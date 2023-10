Los mejores consejos para reclamar impagos en empresas

En el mundo global de los negocios las empresas españolas pueden encontrarse con la necesidad de reclamar deudas elevadas e impagos en España y en el extranjero. Es importante que cuanto más grande sea la deuda, más medidas se tomen para intentar recuperar el dinero debido.

Con el asesoramiento legal adecuado de un despacho de abogados experto en deudas e impagos, se puede recuperar el dinero de forma más rápida y eficaz. En este artículo te damos los mejores consejos legales para reclamar impagos en empresas.

¿Por qué reclamar deudas e impagos a otras empresas en España y en el extranjero?

La economía globalizada actual hace que las empresas españolas interactúen con frecuencia con empresas de otros paises del mundo. Por lo tanto, es muy posible que, en algún momento, estas empresas se encuentren con la necesidad de reclamar impagos elevados en España o en el extranjero.

Beneficios de reclamar impagos elevados

Controla la economía de tu empresa

La principal razón para reclamar una deuda es proteger los impagos de tu empresa. Las deudas no pagadas pueden acumularse y tener un impacto significativo en la liquidez y solvencia de tu negocio, especialmente cuando son de gran magnitud.

Al reclamar y recuperar los impagos de la empresa, puedes garantizar que tu empresa mantenga liquidez suficiente y evitar problemas económicos futuros.

Consigue ingresos elevados de una deuda que no esperabas cobrar

Reclamar deudas también es importante para recuperar los impagos que no esperabas cobrar. En algunos casos habrán pasados meses, en otros años, pero no hay excusa para no poder reclamar impagos en empresas, puesto que los beneficios de hacerlo pueden ser muy grandes.

Procedimiento de reclamación de impagos en empresas en España

Procedimiento amistoso para reclamar un impago en España y en el extranjero

Lo primero que se tendrá que hacer es iniciar un procedimiento amistoso con la parte deudora, y solucionar el conflicto de forma amistosa. Tal y como comentan los abogados de deudas en empresas de Forcam Abogados, recomendamos enviar un requerimiento previo amistoso a la empresa deudora y negociar un acuerdo de forma amistosa para recuperar el impago lo antes posible.

Es importante que siempre que se pueda se intente la vía amistosa, porque te permitirá tener buenas relaciones comerciales con la otra empresa, y porque se recuperará el dinero del impago de forma más rápida.

Tanto si el requerimiento se envía en España como en el extranjero, el procedimiento será el mismo, con la diferencia de que si se envía en el extranjero el requerimiento previo amistoso será internacional y con las formalidades del país especifico que se tenga que reclamar el impago. En ambos casos la reclamación del impago es viable y recomendable que se haga cuanto antes.

Procedimiento judicial para reclamar un impago en España y en el extranjero

Si el procedimiento amistoso no funciona, iremos al procedimiento judicial, que será el procedimiento que nos permitirá reclamar los impagos en las empresas mediante vía judicial.



En primer lugar, se presentará una demanda ante el Juzgado competente, con toda la documentación del caso, jurisprudencia legal, pruebas que acrediten la deuda (facturas, albaranes, contratos, correos elctrónicos, WhatsApps, etc.), y se reclamará el impago.

En segundo lugar, se dará traslado de la demanda judicial a la empresa deudora para que responda la demanda en un plazo máximo de 20 días hábiles. Más adelante, se dictará día y hora de juicio oral, para practicar la prueba. Finalmente, se dictará Sentencia.

En el caso de que se reclame judicialmente en el extranjero, el procedimiento viene regulados en función del país, así como el tipo de procedimiento judicial a seguir. En la mayoría de países del mundo, las reclamaciones de impagos en empresas siguen un esquema parecido al utilizado en España.

¿Es recomendable acudir a un despacho de abogados para reclamar los impagos a empresas?

Es altamente recomendable acudir a un despacho de abogados, experto en la reclamación de impagos a empresas tanto españolas como en el extranjero.

Si tiene un impago y quiere reclamarlo, no lo dude, y reclame el impago de deuda cuánto antes.