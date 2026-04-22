El canal de YouTube que enseña gratis lo que la formación tradicional dejó sin cubrir

Hay una brecha que se ensancha cada año entre lo que las empresas piden y lo que los sistemas de formación enseñan. Adrián Sáenz lleva años dando una respuesta concreta desde YouTube, con cursos gratuitos de más de veintisiete horas sobre las materias que el mercado laboral exige ahora. Su canal acumula 3,86 millones de suscriptores y más de 362 millones de visualizaciones.

Cuando el plan de estudios llega tarde

Saber usar herramientas de inteligencia artificial, automatizar procesos o entender los fundamentos de las finanzas personales ya no son conocimientos de nicho. Son competencias que aparecen en ofertas de empleo de sectores tan distintos como el marketing, la contabilidad o el diseño. La frontera entre quien las tiene y quien no se nota cada vez más en los procesos de selección, en las revisiones salariales y en las oportunidades de crecimiento dentro de cualquier empresa.

El problema es que los sistemas de formación convencionales no se mueven a esa velocidad. Una carrera universitaria tarda años en rediseñar su plan de estudios. Un máster puede quedar parcialmente obsoleto antes de que la primera promoción lo termine. Y muchos cursos de pago que prometen actualización se limitan a rascar la superficie de temas que requieren profundidad real.

Esa brecha no es nueva. Pero se ha agrandado tanto en los últimos años que una parte creciente de la población activa ha dejado de esperar a que alguien la cierre por ellos. Buscan por su cuenta. Seleccionan. Aprenden a su ritmo. Y cuando encuentran algo que funciona de verdad, se quedan.

La decisión que definió el proyecto

Adrián Sáenz identificó esa necesidad antes de que la mayoría la hubiera formulado como tendencia. Lo que empezó como un proyecto de contenido en YouTube se convirtió, con el tiempo, en una de las referencias de formación gratuita en español. No porque persiguiera un algoritmo ni porque acertara con un vídeo viral, sino porque tomó una decisión que ha mantenido desde el principio y que define todo lo que ha venido después. Hacer cursos completos, estructurados, gratuitos y con la mejor calidad posible.

Esa decisión implica más de lo que parece. Hacer un curso gratuito de tres horas es relativamente sencillo. Hacer uno de veintisiete horas sobre dropshipping, o uno de veintitrés sobre inteligencia artificial, con estructura de formación real, progresión pensada y un nivel de producción profesional, es otra cosa. Requiere un equipo de quince personas trabajando durante semanas o meses en cada curso. Guionistas, editores, filmmakers, animadores, diseñadores, especialistas en miniaturas que analizan qué funciona y qué no.

Adrián es quien aparece en pantalla, quien lleva la dirección del proyecto desde sus inicios y quien define la estrategia de contenido. Pero el resultado que ve el espectador es fruto de un trabajo colectivo con roles muy definidos, pensado para que cada curso tenga la profundidad y claridad suficiente para que cualquier persona que lo termine salga con una habilidad aplicable. No con una idea vaga de por dónde empezar.

Enseña quien lo hace y tiene resultados con ello

Hay un criterio en el canal que no se negocia. Quien imparte un curso tiene que ser alguien que trabaja de eso en su día a día y que ha conseguido resultados con lo que enseña. No vale con saber la teoría. No vale con haber leído sobre el tema. El equipo busca personas que estén haciendo exactamente lo que van a explicar, porque eso es lo que marca la diferencia entre un curso que suena bien y un curso del que sales sabiendo hacer algo de verdad.

Esa exigencia es lo que separa al canal de buena parte de la oferta formativa que se encuentra hoy, tanto gratuita como de pago. En muchos programas, quien enseña inteligencia artificial pocas veces la utiliza en su día a día. Quien da un curso de marketing digital no gestiona campañas reales. Quien habla de automatización de procesos no automatiza nada en su trabajo. El resultado son cursos que explican conceptos pero no preparan a nadie para aplicarlos.

En el canal de Adrián Sáenz, esa distancia entre teoría y práctica no existe. El contenido lo construye gente que está en contacto directo con las herramientas, los problemas y las soluciones que enseña. Y eso se nota en los cursos, en el tipo de ejemplos que usan, en los errores que anticipan y en el nivel de detalle con el que tratan cada tema.

Cursos que compiten con lo que otros cobran

El catálogo del canal cubre hoy las materias que más demanda el mercado laboral. Inteligencia artificial, incluyendo herramientas como Claude y ChatGPT. Automatización de procesos con N8N. Marketing digital. Email marketing. Inversión y finanzas personales. Inglés para negocios. Dropshipping. Cada uno de estos cursos tiene estructura de formación completa, no son recopilaciones de vídeos dispersos ni introducciones superficiales.

Eso es lo que lo diferencia de la mayoría del contenido educativo que se encuentra en internet. No es difícil encontrar vídeos gratuitos sobre cualquiera de estos temas. Lo difícil es encontrar un curso entero, bien ordenado, con la profundidad que el tema requiere y actualizado al ritmo que exigen unas disciplinas que cambian cada pocos meses. Esa combinación es la que muchas plataformas de pago prometen y no siempre cumplen.

La diferencia entre un curso con estructura real y una colección de vídeos sobre el mismo tema es la diferencia entre terminar con una habilidad que puedes aplicar mañana o quedarte con la sensación de que sabes de qué va el tema pero no sabrías por dónde empezar a usarlo.

Casi cuatro millones de personas que eligieron aprender así

Detrás de los números hay estudiantes universitarios que buscan conocimientos que su grado no les da. Personas reorientando su carrera sin presupuesto para formación de pago. Emprendedores en fases iniciales que necesitan aprender rápido. Trabajadores que quieren entender qué significa la automatización para su sector antes de que les afecte directamente.

Lo que une a esa audiencia, repartida en países y franjas de edad muy diferentes, es la misma decisión. No esperar a que una institución les diga qué aprender ni cuándo. Tomar el control de su propia formación y buscar contenido que esté a la altura de esa decisión.

Que un proyecto así haya llegado a casi cuatro millones de personas sin cobrar al espectador una sola vez no es un dato menor. Es la confirmación de que existe una demanda real de formación accesible, rigurosa y actualizada. Y de que cuando alguien la atiende con seriedad y constancia, la audiencia lo reconoce.

El canal también escucha a esa audiencia de forma activa. Hay una persona del equipo dedicada a revisar los comentarios de forma sistemática. Los temas nuevos que la gente propone, las materias que reclama, las preguntas que se repiten, todo eso alimenta la planificación de los siguientes cursos. Es un ciclo de retroalimentación que pocas plataformas de formación, de pago o gratuitas, pueden replicar con esa velocidad.

Formarse hoy ya no puede esperar

El mercado laboral no va a ralentizarse para que la formación le alcance. Las habilidades que hoy son imprescindibles pueden cambiar en dos años. Lo que Adrián Sáenz ha construido en YouTube es una respuesta a esa realidad. No la única posible, pero sí una que casi cuatro millones de personas han elegido. Y siguen eligiendo.