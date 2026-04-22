El boom del E-Commerce y el auge de la demanda de almacenes en 2026

Dos estrategias de distribución han divergido de forma notable en los últimos años y la brecha es hoy visible en las tasas de alquiler y los datos de vacancia en los mercados industriales. La primera: un retailer que opera desde un almacén centralizado optimizado para la eficiencia en costos, enviando pedidos en dos a cinco días y asumiendo las quejas de sus clientes sobre los plazos de entrega. La segunda: un competidor que gestiona una red distribuida de nodos logísticos más pequeños, posicionados cerca de los centros de población, capaz de cumplir entregas al día siguiente o en el mismo día de forma consistente.

Este cambio en la forma de operar también se refleja en la creciente importancia de buscar warehouses for lease que se ajusten a los patrones de demanda actuales, en lugar de depender de supuestos antiguos.

La segunda operación requiere más superficie total, más contratos de arrendamiento y mayor complejidad operativa-y está ganando en retención de clientes. Este trade-off es lo que ha situado los inmuebles industrial en el centro de la estrategia empresarial en 2026. Esta guía explica por qué la demanda de almacenes está estructuralmente elevada, qué tipos de activos se benefician más, y dónde se encuentran los riesgos del mercado actual.

Por Qué el Crecimiento del E-Commerce se Traduce Directamente en Demanda de Almacenes

Las expectativas del consumidor han redefinido el estándar de entrega de forma permanente

La entrega rápida ha dejado de ser un diferenciador premium para convertirse en una expectativa básica. Cuando la entrega en el mismo día o al día siguiente es el estándar entre los grandes retailers, todo el mercado se calibra en torno a ese punto de referencia – y las empresas que no pueden alcanzarlo pierden cuota de mercado, no porque su producto sea inferior, sino porque la experiencia de entrega se percibe insuficiente. Ese reajuste de expectativas tiene una consecuencia espacial directa: no es posible entregar rápido desde lejos. La proximidad al consumidor final es hoy un requisito logístico, no una preferencia operativa, y satisfacerlo implica colocar el inventario más cerca de donde los clientes viven y realizan sus pedidos.

La presión que esto genera sobre los inmuebles industrial es estructural, no cíclica. No responde a un pico temporal de demanda que se normalizará cuando el comportamiento del consumidor se estabilice – refleja una recalibración permanente de lo que significa un rendimiento de entrega aceptable. Eso significa que la necesidad de espacio de almacén bien ubicado, cerca de los centros de población a los que sirve, no va a retroceder cuando el ciclo de crecimiento actual madure.

Las cadenas de suministro han pasado de modelos centralizados a redes distribuidas

El modelo logístico que dominó durante décadas – un gran centro de distribución centralizado optimizado para la eficiencia en costos, que abastecía un amplio mercado geográfico – ha sido complementado y en muchos casos reemplazado por redes de múltiples nodos. En lugar de un único hub que sirve a toda una región, las empresas operan ahora clústeres interconectados: un gran centro de fulfillment que procesa y clasifica altos volúmenes, hubs de distribución regional que sirven de puente hacia los mercados locales, y nodos de última milla posicionados en o cerca de las áreas urbanas para la entrega final. Cada nodo de esa red requiere espacio físico.

El modelo de inventario ha evolucionado en paralelo. Las disrupciones en la cadena de suministro de los últimos años empujaron a muchas empresas a abandonar la gestión just-in-time – mantener el stock mínimo y reaprovisionarse en función de la demanda en tiempo real – hacia estrategias just-in-case que mantienen mayores reservas distribuidas en múltiples ubicaciones. Más inventario en más localizaciones implica más superficie necesaria, y esa demanda es relativamente estable incluso cuando las condiciones económicas no lo son, porque refleja una decisión deliberada de gestión del riesgo, no un optimismo sobre la demanda.

Los operadores logísticos externos concentran y amplifican la demanda

El crecimiento de los operadores de logística de terceros – empresas que gestionan el almacenamiento y el fulfillment en nombre de múltiples clientes – ha creado una fuente de demanda de almacenes concentrada y sostenida que supera en tamaño y consistencia lo que los ocupantes individuales suelen generar. Un operador 3PL que arrienda una instalación y gestiona operaciones de fulfillment para diez empresas de e-commerce distintas genera una ocupación más estable que cualquier inquilino único, porque la pérdida de una relación con un cliente no vacía el edificio. El crecimiento del sector 3PL, impulsado por empresas más pequeñas que externalizan funciones logísticas que no pueden gestionar eficientemente por sí solas, se ha traducido directamente en una demanda de arrendamiento flexible y a largo plazo para espacio industrial en la mayoría de los grandes mercados logísticos.

Los Tres Tipos de Activos con Mayor Demanda

Instalaciones de última milla: huella pequeña, posición estratégica

Las instalaciones de última milla son la clase de activo que más atención ha concentrado en los inmuebles industriales durante los últimos años, y los factores que impulsan su demanda son directos. Entregar un pedido en pocas horas tras la compra requiere un punto de staging próximo a donde se encuentra el cliente. Los mercados urbanos y suburbanos densos – donde el suelo es caro, las parcelas disponibles escasas y la aprobación de usos industriales frecuentemente contestada – no pueden absorber fácilmente nueva oferta de última milla, que es exactamente la razón por la que las instalaciones bien ubicadas en esos mercados alcanzan rentas elevadas y tasas de vacancia bajas.

Estos edificios son generalmente más pequeños que las instalaciones de distribución tradicional, con alta rotación y tiempos de permanencia reducidos. Su valor depende casi íntegramente de la ubicación – una instalación de última milla que no puede alcanzar su radio de entrega objetivo de forma eficiente no es una instalación de última milla en ningún sentido operativo relevante.

Centros de fulfillment: preparados para la automatización, de alto volumen

Los centros de fulfillment gestionan la parte inicial de la cadena logística del e-commerce: recibir el inventario a granel, desglosarlo, preparar pedidos individuales y despacharlos hacia la red de transporte. Son instalaciones de mayor tamaño, con alturas libres más elevadas, infraestructura de manejo de materiales más sofisticada y niveles crecientes de automatización integrados en las especificaciones del edificio. La tendencia hacia la automatización – sistemas de picking robótico, líneas de clasificación automatizadas, diseños de flujo goods-to-person – ha elevado el estándar de lo que un centro de fulfillment funcional requiere, y el stock industrial más antiguo que no puede adaptarse a esa infraestructura está siendo descartado en favor de instalaciones modernas construidas específicamente para ese uso.

Para los ocupantes, la intensidad de capital asociada a la implantación de un centro de fulfillment implica plazos de arrendamiento largos. Para inversores y propietarios, eso se traduce en inquilinos estables, flujo de caja predecible y una tasa de rotación inferior a la de los espacios industriales más genéricos.

Hubs de distribución regional: el tejido conectivo de la red

Entre el gran centro de fulfillment y el nodo de última milla se encuentran los hubs regionales – instalaciones de tamaño medio que consolidan el inventario procedente de las operaciones de fulfillment y lo distribuyen eficientemente hacia los puntos de entrega de última milla en un territorio geográfico definido. Estos activos no atraen la misma atención que el relato de la última milla, pero su papel en la red es crítico. Eliminar o degradar un hub regional obliga al centro de fulfillment a extender su alcance de entrega más allá de lo operativamente eficiente, o al nodo de última milla a mantener más inventario del que su huella puede gestionar cómodamente.

La demanda de espacio para hubs regionales ha seguido al crecimiento de las redes logísticas distribuidas con un ligero desfase, a medida que las empresas construyeron primero los extremos de sus redes y luego identificaron las pérdidas de eficiencia derivadas de una infraestructura de nivel intermedio insuficiente. Los mercados con buen acceso a autopistas, conectividad portuaria o ferroviaria, y suelo industrial disponible en el rango de 18.000 a 55.000 metros cuadrados han registrado una absorción consistente por parte de este segmento.

Estrategia de Ubicación: Dónde Está la Oportunidad

Los mercados urbanos ofrecen proximidad con una prima de precio significativa

Los mercados urbanos primarios y suburbanos próximos ofrecen la cercanía que requieren las operaciones de última milla, y sus precios reflejan esa escasez. Los elevados costos del suelo, la limitada disponibilidad de parcelas, las restricciones de zonificación para usos industriales en zonas adyacentes a áreas residenciales, y los largos plazos de tramitación limitan la nueva oferta precisamente en los mercados donde la demanda es mayor. Para los propietarios actuales de activos industriales urbanos bien ubicados, esa restricción de oferta es una ventaja competitiva real. Para los nuevos participantes que buscan desarrollar, las barreras de entrada son lo suficientemente sustanciales como para que el desarrollo especulativo raramente sea viable sin pre-arrendamiento o una relación sólida con un inquilino potencial.

Los mercados secundarios ofrecen eficiencia en costos y momentum de crecimiento

Los mercados un escalón por debajo de los grandes hubs logísticos primarios – ciudades con poblaciones regionales sólidas, buena conectividad por autopista y suelo industrial disponible – han absorbido una demanda significativa a medida que los ocupantes equilibran la proximidad de la última milla con la disciplina de costos. Las rentas en mercados secundarios se mantienen materialmente por debajo de los niveles de los mercados primarios, los costos de construcción para nuevos desarrollos son más manejables, y los procesos de zonificación y tramitación tienden a ser menos prolongados. El trade-off es el alcance: una instalación en un mercado secundario cubre típicamente un radio de entrega más amplio en un mayor tiempo de trayecto, lo que funciona para la distribución regional pero limita su idoneidad para operaciones de última milla con entrega en el mismo día.

Los Riesgos que Hay que Incorporar al Análisis

Los costos de construcción y el precio del suelo han comprimido los retornos del desarrollo

Los elevados costos de construcción – impulsados por el precio de los materiales, la escasez de mano de obra y, en muchos mercados, las primas asociadas a especificaciones preparadas para la automatización – han encarecido la entrega de nuevo desarrollo industrial por encima de lo que los niveles de renta en muchos mercados pueden sostener cómodamente. La consecuencia no es necesariamente una paralización de la nueva oferta, sino un margen más estrecho entre el costo de desarrollo y el valor estabilizado que deja menos espacio para el riesgo de ejecución. Los inversores que evalúan un nuevo desarrollo industrial en 2026 deben estimar el riesgo de costos de construcción de forma conservadora y evitar la tentación de recurrir a supuestos optimistas de crecimiento de rentas para hacer que los proyectos sean viables.

Algunos mercados han absorbido más oferta de la que justifica la demanda a corto plazo

El sólido comportamiento del sector industrial durante los últimos años atrajo capital de desarrollo en volumen, y varios mercados – especialmente los secundarios y terciarios de mayor tamaño donde las barreras a la nueva oferta son más bajas – han visto cómo la construcción especulativa supera la absorción a corto plazo. La vacancia en esos mercados ha aumentado desde niveles históricamente ajustados, y el crecimiento de las rentas se ha estabilizado o revertido en algunos submercados. La distinción entre mercados donde la demanda es genuinamente estructural y mercados donde fue en parte cíclica es el juicio analítico más importante que un inversor puede realizar en el entorno actual. No todo mercado que experimentó una fuerte demanda industrial durante el pico de la aceleración del e-commerce es un mercado donde esa demanda es duradera.

El Marco para la Toma de Decisiones en Este Mercado

El cambio de perspectiva que separa las mejores decisiones de ocupantes e inversores de las decisiones promedio es conceptualmente sencillo: ver el espacio de almacén no como infraestructura de almacenamiento, sino como infraestructura de entrega. El valor de una instalación no es principalmente una función de su superficie o su calidad constructiva. Es una función de lo que habilita: con qué rapidez pueden moverse las mercancías desde esa ubicación hasta el cliente final, con qué fiabilidad puede mantenerse esa promesa de entrega a escala, y con qué eficiencia el edificio soporta el modelo operativo del inquilino que gestiona la logística en su interior. La ubicación relativa a los centros de población, la conectividad con la red de transporte y las especificaciones del edificio que soportan los requisitos operativos modernos son las tres variables que determinan si un activo industrial está bien posicionado para el entorno de demanda que el crecimiento del e-commerce ha creado.