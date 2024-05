La reflexión de Lucía Mi Pediatra en Mejor Conectados: «Hay que educar a los niños en la amabilidad»

La educación de los niños es un tema que pese a ser fundamental para la sociedad, muchas veces queda en un segundo plano en las discusiones políticas y sociales. Sin embargo, una persona que se enfoca en cómo los padres educan e influyen en la vida de sus hijos es Lucía Galán, más conocida en redes como Lucía Mi Pediatra.

Siempre dispuesta a ofrecer consejos y difundir sus conocimientos y herramientas, ha sido elegida como la nueva protagonista de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica que busca “visibilizar el talento e inspirar conexiones”.

El proyecto que parte de la premisa de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”, busca difundir historias de vida y el conocimiento de expertos para inspirar a más personas, desarrollar el talento y establecer mejores relaciones en las diversas áreas de la vida.

De esta forma, la pediatra, fiel a su forma de divulgar, acompañar y desmontar mitos en el cuidado de los más pequeños, ofrece en la plataforma consejos para guiar a los padres en esa complicada labor que es inculcar buenos valores para nuestros niños.

“No hay responsabilidad más grande que ser padre o madre, no la hay”.

En este sentido, Galán reflexiona sobre la importancia de “educar a nuestros hijos en la amabilidad, en dar las gracias, en mirar a los ojos. En escuchar de una forma activa, con el móvil apagado”.

Detalla que siempre ha sido partidaria de educar a los niños en la realidad “pero siempre desde ese lado amable y bonito, porque lo hay”. Estima que muchas veces las personas caen en la queja continua y en el lamento por temas como el trabajo o ‘problemas de adultos’ cuando lo que deben hacer es intentar convertir sus vivencias en inspiración para sus hijos.

La pediatra recalca que los padres son el mejor ejemplo para sus hijos. Por lo tanto las palabras, el tono de voz o la forma de mirar son comportamientos que los pequeños entienden como una guía de actuación. Incluso cuando no nos dirigimos a ellos, les estamos transmitiendo información que queda grabada en sus conciencias.

Indica que la vida es una carretera en la que los niños necesitan límites para ir en la dirección correcta, tomando las precauciones que necesitan, por ello, los padres deben acompañarlos, estableciendo esas guías y herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones según vayan cumpliendo edad.

Por último, llama a desestimar la idea de “padres perfectos” porque en lugar de motivar, el querer hacer todo sin errores o mejor que nadie puede terminar frustrando a estos padres y no disfrutando la experiencia.

“Soy una persona real, y las personas reales nos equivocamos y no somos perfectas. La verdadera enseñanza no está en el error, no está en la caída. Está en lo que haces después”.