar tu mejor versión, a ti, a los tuyos, y a los demás.

¿Qué iniciativas destacarías en Grupo EULEN en materia de desarrollo del talento femenino?

Grupo EULEN, está adherido al Programa Empowering Women’s Talent para promover el talento femenino y potenciar el empoderamiento de las mujeres; compartiendo entre otras iniciativas, experiencias reales de compañeras y teniendo presencia en eventos sobre talento femenino.

Dicho Programa consiste en realizar programas de mentoring cruzado con mujeres de otras organizaciones, para potenciar el liderazgo, siendo una experiencia muy enriquecedora para las dos partes, tanto para los mentores, como para los mentees.

Todas estas iniciativas en las que se comparten vivencias y experiencias personales son una fuente de inspiración y apoyo para todas las mujeres y el desarrollo del talento. Me siento afortunada de haber sido elegida mentora para esta IV edición y de poder compartir mi experiencia personal y profesional con ellas, por haber sido también mente en varias ocasiones anteriores, y que mi visión y experiencia les pueda ayudar, en un futuro, a tener otro punto de vista ante situaciones que se encuentren a lo largo de su vida.

¿Cuáles son los principios fundamentales que lideran tu estilo propio de liderazgo?

Se habla de que hay 4, 7 o hasta 10 tipos de liderazgo. Yo apuesto por el liderazgo participativo y el liderazgo transformacional. Y estos los intento llevar a la práctica todos los días, en el trabajo y en casa con mi familia.

Me gusta ejercer un liderazgo participativo con mi equipo y con todos los compañeros del Grupo con los que tengo el privilegio de trabajar día a día, tanto a nivel nacional como internacional. Este tipo de liderazgo permite a los equipos a sentirse partícipes del proyecto y protagonistas de su trabajo. Escuchar es muy importante, y no solo oír. La clave está en trabajar desde la empatía, tener capacidad para conectar, ser generosa y, como leí hace

tiempo, saber “discutir con elegancia”.

El liderazgo transformacional representa mi parte más disruptiva. Todos tememos la capacidad y la oportunidad, tan potente, de transformarnos, y transformar la sociedad a través de nuestro trabajo en las empresas, apostando por el compromiso en los equipos y el crecimiento del talento de los compañeros de trabajo.

¿Se han implementado iniciativas para fomentar la participación y el desarrollo profesional de las mujeres en el sector legal y fiscal? Cada vez hay más mujeres que nos dedicamos al mundo legal y fiscal y existen multitud de organizaciones que promueven el desarrollo profesional de las mujeres en estos sectores. Son redes de contactos que generamos entre nosotras, y muy importantes en el mundo personal y laboral. Te permite tener el “pulso” de otras compañeras, aprender con ellas y de ellas, y de sus diferentes entornos de trabajo.

¿Qué consejo darías a las nuevas generaciones para avanzar a nivel profesional?

Enamorarse de lo que hacen, comprometiéndose con su trabajo. Eso es lo que te hace avanzar. Disfrutar del camino y formarse constantemente. Es muy importante seguir aprendiendo de los demás, de lo que quieres ser y, sobre todo, de lo que no quieres ser en el futuro. De eso también se aprende.

Les animo a CREER en ellas, a que proyecten siempre su mejor actitud, que es el desarrollo de su potencial.