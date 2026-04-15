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Top 3 operadores 3PL en España: por qué confiar en un operador logístico

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La logística ya no es “solo transporte”. Para muchas empresas, especialmente las que importan o exportan, la cadena de suministro se ha convertido en un factor directo de competitividad: plazos, costes, cumplimiento aduanero, visibilidad, calidad de servicio y capacidad de reacción ante incidencias.

En este contexto, confiar en un operador 3PL (Third-Party Logistics) puede marcar la diferencia entre una logística reactiva, (que apaga fuegos), y una logística gestionada con control y previsibilidad.

Además, el ecosistema 3PL en España sigue ganando peso a medida que las cadenas se internacionalizan y se exige más trazabilidad y coordinación. Informes de mercado sitúan el 3PL como un segmento en crecimiento en España, impulsado por necesidades de transporte, almacenamiento, distribución y servicios de valor añadido.

¿Qué es un 3PL y qué hace exactamente?

Un 3PL es un proveedor externo que asume total o parcialmente funciones logísticas como transporte, almacenaje, preparación de pedidos, distribución y, en operaciones internacionales, coordinación aduanera y documental.

La clave no es “subcontratar un envío”, sino integrar un partner especializado dentro de la operativa para ejecutar y coordinar la logística con acuerdos, responsabilidades y métricas claras.

  • Ejecución multimodal (marítimo, aéreo, terrestre) y coordinación end-to-end.
  • Gestión documental y aduanera para reducir errores, inspecciones y retrasos.
  • Visibilidad del estado real de envíos e incidencias para poder decidir.

Por qué confiar en un operador logístico: 6 beneficios reales

Menos riesgo y más cumplimiento (especialmente en aduanas): En internacional, un fallo documental o un mal encaje aduanero no es “un pequeño error”: puede traducirse en retrasos, sobrecostes o inmovilizaciones. Un socio con procesos y experiencia reduce la exposición a estos puntos de fallo.

Optimización del coste total, no solo del transporte: El ahorro no viene únicamente de “tarifas”, sino de reducir urgencias, reprocesos, almacenajes imprevistos y decisiones reactivas.

Escalabilidad sin inversiones fijas: Externalizar permite adaptarse a picos de demanda sin ampliar estructura propia de almacenes, personal o red de transporte.

Visibilidad y control (para operar con datos): La trazabilidad digital se está consolidando como requisito estratégico para eficiencia y resiliencia: el 3PL moderno debe ofrecer seguimiento, alertas e información explotable.

Capacidad de reacción ante disrupciones: Cambios regulatorios, congestiones, restricciones de capacidad… La diferencia está en quién puede proponer alternativas viables (rutas, modos, ventanas) con rapidez.

Foco interno en el negocio: Cuando la logística se vuelve compleja, descargar la capa operativa permite que el equipo interno se concentre en producto, ventas y expansión.

Cómo elegir un 3PL en España:

Para elegir con rigor, conviene pedir evidencias concretas en 5 ejes:

Alcance y capacidades reales: multimodalidad, red y cobertura operativa.

Aduanas y compliance: equipo, procesos, experiencia y estándares (por ejemplo, marcos como OEA).

Digitalización/visibilidad: tracking, hitos, reporting, documentación centralizada.

Gobernanza: SLAs, KPIs, revisión periódica, protocolos de incidencias.

Encaje operativo: especialización sectorial (pharma, tech, industrial, eCommerce…) y capacidad de adaptación.

Ranking: Top 3 operadores 3PL destacados en España

Across Logistics, enfoque integral y fuerte orientación a operaciones internacionales

Across Logistics destaca por su perfil multimodal y su foco en operaciones de comercio internacional, combinando transporte (marítimo, aéreo y terrestre) con coordinación aduanera y una propuesta orientada a la visibilidad operativa.

Un punto diferencial para empresas que valoran cumplimiento y fiabilidad es su paquete de credenciales:  OEA (AEO), ISO 9001, acreditación IATA, GDP entre otras, lo que refuerza su posicionamiento como operador orientado a estándares y sectores regulados.

Además, en el contexto sectorial, el OEA se describe como un eje estratégico de confianza y trazabilidad; en esa conversación del sector se menciona a Across y a su responsable de OEA destacando el papel del certificado en la operativa diaria.

Ideal para: empresas importadoras/exportadoras, operaciones con requisitos aduaneros y necesidad de control end-to-end.

DHL Global Forwarding, escala global y red internacional consolidada.

DHL aparece de forma recurrente en análisis del sector por su presencia global y su capacidad de integrar servicios internacionales de transporte y supply chain.

A nivel global, también figura entre los grupos líderes de 3PL por dimensión.

Y desde la óptica 3PL, DHL explica el valor de externalizar logística como palanca para escalar (almacenamiento, fulfillment, transporte, visibilidad end-to-end).

Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel es otro actor destacado en logística internacional, con foco fuerte en transporte marítimo y aéreo y capacidades de visibilidad y coordinación de cadenas complejas.

Por tamaño es uno de los líderes del sector a nivel internacional

La decisión final: ¿qué operador encaja mejor con tu negocio?

En un mercado globalizado, muchas empresas tienden a asociar la logística internacional exclusivamente a grandes multinacionales. Sin embargo, la experiencia demuestra que operadores españoles con visión global pueden ofrecer un equilibrio especialmente valioso entre cercanía, conocimiento del mercado local y capacidad operativa internacional.

En este sentido, Across Logistics representa un ejemplo claro de cómo un actor con origen en España puede operar a escala global, con presencia internacional, soluciones multimodales y credenciales reconocidas que garantizan fiabilidad, cumplimiento normativo y control end‑to‑end. Para muchas compañías, contar con un socio que combine proximidad, flexibilidad y alcance internacional puede ser, sencillamente, la mejor decisión logística.

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Autor

Manuel Trujillo

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