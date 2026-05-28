IGLUVAN impulsa el transporte refrigerado sostenible con la adaptación isotérmica de una Renault Kangoo eléctrica

El transporte refrigerado avanza hacia un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a las nuevas necesidades de movilidad. En este contexto, IGLUVAN ha desarrollado un nuevo proyecto que supone un paso adelante en la adaptación isotérmica de vehículos: la transformación de una Renault Kangoo 100% eléctrica para su uso en transporte refrigerado.

La iniciativa responde a uno de los grandes retos del sector: mantener las condiciones térmicas necesarias para el transporte de productos sensibles, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental y adaptándose a un escenario en el que la electrificación cobra cada vez más protagonismo.

Desde IGLUVAN destacan que este proyecto combina tres aspectos clave para el futuro del transporte profesional: eficiencia energética, rendimiento térmico y máxima seguridad operativa.

Un reto técnico para el transporte refrigerado eléctrico

La adaptación isotérmica de un vehículo eléctrico exige un trabajo especialmente preciso. No se trata únicamente de acondicionar el espacio de carga, sino de hacerlo respetando las características técnicas del vehículo, optimizando el aislamiento y garantizando que el resultado final sea funcional, seguro y eficiente.

En el caso de esta Renault Kangoo eléctrica, el objetivo ha sido desarrollar una solución capaz de responder a las exigencias del transporte refrigerado sin renunciar a las ventajas propias de la movilidad eléctrica, como la reducción de emisiones durante el uso, el menor ruido y una conducción más eficiente en entornos urbanos.

Este tipo de transformaciones resulta especialmente relevante para empresas que realizan repartos de última milla, distribución alimentaria, transporte farmacéutico o servicios que requieren control térmico en trayectos urbanos e interurbanos.

Eficiencia térmica y sostenibilidad, dos prioridades del sector

La cadena de frío requiere vehículos preparados para conservar la temperatura adecuada durante el transporte. Por ello, la calidad de la adaptación isotérmica es un factor determinante para proteger la mercancía, evitar pérdidas y cumplir con los estándares de seguridad exigidos en cada actividad.

Al mismo tiempo, el sector busca soluciones que permitan reducir consumos, mejorar la eficiencia y avanzar hacia flotas más sostenibles. La electrificación de vehículos comerciales abre nuevas posibilidades, pero también plantea retos técnicos que deben resolverse con soluciones específicas.

En este sentido, proyectos como el desarrollado por IGLUVAN muestran cómo la innovación puede aplicarse de forma práctica al transporte refrigerado, ofreciendo alternativas adaptadas a las necesidades reales de empresas y profesionales.

Una solución pensada para la operativa diaria

Más allá del desarrollo técnico, la adaptación de un vehículo refrigerado debe responder al uso diario de quienes dependen de él para su actividad. La resistencia de los materiales, la facilidad de limpieza, la seguridad de la carga y la eficiencia del aislamiento son aspectos fundamentales en cualquier transformación isotérmica.

Por ello, IGLUVAN trabaja en soluciones que no solo buscan cumplir una función térmica, sino también facilitar la operativa diaria de los profesionales del transporte, la distribución y la logística especializada.

La adaptación de esta Renault Kangoo 100% eléctrica refleja esa línea de trabajo: avanzar hacia vehículos refrigerados más eficientes, preparados para las demandas actuales y alineados con un futuro de movilidad más sostenible.

Innovación para el futuro del transporte refrigerado

La sostenibilidad se ha convertido en un factor cada vez más importante para las empresas que operan con vehículos comerciales. Las restricciones de movilidad en las ciudades, la necesidad de reducir emisiones y la demanda de soluciones logísticas más responsables están acelerando la transición hacia nuevas fórmulas de transporte.

En este escenario, IGLUVAN continúa desarrollando proyectos que permiten unir la experiencia en transformación isotérmica con las nuevas posibilidades de la movilidad eléctrica.

“Seguimos innovando para que el futuro del transporte refrigerado sea más eficiente y más sostenible”, señalan desde la compañía.

Con este nuevo proyecto, refuerzan su apuesta por la innovación aplicada al vehículo profesional y por soluciones capaces de acompañar a empresas y autónomos en la evolución hacia flotas más limpias, eficientes y adaptadas a las exigencias del mercado.