Un Work Café Santander y Arturo Valls: Café para Cinco, la nueva miniserie del Santander

En un contexto en el que el mercado laboral está transformándose a gran velocidad y las personas comprueban la necesidad de formarse y aprender de manera constante para no quedarse atrás, Banco Santander apuesta por una narrativa diferente para hablar de aprendizaje y de la importancia de conectar, reciclarse y progresar. Lo hace con Café para Cinco, una miniserie en clave de humor producida por PIStudio y PI360 que nos invita a reflexionar sobre cómo trabajamos, aprendemos y convivimos en un entorno cada vez más híbrido y cambiante.

La formación se ha convertido en un must que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida profesional y personal. En este escenario, las historias cotidianas se convierten en una poderosa herramienta para conectar con la realidad de quienes buscan reinventarse, emprender o simplemente adaptarse a nuevas circunstancias laborales. Precisamente ahí se sitúa Café para Cinco, una ficción ligera en formato mockumentary que aborda la importancia de estos aspectos y de otros como la educación financiera, el desarrollo profesional o la inclusión desde una perspectiva cercana, optimista y profundamente humana.

La serie, que se estrenó el pasado 23 de febrero, está protagonizada por Arturo Valls (Martín), Sergio G. Abelaira (Rafa), Juan Diego Bueno (Ernesto), Andrea Lareo (Andrea) y Diana Fenochio (Lola). Consta de ocho episodios de unos seis minutos de duración. Los primeros capítulos ya están disponibles en el canal de YouTube de Santander España, donde se estrenará un nuevo episodio cada semana.

La historia transcurre en un Work Café de Banco Santander situado en el centro de la ciudad; un espacio que combina cafetería, oficinas y coworking, que refleja una nueva forma de entender la relación entre las personas, el trabajo y la formación. El Work Café funciona como un punto de encuentro donde surgen conversaciones espontáneas, ideas compartidas, risas y oportunidades inesperadas entre cinco personajes radicalmente distintos.

Cinco historias, un mismo impulso

Café para Cinco retrata un mosaico generacional en el que la curiosidad, el error y la colaboración se convierten en motores de crecimiento. Cada personaje representa una etapa diferente de la vida profesional, mostrando que el aprendizaje no tiene edad ni un único camino.

Rafa, estudiante de Ingeniería Informática, llega al Work Café buscando un lugar tranquilo con buena conexión a internet para estudiar. Lo que encuentra allí es mucho más que un espacio de trabajo: una comunidad que le permite descubrir nuevas perspectivas y vivir experiencias que influirán en su futuro profesional.

Martín, autodenominado “el ninja de la publicidad”, ha decidido dejar atrás la agencia de publicidad en la que trabajaba para emprender por su cuenta. El Work Café Santander se convierte en su base de operaciones y en el lugar donde enfrenta los retos —y también las incertidumbres— de su ‘loca’ etapa profesional.

Ernesto, jubilado, dedica su tiempo libre a estudiar nuevas carreras universitarias —tres… o quizá cuatro—, demostrando que el aprendizaje puede ser un motor de vitalidad y propósito en cualquier momento de la vida. Además, lo puede hacer compartiendo experiencias y tomándose su café diario.

Andrea dirige su propia agencia de representación de talento digital mientras estudia Económicas gracias al apoyo de Fundación Universia. Su historia refleja la energía, pero también las dificultades reales, de construir un proyecto propio.

Por último, Lola cierra el grupo. Tras años como profesora de instituto, decide dar un giro a su carrera y formarse como coach en Santander Open Academy, apostando por empezar de nuevo cuando muchos pensaban que todo estaba escrito.

Una visión honesta del trabajo y la formación

A través del humor y de situaciones cotidianas, Café para Cinco trabaja la idea del éxito desde el aprendizaje constante. Los personajes se equivocan, se enamoran, dudan, prueban caminos distintos y descubren que crecer profesionalmente es un proceso compartido.

El Work Café –con más de 100 en España– refleja su realidad: un espacio abierto, flexible y colaborativo donde estudiar, trabajar y emprender forman parte de un mismo escenario.

Café para Cinco actúa como un reflejo del presente laboral y social, en el que la formación continua y la empleabilidad se han convertido en prioridades. La miniserie pone el foco en la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad, de promover la inclusión y de confiar en el aprendizaje como herramienta para no quedarse atrás.

Con este proyecto audiovisual, Banco Santander refuerza su compromiso con el progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad, apostando por una forma diferente de comunicar estos valores: a través de historias cercanas y personajes reconocibles. Porque, al final, lo importante no es cuánto sabemos hoy, sino cuánto estamos dispuestos a seguir aprendiendo mañana.