Los archivos estratégicos de Soft2Bet: Crecimiento sostenible en el iGaming Moderno

Soft2Bet desarrolla una única plataforma de juego y lanza todas sus marcas sobre ella. Fundada en 2016, la empresa opera actualmente como uno de los principales proveedores de tecnología para iGaming, con 23 licencias en 12 jurisdicciones, todas ellas mercados regulados de Europa y Norteamérica. El mercado de plataformas de iGaming alcanzó los 130.500 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a 248.950 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,5 %, impulsada por la personalización mediante inteligencia artificial, la demanda centrada en dispositivos móviles y la expansión del juego online regulado.

Soft2Bet desarrolla su tecnología para responder a estas condiciones. Los sistemas de protección del jugador y de control del juego responsable consultan el mismo registro de cuenta que el motor de gamificación, y la plataforma los ejecuta de forma conjunta. De este modo, primero se comprueba qué permite cada cuenta antes de mostrar cualquier contenido al jugador. El mismo sistema funciona en 12 jurisdicciones reguladas, con la plataforma adaptada en cada una de ellas a sus condiciones específicas de licencia.

De una Única Estructura a un Modelo de Negocio Dual

Soft2Bet construyó su negocio en torno a tecnología propia, desarrollando una plataforma modular diseñada para admitir múltiples marcas y productos. Este enfoque tecnológico ha seguido siendo fundamental para el desarrollo de la empresa, con inversiones continuas en las capacidades de la plataforma y en soluciones escalables.

La oferta B2B incluye actualmente personalización del frontend, una plataforma integrada de casino y apuestas, un sistema de gestión de cuentas de jugadores, servicios gestionados de atención al cliente, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, además de integración de pagos con una amplia variedad de proveedores. Cada operador configura esta tecnología según las necesidades del mercado en el que trabaja.

MEGA transformó la propuesta comercial de Soft2Bet. Lanzada en 2023, la Motivational Engineering Gaming Application convirtió una herramienta interna de retención en un producto con mercado propio, que los operadores pueden licenciar por separado de la plataforma subyacente.

La expansión de las licencias siguió la misma dirección, siempre dentro de mercados regulados para operadores de iGaming, entre ellos Ontario, México, Grecia, Suecia, Rumanía y Dinamarca. Equipos especializados en juego responsable, detección de fraude y cumplimiento normativo respaldan cada una de estas licencias, mientras que las autoridades emisoras auditan periódicamente a la empresa.

La Infraestructura en la Nube Detrás de los Resultados

Estos resultados dependen de una infraestructura tecnológica que la empresa reconstruyó por completo. La migración a Amazon Web Services permitió implementar una arquitectura modular y cloud-native basada en microservicios y contenedores. Asimismo, una colaboración con Snowflake, socio de AWS, dio lugar a un ecosistema de datos único y unificado, con Amazon S3 para el almacenamiento y Amazon RDS para la gestión de bases de datos.

Cuatro cifras muestran los resultados obtenidos:

Los costes de computación se redujeron un 55 %, liberando presupuesto para otras prioridades.

El tiempo de lanzamiento al mercado mejoró un 200 %, permitiendo desplegar productos con mayor rapidez.

El tiempo de incorporación de socios se redujo un 70 %.

La latencia disminuyó y se estabilizó en toda la plataforma.

Estos ahorros transformaron la velocidad de trabajo de los equipos de ingeniería. Una idea puede convertirse ahora en un prototipo funcional en cuestión de días, cuando anteriormente requería semanas. La migración se llevó a cabo servicio por servicio, por lo que ninguna marca quedó fuera de línea durante el proceso.

La gestión de datos es igualmente importante. Miles de juegos, más de un millón de eventos en directo al año y más de 70 métodos de pago generan la información necesaria para cada decisión de KYC, puntuación de riesgo e informe regulatorio. Al mantener todos estos datos en un único ecosistema, los equipos de cumplimiento normativo y marketing trabajan con las mismas cifras. Esta base tecnológica sostiene el resto de las operaciones.

Gobernanza Integrada en el Producto

El juego responsable comienza con el registro de la cuenta. Ningún contenido llega al jugador sin haber sido previamente autorizado por ese registro. El estado de verificación, la autoexclusión, los límites establecidos por el usuario o una revisión de riesgo abierta modifican lo que permite la cuenta, y la plataforma lo consulta antes de abrir una página, enviar un mensaje o conceder una recompensa.

Cada nueva cuenta pasa por los siguientes controles:

Verificación de edad e identidad.

Procedimientos KYC y AML.

Comprobaciones de ubicación cuando la jurisdicción lo exige.

Revisión de pagos.

Evaluación de capacidad económica.

KYC significa Know Your Customer y comprende la verificación de identidad y del origen de los fondos. Los controles AML detectan comportamientos financieros potencialmente sospechosos.

La puntuación automatizada toma la primera decisión mediante señales de la huella digital, como el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección IP y los datos del dispositivo, analizados durante el registro, el inicio de sesión y el depósito. Las cuentas sin señales de riesgo avanzan sin intervención, mientras que los analistas revisan los casos que el modelo no puede resolver por sí solo debido a señales contradictorias.

Soft2Bet ofrece estas mismas capacidades a sus socios mediante servicios gestionados que incluyen KYC y riesgo, controles AML y de financiación del terrorismo, prevención del fraude y equipos de soporte disponibles las 24 horas en 20 idiomas.

Localización y Cumplimiento Normativo en 12 Jurisdicciones

Soft2Bet se ha expandido por mercados regulados adaptando su plataforma a los requisitos locales. A medida que la empresa entraba en nuevas jurisdicciones, reforzaba su presencia internacional mediante tecnología escalable y capacidades de localización. Actualmente, Soft2Bet cuenta con 23 licencias en 12 jurisdicciones.

Dar soporte a distintos marcos regulatorios desde una sola plataforma es, ante todo, un desafío tecnológico. Los métodos de pago, los idiomas, los requisitos de certificación y las configuraciones de cada mercado varían entre jurisdicciones. La plataforma está diseñada para gestionar estas diferencias mediante configuración, en lugar de exigir un nuevo desarrollo.

Esta arquitectura modular permite a Soft2Bet respaldar múltiples lanzamientos de mercado de forma eficiente, manteniendo al mismo tiempo una base tecnológica coherente.

La Consistencia como Estrategia de Crecimiento

La velocidad permite ganar un trimestre; la consistencia permite ganar una década. Por eso Soft2Bet obtuvo licencias para entrar en Grecia, Ontario y México, y por eso cada nueva regulación se transforma en un requisito de diseño.

Su tecnología cloud-native fue creada precisamente para ello, distribuyendo certificaciones, motores de gamificación y actualizaciones de producto a todas las marcas de forma simultánea.

Diez años de desarrollo llevaron a Soft2Bet de una sola marca a múltiples jurisdicciones: identidades verificadas antes de mover dinero, riesgos evaluados durante el registro, exclusiones aplicadas el mismo día y nuevos motores desplegados en todas las marcas al mismo tiempo. Así es el crecimiento sostenible en el sector del iGaming para un proveedor tecnológico.