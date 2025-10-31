Profesional de Ingeniería Civil habla sobre el crecimiento exponencial de los negocios impulsado por la planificación estratégica y el liderazgo organizacional

Emprender es una tarea que, sin duda, requiere talento innato y una fuerte vocación. Sin embargo, esta misión también exige que un emprendedor exitoso desarrolle ciertas habilidades con el tiempo, especialmente en el ámbito de la gestión. Y estas demandas son amplias, ya que una buena administración ha demostrado ir mucho más allá de simplemente dar órdenes, exigir resultados y esperar ganancias.

Conscientes de ello, los emprendedores altamente comprometidos y alineados con los enfoques modernos de gestión no solo han puesto en práctica estos nuevos conceptos —lo cual ya es valioso en sí mismo—, sino que también han contribuido a garantizar que tales conceptos sigan evolucionando a lo largo de la historia de la Administración.

En este caso particular, el foco está en el campo de la Ingeniería Civil, donde una empresa experimentó un crecimiento exponencial gracias a una gestión basada en dos principios modernos clave: una planificación estratégica adecuada y un liderazgo organizacional bien implementado.

“No hay duda de que la planificación estratégica es uno de los aspectos más importantes de la misión de una empresa, sin importar su área de actuación. Planificar, organizar, dirigir y controlar cada etapa de producción, en todos los niveles de la compañía —desde la alta dirección hasta el área operativa—, es esencial para alcanzar resultados exitosos. En los últimos años también han surgido nuevos valores, como la Sostenibilidad y la Inteligencia Artificial. Es decir, estas prioridades provienen de diferentes contextos y no existe jerarquía entre ellas, sino la necesidad de integrarlas todas.”

Este análisis sobre el momento actual de la planificación estratégica dentro de las organizaciones fue presentado por Fernando de Paiva Rios, profesional brasileño del sector de la Ingeniería Civil.

Trayectoria Profesional

Director General con más de 13 años de experiencia en el sector de servicios de construcción civil, Fernando de Paiva Rios aporta conocimientos especializados en gestión de instalaciones, alquiler de equipos, comercio minorista y servicios deportivos. También posee experiencia en gestión estratégica, operativa y financiera en empresas medianas y grandes.

Es especialista en liderar equipos multidisciplinarios, desarrollar procesos para la eficiencia operativa e implementar soluciones innovadoras en infraestructura, mantenimiento de edificios y proyectos corporativos. Cuenta con una sólida experiencia en negociaciones con clientes nacionales, gestión de contratos de alto valor y entrega constante de resultados en tiempo y forma. Es reconocido por su capacidad para alinear las estrategias empresariales con los objetivos de crecimiento sostenible, calidad y excelencia en el servicio al cliente.

“Uno de los primeros pasos y desafíos para cualquier gerente es comprender plenamente tanto los escenarios internos como los externos a los que se enfrentará al interactuar diariamente con las partes interesadas de la empresa. Una planificación estratégica coherente y cohesionada comprende a fondo las amenazas y oportunidades externas, y al mismo tiempo identifica las fortalezas y debilidades internas, sabiendo cómo mejorar las debilidades y cómo potenciar y ampliar las fortalezas.”

Liderazgo

Pero la planificación estratégica no fue el único aliado en la exitosa trayectoria de Fernando de Paiva Rios en la Ingeniería Civil en Brasil. Originario del estado de Minas Gerais, también domina el concepto de liderazgo organizacional, otro pilar crucial según los estudios empresariales más recientes.

Las cifras del último año ayudan a ilustrar este escenario de oportunidades combinadas con grandes exigencias para los gerentes actuales. Como se ha destacado, el liderazgo va mucho más allá de dar órdenes y esperar pasivamente los resultados.

Según una encuesta de 2024 realizada a casi 40 altos directivos de grandes empresas en todo el mundo, más del 80% de los encuestados mencionaron el liderazgo organizacional como su principal desafío en la actualidad. Más del 70% afirmó que gran parte del esfuerzo financiero y técnico asignado a la planificación estratégica se centra precisamente en mejorar el liderazgo.

Historia y Cambios

La planificación estratégica comenzó a tomar nuevos rumbos después de la Revolución Industrial en la Europa del siglo XVIII. A partir de entonces, surgió una comprensión más amplia de que los trabajadores iban más allá de la noción del “hombre económico”. Aunque inicialmente de forma sutil, se hizo evidente que los empleados tenían demandas no solo vinculadas al salario, sino también directamente relacionadas con su rendimiento profesional.

Este cambio finalmente allanó el camino para una transformación radical en el liderazgo organizacional, aunque solo siglos después. Entre las décadas de 1940 y 1960, en particular, la perspectiva de los gerentes sobre el liderazgo cambió considerablemente, y Fernando de Paiva Rios también reflexiona sobre ello:

“El empleado de una empresa dejó de ser visto simplemente como parte de un engranaje mecánico, valorado solo por evitar que ese engranaje se detuviera. En cambio, el individuo pasó a ser reconocido como un activo intelectual de la empresa, una fuente potencial de nuevas ideas y, por lo tanto, de innovación organizacional.

Un líder debe tener una visión situacional de su equipo, comprendiendo el potencial de cada persona. Así como debe entender las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades dentro de la planificación estratégica de la organización, también debe comprender esos mismos elementos dentro de los planes operativos diseñados para cada etapa o proyecto realizado por el equipo.”

Logros Profesionales

A lo largo de su carrera, este profesional brasileño ha desarrollado una sólida experiencia en la gestión de contratos a gran escala, mantenimiento de edificaciones, gestión de infraestructura, proyectos de ingeniería y soluciones integradas de gestión de instalaciones. Bajo su liderazgo, las empresas de su grupo se han expandido a varios estados de Brasil, atendiendo tanto a clientes corporativos como industriales.

Comenzó su carrera en funciones técnicas, adquiriendo una amplia experiencia práctica. Esta exposición lo llevó a valorar la integración entre la práctica y la teoría, lo que lo motivó a cursar la carrera de Ingeniería Civil en el Centro Universitario Internacional – UNINTER, con finalización prevista para octubre de este año.

Ha sido reconocido en la industria por su capacidad para innovar, estructurar operaciones eficientes, desarrollar estrategias de crecimiento sostenible e introducir innovaciones en los servicios de los proyectos gestionados, reforzando su compromiso con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente.

Actualmente, Fernando de Paiva Rios lidera sus empresas con un enfoque en la eficiencia, la innovación y el crecimiento sostenible. La evolución financiera y el aumento constante de los ingresos año tras año demuestran claramente el crecimiento de sus negocios.

Resultados Clave

Instalaciones (MG Plann):

A través del programa Compre Bem de la FIEMG (Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais), que conecta a inversionistas con proveedores locales, MG Plann firmó un contrato valorado en R$ 8.009.000 (ocho millones de reales) con Ferrovia Centro Atlântica S.A.. Esto generó oportunidades laborales para 64 familias y posicionó a MG Plann como una de las principales empresas del sector de instalaciones en la región.

Construcción Civil (Mina Sul):

En el sector de montaje de plantas de almacenamiento de granos, amplió el portafolio de la empresa al incorporar a Kepler Weber, el principal proveedor latinoamericano de soluciones postcosecha de granos. Mina Sul evolucionó de una empresa regional a un actor nacional, completando más de 150 proyectos en todo Brasil, atendiendo tanto a clientes nacionales como multinacionales, y expandiendo su plantilla a más de 200 empleados. Esto impulsó un crecimiento financiero significativo y le valió a la empresa una calificación Clase A en el programa PDEK.

Alquiler de Equipos (MFJ Locações):

Al identificar nuevas oportunidades, invirtió en el alquiler de elevadores de silos de granos, camiones Munck y contenedores, alineándose con la demanda del mercado agroindustrial y aprovechando su red profesional.

“Otro deber y responsabilidad de un gerente comprometido con los valores actuales es inspirar, además de hacer su propio trabajo. Esto garantiza que las nuevas generaciones se involucren aún más con los buenos principios —probados y comprobados, pero aún capaces de crecer y perfeccionarse—. La empresa gana credibilidad, pero el mayor beneficiario es la sociedad en su conjunto, a través de servicios de calidad y un compromiso con valores como la Sostenibilidad y la Tecnología.”