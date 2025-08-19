Javier Hidalgo impulsa el debate sobre sostenibilidad y competitividad en el turismo español

Javier Hidalgo, empresario español vinculado históricamente al sector turístico y exconsejero delegado de Globalia, ha puesto en valor la importancia de situar la sostenibilidad y la innovación como ejes fundamentales en la evolución de la industria turística española.

Visión de futuro para un turismo competitivo

Durante su etapa al frente de Globalia, Hidalgo impulsó procesos de modernización que incluyeron la digitalización de operaciones y la diversificación de mercados internacionales.

Estos cambios consolidaron la proyección global de Air Europa y reforzaron el papel del grupo en la conectividad aérea.

En diversas intervenciones públicas, Hidalgo ha insistido en que el turismo español debe mantener su competitividad frente a otros destinos, apostando por un modelo que combine eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y calidad de servicio.

“El turismo no puede limitarse a generar ingresos; debe generar valor para los territorios, las comunidades locales y el medio ambiente. Sólo así España mantendrá su liderazgo internacional”, ha señalado.

Compromiso con la sostenibilidad

La apuesta por aviones de nueva generación, el interés por proyectos de energías limpias y la búsqueda de alianzas estratégicas marcaron una etapa donde Hidalgo defendió que la sostenibilidad no es un lujo, sino una necesidad competitiva.

Bajo esta visión, su legado empresarial se ha vinculado a la idea de que la industria turística tiene la responsabilidad de contribuir activamente a los objetivos de descarbonización y a la preservación de los destinos.

Influencia en la agenda turística internacional

La perspectiva de Javier Hidalgo sigue presente en debates y foros vinculados al futuro del turismo. Su capacidad para conectar la visión empresarial con la responsabilidad social lo mantiene como una de las voces reconocidas en torno a la transformación del sector.

Sobre Javier Hidalgo

Hijo del fundador de Globalia, Javier Hidalgo ha desarrollado una trayectoria marcada por la internacionalización del turismo español, la defensa de modelos de gestión basados en la transparencia y la ética, y la promoción de un crecimiento turístico compatible con la protección ambiental y social.