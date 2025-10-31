El Marketing Digital como Motor de Crecimiento: La Visión Estratégica de Ana Carolina para los Emprendedores

En un mundo cada vez más conectado, dominar el marketing digital ya no es una opción, sino una necesidad, especialmente para los emprendedores. Con el auge de las plataformas sociales, el comercio electrónico, la monetización en línea y los productos digitales, los emprendedores de hoy tienen innumerables herramientas a su disposición. Sin embargo, la realidad es que no siempre saben cómo utilizarlas de forma estratégica.

Las pequeñas empresas, en particular, han encontrado en el marketing digital una herramienta indispensable para llegar a sus clientes y fidelizarlos. Según un informe de DemandSage (2025), alrededor del 58% de estas organizaciones ya utilizan los canales digitales como parte fundamental de sus estrategias de crecimiento. Esto refleja un cambio en el comportamiento emprendedor, donde la presencia en línea ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito básico para mantenerse competitivo en el mercado.

El mismo informe proyecta que la inversión global en publicidad digital alcanzará los 734 mil millones de dólares a finales de 2025. En Estados Unidos, la sofisticación de las estrategias digitales ha impulsado el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, mientras que en Brasil el sector ya genera más de 14 mil millones de dólares al año, con expectativas de duplicarse en los próximos cinco años.

Pero, ¿cómo pueden traducirse estas cifras impresionantes en resultados reales para quienes están comenzando o buscan expandir sus negocios? La respuesta radica en prácticas simples, aplicables y, sobre todo, consistentes. Para arrojar luz sobre este tema, conversamos con Ana Carolina Guerreiro Miranda, emprendedora y especialista en marketing digital que ha construido su carrera combinando su experiencia en el comercio minorista físico con el universo en línea.

Un Motor de Crecimiento

Cuando se trata de este tema, el marketing digital debe ser visto como parte del modelo de negocio, no como una acción aislada. Ciertas estrategias, cuando se implementan de manera efectiva, son capaces de generar resultados notables.

“Para quienes están comenzando, no sirve de nada intentar estar presentes en todas las redes sociales al mismo tiempo. Lo más importante es elegir cuidadosamente las plataformas y crear contenido constante en ellas. Eso genera reconocimiento y fortalece la marca”, explica Ana Carolina.

Su punto está respaldado por datos: más del 63% de la población mundial es activa en alguna red social, según Smart Insights, y el tiempo promedio de uso diario ya supera las dos horas y media. En Brasil, solo YouTube alcanza a casi el 79% de los usuarios de internet, lo que demuestra la relevancia de los formatos audiovisuales para empresas de todos los tamaños.

Según Ana, las publicaciones frecuentes en redes sociales, blogs o videos educativos también forman parte de una estrategia capaz de entretener y resolver los problemas de la audiencia. Actualmente, desde Guerreiro Connection, gestiona la creación de contenido en múltiples plataformas, centrándose en publicaciones patrocinadas, transmisiones en vivo, reseñas y más, todo mientras garantiza la coherencia de la marca.

“Cuando hablamos de redes sociales, hay aspectos mucho más importantes que el número de seguidores: lo que realmente importa son las interacciones reales, el diálogo y la autenticidad. Las historias de resiliencia y el contenido que promueve cercanía con la comunidad son verdaderos diferenciadores en este espacio”, agrega.

Entre las estrategias más relevantes del marketing digital, Ana destaca la importancia del uso de datos y el análisis de métricas. “Saber quién es tu audiencia, de dónde viene, qué contenido tiene mejor rendimiento y cómo ajustar las campañas en función de esa información ya es una práctica estándar en Estados Unidos. En Brasil, aunque el progreso es notable, todavía hay espacio para madurar. Seguir las tendencias, el comportamiento del público y las métricas de redes sociales es esencial para refinar el contenido y mantenerse relevante en un entorno tan competitivo”, explica.

Otro punto clave, según ella, es la inversión gradual y consciente en anuncios pagos. Plataformas como las redes sociales y Google Ads ofrecen potentes herramientas para ampliar el alcance, pero, como señala, deben usarse estratégicamente. “No se trata solo de invertir dinero en anuncios; se trata de probar audiencias, experimentar con formatos y ajustar constantemente para lograr el mejor retorno de inversión”, enfatiza.

También señala que, en el ritmo acelerado actual—impulsado por la tecnología y rutinas cada vez más dinámicas—, el panorama digital evoluciona a gran velocidad. “Lo que funciona hoy puede estar saturado mañana.” Nuevos formatos, como los videos cortos y las transmisiones en vivo, junto con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, están en constante expansión.

Reflexionando sobre esto, Ana comparte una lección personal: “Cuando pasé de administrar tiendas físicas al mundo digital, entendí que la adaptabilidad es lo que garantiza la supervivencia y el crecimiento a largo plazo.”

De Tienda Infantil a Influencia Digital

La trayectoria de Ana Carolina es un claro ejemplo de cómo la práctica y la innovación deben ir de la mano. En 2013, fundó Loja Carol Kids, una tienda de ropa infantil que creció hasta convertirse en una red con tres locales físicos y una plataforma de comercio electrónico. Durante siete años, aplicó estrategias como ventas estacionales, promociones creativas y campañas en redes sociales que garantizaron un crecimiento constante de ingresos.

Con la pandemia y los cambios en el comportamiento del consumidor, Ana Carolina decidió trasladar completamente su experiencia al entorno digital. Así nació Guerreiro Connection, un proyecto en el que trabaja como creadora de contenido, influencer digital y estratega de marketing. Hoy desarrolla campañas patrocinadas, reseñas de productos, transmisiones en vivo y colaboraciones con marcas, además de monetizar a través de herramientas de afiliados y plataformas de anuncios digitales.

Con una carrera que combina gestión minorista, experiencia en comercio electrónico, creación de contenido y alianzas de marca, la contribución de Ana va más allá de los números: inspira a otros emprendedores a ver lo digital como una herramienta para el crecimiento, la innovación y, sobre todo, la conexión.

Ana Carolina resume el desafío en una frase que puede servir de guía para muchos emprendedores:

“El marketing digital no se trata de vender un producto, sino de contar una historia, generar confianza y crear relaciones. Las ventas son una consecuencia de eso.”