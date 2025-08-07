La Asociación de la Construcción de País Vasco, una referencia mundial en la reinvención del sector

El sector de la construcción ya no ve la transformación como una opción, sino como una necesidad. Esto es algo que se ha podido palpar con claridad en el País Vasco, que se posiciona como un referente gracias a BUILD:INN. Este clúster, antes conocido como Eirakune, está actuando como motor de cambio en toda la cadena de valor de esta área empresarial.

El hecho de representar a más de 140 entidades relacionadas con esta materia hace que se identifique a esta organiza uno con la Asociación de la Construcción de País Vasco.

Desde hace un tiempo viene siendo seguida por muchos expertos. El motivo: la decidida apuesta de sus miembros por la digitalización, la sostenibilidad y la innovación como ejes clave para construir el futuro.

Un ecosistema al servicio del cambio

BUILD:INN se caracteriza por ser el mayor clúster del sector de la construcción a nivel europeo, tanto por su volumen de socios como por su actividad en términos cuantitativos. La también conocida como la Asociación de la Construcción de País Vasco aglutina a empresas constructoras, ingenierías, centros tecnológicos, promotores, entidades públicas, universidades y startups, entre otros actores.

Esto genera una red de colaboración que, a nivel de empleo, supone 120.000 puestos y una facturación conjunta de 2.600 millones de euros. Es evidente que estamos hablando de una base que permite desarrollar proyectos colaborativos, lanzar nuevas iniciativas estratégicas y acelerar la transformación del sector. El objetivo final, como ya se mencionó es desembocar en un modelo más digital, industrializado y sostenible.

Hay que destacar que lejos de ser una estructura estática, BUILD:INN se caracteriza por ser un agente dinámico y activo, que se anticipa a tendencias, conecta oportunidades y canaliza el conocimiento hacia soluciones concretas.

Los pilares para una transformación real y medible

La estrategia 2023-2026 de este clúster es, en este momento, la hoja de ruta colectiva y de cada una de las empresas que forman esta asociación. Se centra en varios ejes, aunque los más destacados son la digitalización y la sostenibilidad.

La primera de ellas es concebida como una herramienta de mejora continua, que se traduce en la optimización de procesos constructivos, la facilitación en la toma de decisiones, el aumento de la trazabilidad, y una mayor transparencia en los proyectos. El uso de gemelos digitales o inteligencia artificial está a la orden del día en un clúster que lidera iniciativas que permiten a las empresas vascas mantenerse a la vanguardia tecnológica.

En cuanto a la sostenibilidad, BUILD:INN promueve la economía circular, la descarbonización de la construcción y la eficiencia energética. La idea es alinearse con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU), que el clúster tiene como punto inexcusable en todas sus acciones.

Servicios que generan valor real

Uno de los principales elementos diferenciales de BUILD:INN es su capacidad para ofrecer servicios de un gran valor añadido a todos sus asociados. La oficina de proyectos con la que cuenta acompaña a entidades en actuaciones como la presentación de iniciativas innovadoras a programas a nivel continental, estatal y regional. El hecho de contar también con el observatorio tecnológico permite detectar nuevas tendencias y anticiparse a cambios normativos o disruptivos.

Por otro lado, el portal de empleo BUILD:INN LAN se ha convertido en un instrumento útil para la atracción de talento joven y, sobre todo, cualificado, respondiendo a uno de los grandes desafíos actuales. Paralelamente, se organizan programas de formación y capacitación para trabajadores en activo, con el fin de que estén completamente actualizados en un momento de cambio muy brusco.

A nivel externo el clúster también tiene puestas muchas iniciativas. Con las misiones internacionales, se ayuda a que las empresas del País Vasco pueden abrir mercados, establezcan alianzas estratégicas y muestren su capacidad técnica en eventos muy importantes a nivel mundial. Uno de los más claros ejemplos de esto último es el Rebuild, feria en la que BUILD:INN tiene un papel importante.

La colaboración como clave del liderazgo

Uno de los elementos de éxito más remarcables del clúster es la capacidad que tiene para establecer redes de colaboración tanto a nivel nacional como internacional.

Si nos quedamos en el estado español, este conjunto de empresas forma parte de la Red de Clústeres de Construcción. Se trata de una plataforma que permite compartir buenas prácticas, coordinar estrategias de forma común y ganar visibilidad ante las administraciones públicas.

Esta política de colaboración constante ha tenido un reconocimiento. La Comisión Europea otorgó el sello “Bronze Cluster Management Excellence” a BUILD:INN como premio a su modelo de gestión.

Un modelo exportable

El enfoque completo que realiza BUILD:INN ha llevado a que sea un modelo de referencia que quiere ser replicado en otros territorios. Su experiencia es la mejor muestra de que se puede articular un ecosistema colaborativo fuerte en torno a un sector tradicional como el de la construcción, siempre y cuando se le sirvan herramientas para su actualización.