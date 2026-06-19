La creciente demanda de campamentos de verano en España exige monitores de ocio y tiempo libre cualificados

Un año más, la primavera ha llegado a su fin y las vacaciones escolares auguran tres meses por delante de ocio y entretenimiento. Aunque casi el 90 % de los españoles tiene pensado hacer las maletas, muchos padres aún no pueden desconectar de la rutina laboral. Es el caso de quienes se dedican a la hostelería y la restauración, que trabajan en temporada alta más que en ninguna otra fecha. Por eso, hasta que lleguen sus vacaciones, una buena parte de las familias apunta a sus hijos a campamentos de verano donde estos se lo pasan en grande a la par que hacen amigos, combaten el aburrimiento con toda clase de actividades (manualidades, juegos de aventura, deportes acuáticos, baile…) y, en definitiva, aprenden jugando.

Entre los motivos más habituales por los que los padres deciden enviar a sus hijos a un campamento de verano, encontramos: alejarlos de las pantallas y, en su lugar, reforzar su conexión con la naturaleza; ayudarlos en su proceso de crecimiento, de tal manera que poco a poco adquieran más autonomía; fomentar en ellos valores positivos como el trabajo en equipo y la solidaridad… Ahora bien, hay una parte que pretende que sus hijos, más allá de todo lo anterior, no pierdan los conocimientos que han adquirido durante el curso.

Por este motivo, y por otros tantos, quienes organizan estos campamentos buscan profesionales bien formados, que estén habituados a tratar con niños y jóvenes de todas las edades y que tengan unas mínimas nociones de psicología y pedagogía, las cuales son fundamentales para contribuir al desarrollo personal del menor en todas sus dimensiones (también a nivel intelectual).

Estas competencias anteriores se adquieren en programas educativos como el curso de monitor de ocio y tiempo libre online Rededuca, una de cuyas unidades versa exclusivamente sobre primeros auxilios, con los que el monitor también debería estar muy familiarizado.

¿Por qué los campamentos de verano tienen tanto éxito?

Actualmente, hay tantos campamentos de verano en España (se han convertido en algo tan habitual) que algunas plataformas han creado auténticos directorios especializados en campamentos, para facilitar así la búsqueda. Según donde se desarrollen, los podemos clasificar en dos tipos: campamentos de verano urbanos, que son los que se organizan en las ciudades, y campamentos de verano rurales (a veces, también conocidos como colonias vacacionales).En función de los objetivos que persiguen las actividades que en ellos se organizan, los podemos agrupar en estas otras categorías: campamentos educativos y campamentos recreativos. Por ejemplo: los de robótica, los campamentos de inglés, los de ciencia y los campamentos audiovisuales (aquí se aprende fotografía, sonido, animación, cine…) pertenecen a la primera categoría. En cambio, los campamentos multiaventura, los de surf y, en general, los de cualquier deporte, son todos ellos recreativos.

Factores que favorecen la popularidad de los campamentos de verano

Si bien es verdad que la pandemia ha impulsado la modalidad online, también son muchos quienes —precisamente por este motivo— desean que sus hijos disfruten de un verano offline. Una de las razones que están detrás del auge de estos campamentos es que fomentan la interacción social en un ambiente seguro para el menor.Otro factor que también ha contribuido a su éxito en España es la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Al respecto, Plataforma de Infancia comenta que la mitad de las familias españolas considera que los campamentos estivales las ayudan a conciliar horarios. Por otra parte, Business Insider España indica que el gasto medio en campamentos oscila entre los 200 euros y los 2.000 euros por hijo. A pesar del coste, el 50 % de las familias siguen estando dispuestas a apuntar a sus hijos a un campamento, ya sea privado o no.Para ayudar a los padres a conciliar sus horarios durante el verano, los ayuntamientos de algunas localidades también organizan sus propios campamentos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha llegado a sacar con este fin más de 15.000 plazas para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años, lo que demuestra que la demanda de campamentos de verano en España se produce a todos los niveles, sin importar la edad.

¿Por qué deberían los monitores acreditar su formación?

Como sucede en otros ámbitos de la sociedad, la especialización también ha llegado a los campamentos de verano. Es importante que su personal, tanto si se compone de profesores como si lo hace de graduados universitarios o técnicos superiores de FP, complemente su formación con algún curso de monitor de ocio y tiempo libre.Hoy día, hay cursos 100 % online que, además, son baremables. De este modo, la titulación que se obtiene una vez se completa el curso proporciona créditos ECTS aceptados en los procesos de oposición.

En general, el contenido de esta clase de cursos online baremables contempla aspectos como, por ejemplo:

El concepto de ocio y tiempo libre, entendido como un momento de esparcimiento que se puede aprovechar para educar de forma amena y práctica.

Las funciones y el perfil de un monitor de este tipo (escuchar activamente, detectar problemas de convivencia en el grupo, intervenir en caso de conflicto, organizar actividades, aplicar la psicología evolutiva al desarrollo del grupo…).

al desarrollo del grupo…). Los juegos que se pueden utilizar para dinamizar el campamento de verano.

La finalidad de estos cursos de formación radica en que el futuro monitor del campamento ejerza su trabajo habiendo adquirido con anterioridad todas las herramientas de psicología y pedagogía que necesitará para guiar a su grupo, estimular a cada niño y joven y, en resumen, garantizar un ambiente colaborativo y participativo. Para que los usuarios del campamento se desarrollen plenamente, es necesario que el monitor sea capaz de comunicarse con asertividad y, además, tenga habilidades sociales y de liderazgo.

La formación del monitor es crucial, pues este profesional y no otro será el primer ejemplo que los niños y los jóvenes tendrán en su día a día durante el tiempo que dure el campamento. Así que, más allá de su formación de base, el monitor de ocio y tiempo libre necesita estudiar algo de pedagogía y psicología —entre otras cosas— para resolver los conflictos como mediador. Tal y como apuntó Maria Montessori, «Hemos de ser educados si queremos educar».