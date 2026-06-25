4DLegal señala el compliance como uno de los principales retos de las empresas en 2026

La creciente complejidad regulatoria, la irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas exigencias en materia de ciberseguridad y la llegada de nuevas obligaciones vinculadas a la movilidad sostenible están obligando a las empresas a reforzar sus sistemas de cumplimiento normativo.

El compliance se ha consolidado como uno de los principales desafíos para las empresas españolas durante 2026. Así lo señala 4DLegal, consultora especializada en cumplimiento normativo y transformación legal, que advierte de que la aceleración regulatoria está incrementando significativamente las obligaciones que deben gestionar organizaciones de todos los tamaños.

La entrada en vigor de nuevas normativas, junto con la creciente preocupación por la protección de datos, la ciberseguridad, los canales internos de información, los planes de igualdad, la regulación de la inteligencia artificial y las nuevas medidas orientadas a fomentar una movilidad más sostenible en los desplazamientos laborales, ha situado el cumplimiento normativo en el centro de la agenda empresarial.

Según un análisis realizado por 4DLegal, más del 80% de las empresas presenta algún grado de incumplimiento normativo o áreas de mejora en sus sistemas de control interno, una situación que puede traducirse en riesgos económicos, reputacionales y operativos.

«Muchas organizaciones no incumplen por falta de voluntad, sino por la dificultad de identificar y gestionar todas las obligaciones que les afectan», explica Diego Searle, abogado y socio cofundador de la consultora. «La normativa evoluciona a gran velocidad y las empresas necesitan herramientas que les permitan conocer su situación real y actuar de forma preventiva».

La IA, la ciberseguridad y la movilidad sostenible, nuevos frentes para el compliance

La rápida adopción de soluciones de inteligencia artificial ha abierto además nuevos retos para las compañías. La necesidad de establecer políticas internas de uso, garantizar la protección de datos y adaptarse a los requisitos regulatorios asociados a estas tecnologías se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones y ha originado nuevas obligaciones legales o servicios de compliance como la adaptación al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

A ello se suman las exigencias derivadas de normativas como NIS2 y DORA, que refuerzan las obligaciones relacionadas con la gestión de riesgos tecnológicos y la resiliencia operativa.

Asimismo, las empresas deberán prestar especial atención a las nuevas obligaciones relacionadas con la movilidad sostenible al centro de trabajo. Cada vez más organizaciones están llamadas a analizar los hábitos de desplazamiento de sus trabajadores e implantar medidas que favorezcan formas de transporte más sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Desde 4DLegal destacan que esta nueva realidad obligará a numerosas compañías a elaborar y desarrollar un plan de movilidad sostenible al trabajo, incorporando medidas orientadas a reducir emisiones, optimizar desplazamientos y fomentar alternativas de transporte más sostenibles para empleados y colaboradores.

La consultora considera que el cumplimiento normativo ha dejado de ser una cuestión exclusivamente jurídica para convertirse en un elemento estratégico de gestión empresarial.

Del cumplimiento a la ventaja competitiva

4DLegal destaca que las empresas que adoptan una visión proactiva del compliance no solo reducen riesgos, sino que también fortalecen su reputación, mejoran sus procesos internos y generan mayor confianza entre clientes, proveedores e inversores.

Con el objetivo de facilitar esta tarea, la firma ha desarrollado soluciones tecnológicas orientadas a simplificar la identificación y gestión de obligaciones legales, permitiendo a las organizaciones evaluar su nivel de cumplimiento y definir planes de acción adaptados a sus necesidades.

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, la capacidad de anticiparse a los riesgos y mantener una cultura de cumplimiento se perfila como uno de los factores diferenciales para la competitividad empresarial durante los próximos años.