El problema no es la falta de datos, es saber qué descartar

José Ángel Duarte Arriaza lleva dos décadas tomando decisiones con información incompleta. Su último proyecto, COGNEXOR, aterriza ahora en América Latina con una premisa incómoda: que la inteligencia útil no es la que encuentra, sino la que sabe qué ignorar.

Pregunta: ¿Qué enseña el Ejército a quien después dedica su vida a analizar datos?

Duarte Arriaza: A no confundir volumen con valor. En un campo de operaciones no tienes el lujo de pedir más información. Tienes lo que tienes, y a partir de ahí decides. Esa disciplina, que en la academia llaman toma de decisiones bajo incertidumbre, en la práctica se llama criterio. Y el criterio no se instala, se acumula.

Ingresé en las Fuerzas Armadas en 2000. Número uno nacional en selección para Seguridad y Defensa de la Casa de Su Majestad el Rey, Escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real, Cazador Paracaidista, misiones en la NATO Response Force. Todo eso construye un tipo de cabeza: documenta cada paso, asume que la información está incompleta por definición, y prepárate a defender tu conclusión ante quien la cuestione.

P: ¿Y de ahí a Londres?

D.A.: Entre 2013 y 2018 estuve asignado en la embajada ecuatoriana de Londres durante el asilo de Julian Assange. El edificio diplomático más vigilado del planeta en aquel momento. Inteligencia de varios países, presión mediática constante, y en el interior un hombre cuya seguridad dependía de que nuestros sistemas no fallaran. No era solo seguridad física: protección de comunicaciones, detección de intrusión, gestión de información donde cada filtración tenía consecuencias geopolíticas.

Allí aprendí algo que después trasladé a todo mi trabajo como analista: la información que no puedes rastrear, validar y defender técnicamente no existe. No importa cuánta tengas.

P: ¿Cómo saltas de eso a investigar fraudes corporativos?

D.A.: No es un salto. Es la misma lógica en otro terreno. Cuando volví a España, me acredité como Perito Judicial Informático ante la ANTPJI y como experto forense en Ecuador, donde también asesoré a SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Pero el trabajo real no es el título. Es la metodología: llegar a una escena digital, reconstruir qué ocurrió, quién lo hizo y por qué, con la solidez suficiente para que un tribunal lo acepte.

En el Caso Neurona, en 2020, mis hallazgos sobre eliminación deliberada de evidencia digital cambiaron la dirección del procedimiento. En el Caso Drake, un año antes en Chile, contribuí a desmantelar una red de fraude en divisas que había evadido todos los sistemas de detección convencionales. Dos países, dos jurisdicciones, dos escenarios donde la diferencia entre acertar y fallar no fue la tecnología. Fue el criterio analítico.

P: ¿De dónde nace COGNEXOR?

D.A.: De una pregunta recurrente en los despachos: ¿puedes hacer esto mismo, pero antes de que lleguemos a litigar? COGNEXOR es un sistema de inteligencia reputacional que cruza fuentes verificadas en múltiples jurisdicciones — registros gubernamentales, bases privadas, información pública estructurada. Pero la diferencia no es lo que encuentra. Es cómo lo entrega: cada informe se sella digitalmente, se firma y se encripta desde su generación. Es evidencia con cadena de custodia, no un documento de análisis con buena presentación.

P: ¿Qué resuelve que no resuelva una plataforma estándar como WorldCheck?

D.A.: Las plataformas estándar hacen bien lo que prometen: escala masiva, sanciones conocidas, PEPs registrados. Su modelo es la velocidad, no la profundidad. COGNEXOR opera donde ellos no llegan: cuando necesitas interpretar un litigio en Guayaquil, una anotación registral en Santo Domingo, o entender por qué una empresa cambió de nombre en Ciudad de México. Eso requiere contexto local, criterio analítico y capacidad de defender la conclusión.

Un algoritmo detecta el cambio de nombre. No sabe si es una reestructuración rutinaria o una desvinculación deliberada de un historial comprometido. Esa diferencia, en una operación de inversión, puede costar millones.

P: ¿Y STRATEGOS?

D.A.: Es la pieza complementaria. Si COGNEXOR responde quién es alguien, STRATEGOS responde qué está ocurriendo en el entorno que lo rodea. Análisis de sentimiento político con capas contextuales para mercados hispanohablantes. Los algoritmos estándar detectan palabras con carga negativa, pero no saben lo que esas palabras significan en el ecosistema político ecuatoriano, mexicano o dominicano. Esa interpretación no se automatiza. Se construye con años de trabajo en cada territorio.

P: ¿Dónde está COGNEXOR ahora?

D.A.: Presentado con éxito en Ecuador, México, República Dominicana y Estados Unidos. Investigadores privados de varios países lo evalúan como herramienta operativa, y hay conversaciones avanzadas con una empresa norteamericana para distribución internacional de licencias. En la primera ronda de presentación a inversores en Estados Unidos recibimos una oferta de adquisición de 4,1 millones de dólares. No era el momento ni las condiciones adecuadas, pero confirma algo importante: lo que hemos construido tiene valor de mercado real, no solo valor operativo.

P: ¿Qué le diría a un director de riesgos que confía su due diligence a una plataforma estándar?

D.A.: Que se haga una pregunta incómoda antes de firmar: ¿qué pasaría si lo que necesito saber no está en ninguna base de datos global, sino en un registro local que nadie ha consultado, en un idioma que mi equipo no lee, bajo una denominación que cambió hace tres años? Si su inteligencia no puede responder eso, no es inteligencia. Es una formalidad cara con semáforo verde incluido.

José Ángel Duarte Arriaza (Jerez de la Frontera, 1980) es arquitecto de sistemas de inteligencia estratégica, creador de COGNEXOR y STRATEGOS, y perito judicial informático acreditado ante la ANTPJI. Asesor de SENAIN, Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador. Entre 2013 y 2018 estuvo asignado a la protección de la embajada ecuatoriana de Londres durante el asilo de Julian Assange. Ha intervenido como perito determinante en el Caso Neurona (España, 2020) y el Caso Drake (Chile, 2019). Su trayectoria es objeto de desarrollo por parte de una de las principales plataformas internacionales de contenido audiovisual bajo demanda.