El activo invisible de un estudio de arquitectura: su biblioteca digital

Antes de dibujar la primera línea de un proyecto, un estudio de arquitectura necesita algo que no aparece en ningún presupuesto: un catálogo propio de componentes digitales. Puertas, ventanas, sanitarios, luminarias, mobiliario, detalles constructivos. Construirlo cuesta meses de trabajo que nadie factura, y explica por qué las bibliotecas compartidas se han convertido en una infraestructura silenciosa del sector.

Madrid concentra una parte sustancial del tejido profesional de la arquitectura y la ingeniería en España: escuelas técnicas, estudios de todos los tamaños, ingenierías y constructoras con proyección internacional. Es también donde antes se nota cualquier cambio de método en el sector. Y en la última década se ha producido uno de fondo, poco visible desde fuera, que ha reorganizado la manera de proyectar.

Del plano al modelo

Durante buena parte del siglo XX, el trabajo de un estudio se organizaba alrededor de un objeto concreto: el plano. Primero en papel vegetal, después en formatos digitales que reproducían la misma lógica en pantalla. El dibujo asistido por ordenador sustituyó el tablero, pero mantuvo intacta la idea de fondo: el proyecto era una colección de representaciones bidimensionales que había que mantener coordinadas a mano.

La metodología BIM —siglas en inglés de Building Information Modeling— rompió con ese esquema. En lugar de dibujar líneas que representan un muro, se modela el muro: un elemento que contiene su geometría, sus materiales, su comportamiento térmico, su coste y su posición en el calendario de obra. Los planos dejan de ser el proyecto y pasan a ser una consecuencia del proyecto.

El cambio no es tecnológico sino organizativo. Cuando el modelo es único, la coordinación deja de ser una tarea y pasa a ser una propiedad del sistema. Si un ingeniero de estructuras desplaza un pilar, la sección, el alzado, la tabla de mediciones y el presupuesto se actualizan sin que nadie tenga que acordarse de hacerlo.

Esa lógica explica que las administraciones públicas europeas hayan ido incorporando requisitos BIM en la licitación de obra pública. La motivación no es tecnológica: los sobrecostes derivados de errores de coordinación entre disciplinas representan una parte relevante del gasto en construcción, y un modelo integrado detecta esos conflictos antes de que lleguen a la obra.

La nube como espacio de trabajo, no como almacén

La segunda pieza del cambio llegó con los entornos comunes de datos. Durante años, «trabajar en la nube» significó poco más que guardar archivos en un servidor remoto. Hoy significa otra cosa: varios profesionales de distintas empresas operando simultáneamente sobre el mismo modelo, con control de versiones, trazabilidad de cambios y permisos diferenciados por disciplina.

Para los estudios pequeños y medianos —que constituyen la inmensa mayoría del tejido profesional madrileño— el efecto ha sido especialmente notable. La colaboración con especialistas externos, antes reservada a las grandes oficinas por su coste de coordinación, se ha vuelto viable para un equipo de tres personas.

El cuello de botella invisible

Hay un aspecto de esta transición del que se habla poco y que consume una cantidad desproporcionada de horas: la construcción de la biblioteca de recursos del estudio.

Un proyecto no se modela desde cero. Se ensambla a partir de componentes: carpinterías, mobiliario, sanitarios, luminarias, vegetación, detalles constructivos, señalización. Cada uno hay que modelarlo, parametrizarlo y mantenerlo actualizado. Un estudio que empieza puede dedicar meses de trabajo no facturable a construir un catálogo interno que, además, envejece con cada nueva versión del software.

De ahí que hayan proliferado las bibliotecas digitales compartidas. En el ámbito hispanohablante, librerías de recursos como Libreria CAD han acumulado catálogos de decenas de miles de archivos organizados por categoría constructiva, accesibles tanto para profesionales en ejercicio como para estudiantes. El planteamiento es sencillo: si el sector entero necesita modelar los mismos elementos estándar, no tiene mucho sentido que cada oficina lo haga por separado.

El fenómeno tiene además una dimensión formativa evidente en una ciudad con varias escuelas de arquitectura e ingeniería. Los centros se enfrentan a la paradoja de enseñar herramientas profesionales con licencias educativas limitadas y sin acceso a los catálogos internos que un estudio tarda años en construir. Las bibliotecas abiertas han cubierto parcialmente ese hueco.

El salto al estándar internacional

El segundo movimiento es geográfico. A medida que los estudios españoles participan en proyectos fuera de nuestras fronteras, la nomenclatura técnica en inglés deja de ser opcional. Los estándares de clasificación, los protocolos de intercambio y la propia documentación del software operan en inglés, y los componentes descargados deben integrarse en modelos que se compartirán con equipos de otros países.

Por eso, cuando el proyecto tiene vocación internacional, muchos equipos recurren a plataformas como Library Revit, especializadas en familias arquitectónicas para entornos BIM y estructuradas según la convención anglosajona que rige el intercambio técnico global. La diferencia con una biblioteca local no es solo el idioma de la interfaz: son los parámetros, las unidades y las categorías, que deben coincidir con lo que espera el resto del equipo.

Visualizar sin instalar

La última pieza de esta transformación es la más visible para quien no trabaja en el sector: la separación entre crear un modelo y consultarlo.

Modelar exige una estación de trabajo potente y una licencia cara. Consultar el modelo, cada vez menos. Los visores que funcionan directamente en el navegador permiten que un jefe de obra abra el modelo tridimensional desde una tableta a pie de andamio, o que un cliente revise una propuesta sin instalar nada. El modelo deja de vivir encerrado en el ordenador del proyectista y pasa a estar disponible donde se toman las decisiones.

Lo que viene

La siguiente frontera ya está en marcha: automatización del modelado repetitivo, generación asistida de alternativas de diseño y análisis energético en tiempo real durante el proceso de proyecto.

Pero el cambio de fondo ya ha ocurrido, y es más conceptual que tecnológico. El proyecto de arquitectura ha dejado de ser un conjunto de documentos para convertirse en una base de datos tridimensional. Todo lo demás —la nube, las bibliotecas compartidas, los visores web— son consecuencias de esa idea.