tugesto: La empresa valenciana que atrae a grandes fondos internacionales y lidera la digitalización laboral en España

La inversión extranjera en España continúa atravesando un momento de notable fortaleza. En los últimos años, el país se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para los inversores internacionales, respaldado por un modelo de economía abierta, una sólida seguridad jurídica y un mercado estable.

En este contexto, tugesto, compañía valenciana especializada en software laboral, ha dado un paso decisivo en su crecimiento: En noviembre de 2024 fue adquirida por el Grupo Visma, un conglomerado tecnológico noruego con presencia global y reconocido por impulsar la digitalización empresarial en toda Europa y América.

Esta integración ha reforzado la expansión de tugesto en el territorio nacional y ha incrementado su visibilidad dentro del ecosistema internacional de soluciones empresariales.

España, un destino clave para la inversión internacional

En 2022, la inversión extranjera en España alcanzó los 15.660 millones de euros, un 4,6% más que la media de los últimos cinco años. Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo apuntan a que esta tendencia ascendente responde al atractivo del país como destino para proyectos empresariales de todos los tamaños.

La combinación de talento, innovación y un creciente ecosistema tecnológico ha posicionado a España como un lugar estratégico para empresas que desean escalar sus operaciones y captar capital internacional.

Y es en este contexto donde surge un caso especialmente relevante: El crecimiento acelerado de tugesto, una compañía que ha transformado la forma en la que pymes y autónomos gestionan sus procesos laborales.

Con más de 11 años de trayectoria, tugesto nació con un objetivo claro: Automatizar y simplificar las gestiones laborales, contables y fiscales que tradicionalmente consumían tiempo y recursos a pymes, autónomos y departamentos de RRHH.

La apuesta por el área laboral: La clave del crecimiento

El principal motor del éxito de tugesto ha sido su especialización. En un mercado saturado de soluciones genéricas, la empresa optó por centrarse en aquello que mejor conocía: Los procesos laborales.

Su software laboral, diseñado por asesores y abogados especializados, se ha convertido en una herramienta esencial para empresas que buscan precisión, rapidez y cumplimiento normativo.

Entre las ventajas más destacadas de la compañía, se encuentran:

Gestión de nóminas automatizada.

automatizada. Centralización de procesos de RRHH digital.

Adaptación a las particularidades fiscales de regiones específicas como el País Vasco.

Modelos actualizados según normativa vigente.

Atención personalizada por parte de especialistas reales, no solo software.

Su diferenciador ha sido ofrecer un servicio donde la tecnología se combina con el expertise humano. Como afirma Manuel Fandos, CEO de la empresa:

«Nuestro factor diferencial es ofrecer una atención personalizada en todo momento. Somos abogados y asesores especializados. Hemos digitalizado los procesos que eran nuestro expertise, con la calidad que esto supone para el cliente final».

Un software laboral que impulsa la digitalización en toda España

La digitalización de las pequeñas y medianas empresas en España es una necesidad creciente. Los departamentos de recursos humanos buscan procesos más ágiles, automatizados y fiables. En este contexto, soluciones como el software laboral de tugesto se han convertido en aliadas imprescindibles.

Entre sus funcionalidades más valoradas por empresas y autónomos destacan:

Automatización de contratos, nóminas y finiquitos.

Gestión documental en la nube.

Panel de RRHH digital para centralizar vacaciones, ausencias y comunicaciones.

Integración con sistemas contables y fiscales.

Actualizaciones automáticas con los últimos cambios en la legislación laboral.

Estas características han permitido que tugesto escale de forma robusta, posicionándose como referente en digitalización de RRHH en España.

Madrid, Cataluña y Baleares: Los territorios donde más crece tugesto

Aunque la empresa tiene origen valenciano, su expansión por el territorio nacional se ha acelerado especialmente en Madrid, Cataluña y Baleares, tres zonas con una alta concentración de pymes, startups y empresas tecnológicas.

En estas regiones, la necesidad de un software laboral fiable y adaptable ha impulsado la adopción de plataformas como la de tugesto, que permiten a las empresas gestionar de forma eficiente sus recursos humanos sin depender de procesos manuales o desactualizados.

Más de 8.000 clientes confían ya en su plataforma

Uno de los indicadores más potentes del crecimiento de tugesto es la cifra de clientes: Más de 8.000 empresas y autónomos utilizan su plataforma para la gestión de servicios laborales, contables y fiscales.

Este volumen demuestra no solo su consolidación en el mercado, sino también la confianza depositada en su equipo de especialistas y en su tecnología.

La combinación de:

fiabilidad,

automatización,

soporte profesional

y especialización real,

ha convertido a tugesto en una de las soluciones más competitivas del mercado español.

Preguntas frecuentes sobre software laboral y digitalización en España

1. ¿Por qué es importante digitalizar los procesos laborales?

La digitalización reduce errores, ahorra tiempo, aumenta la productividad e impulsa la competitividad de las empresas. Permite tener procesos más transparentes y alineados con la normativa vigente.

2. ¿Qué beneficios ofrece un software laboral especializado?

Un software laboral como tugesto garantiza precisión legal, automatización de tareas repetitivas, generación de documentos laborales y un acompañamiento profesional respaldado por abogados y asesores.

3. ¿Es seguro gestionar nóminas y contratos online?

Sí, siempre que se utilicen plataformas certificadas, con protección de datos avanzada y actualizaciones legales automáticas.

4. ¿Para quién es ideal un sistema como tugesto?

Para pymes, autónomos, asesorías y departamentos de RRHH que buscan optimizar la gestión laboral sin depender de procesos manuales.

tugesto, un referente en el nuevo mapa laboral español

La transformación digital del área laboral es una tendencia imparable y, dentro de ese cambio, tugesto se ha posicionado como una de las compañías más destacadas del país.

Su capacidad para atraer a fondos internacionales, su especialización en gestión laboral y su crecimiento en regiones clave muestran un futuro prometedor para la empresa.

Si quieres conocer más sobre cómo mejorar la gestión de tus recursos humanos, explora las soluciones de tugesto y descubre cómo su plataforma puede ayudarte a simplificar procesos, automatizar tareas y optimizar tu día a día laboral.

Foto de Zan Lazarevic en Unsplash