Especialista en Medios Digitales Discute la Importancia de las Estrategias para Marcas en Redes Sociales

En tiempos de una revolución digital continua e implacable, con avances como el Internet de las Cosas, donde la red global está presente en innumerables objetos de la vida cotidiana, se vuelve cada vez más difícil para las instituciones resistir la advertencia siempre presente: «ojos que no ven, corazón que no siente.»

A medida que la tecnología continúa integrándose más profundamente en cada aspecto de la actividad humana, las organizaciones que no logran establecer una fuerte presencia digital corren el riesgo de volverse irrelevantes. En este panorama en evolución, mantenerse visible no se trata solo de marketing; es una cuestión de supervivencia en un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz y quienes no se adaptan se quedan atrás.

Con esto en mente, hablamos con Sergei Krivov, un especialista en medios digitales, cuya carrera demuestra que una de las vías hacia el éxito comercial es utilizar las oportunidades que ofrece el mundo virtual para beneficiar la propia marca. En uno de sus proyectos, el desarrollador de contenido y estrategia en varias plataformas ayudó a socios a aumentar y fortalecer la presencia de su marca en redes sociales.

Más que simplemente enumerar puntos cruciales para lograr el éxito, Sergei Krivov enfatiza que el primer paso es comprender la importancia de dicha estrategia, para que las inversiones y esfuerzos concentrados se realicen correctamente, en la medida adecuada y dirigidos al verdadero objetivo. En cuanto a las mejores tácticas a adoptar, estas pueden variar según las metas establecidas para cada proyecto.

“Posicionar una marca en los medios digitales va mucho más allá de simplemente mostrarla. Por supuesto, las consideraciones comerciales son centrales en esta planificación, pero están lejos de ser la única prioridad, ni deberían ser la única preocupación. El objetivo es ir más allá de un enfoque superficial y lograr la participación de la audiencia cuando las decisiones están bien pensadas y ejecutadas adecuadamente. Es una forma de comunicarse con tu audiencia, mostrando que estás consciente de sus necesidades e intentas satisfacerlas a través de un servicio de calidad”, dijo Sergei.

Si las redes en línea pueden cruzar fronteras y océanos en un abrir y cerrar de ojos, la misma oportunidad se ofrece hoy a quienes trabajan con ellas de manera efectiva. La responsabilidad y una buena planificación pueden recompensar a aquellos que merecen un alto rendimiento en el ámbito digital, aunque el entorno sea exigente y esté sujeto a cambios constantes e ininterrumpidos.

“Se trata de lograr un compromiso que, en el pasado, parecía posible solo para empresas mucho más grandes del mercado, quizás corporaciones multinacionales. Pero no es el caso. Los medios digitales ofrecen a la misión de tu marca, aunque no esté institucionalizada oficialmente pero practicada en la realidad, la oportunidad de llegar a audiencias que antes eran imposibles de alcanzar sin inversiones mucho mayores y más burocráticas”.

Una Historia de Éxito

Las nuevas estrategias, impulsadas por las demandas del mundo virtual, se han vuelto necesarias incluso en mercados más establecidos, mucho antes de internet. Uno de los casos de éxito que involucra el trabajo de Sergei Krivov se alinea con este análisis.

En 2023, Sergei Krivov se mudó a Estados Unidos y conoció a Dave Bell. En ese momento, Dave’s Auto Center tenía alrededor de 600 seguidores en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. El taller automotriz era un negocio local que había estado en funcionamiento durante 34 años.

Las proyecciones de Sergei se cumplieron, y el potencial que vio se materializó a través del trabajo realizado. Los números se dispararon exponencialmente, y ahora Dave cuenta con 2.8 millones de seguidores en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los centros automotrices más populares en redes sociales.

“La operación ya no es solo local; se ha expandido a nivel nacional. Fue una iniciativa para liberar el potencial que estaba contenido, listo para recibir un impulso del poder de internet. Hoy en día, la lista de clientes incluye estados como California, Texas, Idaho, Nueva York, Alaska y Nevada. De hecho, la base de clientes ha alcanzado un nivel internacional, con clientes de Canadá siendo atendidos por el Auto Center”.

Como resultado, el éxito de este trabajo llamó la atención de un canal de televisión tradicional. Discovery Channel planea filmar un programa con Dave. Además de este éxito, Sergei Krivov también ayudó al hijo de Dave con un propósito similar en Dave’s Engines, una empresa familiar de motores. Ahora, la empresa del hijo cuenta con 800,000 seguidores.

“Esta exposición abrió nuevos horizontes para el negocio. Volvemos a la idea de primero comprender la importancia de los esfuerzos. Luego, planificar e invertir adecuadamente. Discutir esfuerzos e inversiones no solo se trata de inversión financiera. Necesitamos entender a quién estamos hablando y cómo debemos comunicarnos. Por ejemplo, cuál es el tiempo mínimo para responder a un cliente, dependiendo del contexto”, añade Sergei, quien ha estado dedicándose al conocimiento de redes sociales durante los últimos 10 años.

A lo largo de su trayectoria antes de trabajar en Estados Unidos, Sergei Krivov desarrolló asociaciones con grandes marcas rusas, publicó libros de cocina y creó un curso de YouTube, así como desarrolló una guía de promoción para Instagram. “Cada acción necesita ser medida porque estamos hablando de una estrategia de expansión que puede resultar en más efectos que una acción física, ya sean buenos o malos. Tu marca gana proyección y necesitas saber cómo manejar eso”, concluye Sergei.