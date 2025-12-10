Saro Spadaro: una trayectoria empresarial con propósito desde el corazón del Caribe

Liderar con visión es importante, pero hacerlo con coherencia y compromiso lo es aún más. Saro Spadaro lo demuestra desde hace más de veinte años como Presidente y CEO de The Maho Group, un referente en hospitalidad y desarrollo inmobiliario con sede en la isla de Sint Maarten. Su trayectoria profesional se ha desarrollado íntegramente sobre el terreno, en uno de los contextos más exigentes del turismo global.

Formado en Administración de Empresas en la Universidad Bocconi de Milán, Saro Spadaro ha convertido el Caribe en su centro de operaciones, desde donde ha construido un ecosistema empresarial que combina resorts de lujo, comunidades residenciales y servicios integrados. Su estilo de liderazgo se caracteriza por la implicación directa en cada proyecto, combinando pensamiento estratégico con ejecución precisa y una fuerte orientación a resultados.

Bajo su dirección, The Maho Group ha desarrollado propiedades icónicas como Sonesta Maho Beach, Ocean Point, AquaMarina, BlueMarine y Emerald at Maho, consolidando su presencia como una marca de referencia en la región. Su éxito no radica solo en los resultados financieros, sino también en su capacidad para responder eficazmente en momentos de crisis.

En 2017, el huracán Irma devastó Sint Maarten. Mientras muchas empresas abandonaban temporalmente la isla, Saro Spadaro decidió quedarse, asumir responsabilidades inmediatas y liderar las operaciones de evacuación y reconstrucción. Este episodio marcó un antes y un después en su carrera, mostrando su visión del emprendimiento como una forma de responsabilidad activa frente a los territorios y las comunidades.

Actualmente, más de mil personas de distintas nacionalidades trabajan en The Maho Group. Para Saro Spadaro, la diversidad es una fuente de riqueza, no un obstáculo. Su modelo organizativo promueve entornos inclusivos, en los que la confianza, el respeto mutuo y la formación continua son elementos centrales. Según el empresario, el auténtico lujo se basa en la calidad de las relaciones humanas y la autenticidad de la experiencia.

Saro Spadaro ha construido su reputación sobre la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. En su visión, el éxito no se mide únicamente por la expansión de un negocio, sino por el impacto positivo y sostenible que este puede generar. Una visión empresarial profundamente humana que lo posiciona como una figura clave del turismo contemporáneo.