¿Por qué cada vez más empresas ofrecen beneficios en lugar de subir salarios?

El mercado laboral está cambiando. Solo tenemos que consultar algunas ofertas de empleo para encontrar beneficios sociales para los trabajadores, como seguro médico, tarjeta restaurante, ayudas al transporte o programas de bienestar. ¿Sustituyen de alguna manera al salario que percibe un empleado? Los beneficios sociales y el sueldo no son excluyentes. El salario es el elemento principal, pero las compañías cada vez lo complementan más con beneficios que responden a las necesidades actuales de sus plantillas y mejoran el poder adquisitivo.

El salario es la prioridad, pero no es lo único que importa

El 67,2% de las personas que se plantean cambiar de empresa lo hacen buscando una mejora salarial, según el informe ‘Claves del nuevo equilibrio laboral. Tendencias y Retos 2026’ de Pluxee. Básicamente, que el salario es el principal motivo por el que un trabajador acepta una oferta o decide cambiar de empleo.

Resulta lógico, por otro lado, porque la inflación ha reducido el poder adquisitivo de las familias y las empresas no siempre pueden trasladar esa subida de costes a los salarios. Solo el 39,1% de los empleados está satisfecho con su sueldo, según el mismo informe, y el 88% ha tenido que reducir gastos en el último año para hacer frente al aumento del coste de la vida.

Aun así, el salario ya no es el único criterio para aceptar o rechazar un empleo. También influye la conciliación, la flexibilidad, el bienestar, las oportunidades de desarrollo profesional o el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Los beneficios sociales atraen y fidelizan talento

El 65% de las empresas españolas ya ofrece a sus empleados algún plan de beneficios, un dato que alcanza el 83% entre las compañías con más de 250 trabajadores. Además, el 42% tiene previsto ampliar los beneficios durante este 2026.

Por esa razón, debemos entender estos beneficios como complemento del salario y parte de lo que puede llegar a ofrecer una empresa a sus empleados, pero en ningún caso como una alternativa a una subida salarial.

Lo que sí es cierto es que estos planes mejoran la experiencia de los trabajadores, fidelizan talento y permiten a las empresas diferenciarse en mercados muy competitivos. Además, daN libertad a los trabajadores para elegir: algunos prefieren un seguro médico, otros una tarjeta restaurante, ayudas al transporte, un cheque guardería o facilidades para seguir formándose.

Beneficios sociales y retribución flexible no son lo mismo

Los beneficios sociales y la retribución flexible funcionan de manera diferente, aunque en ocasiones los veamos como sinónimos.

Los beneficios sociales son los que la empresa financia directamente para sus empleados. Por ejemplo, el seguro médico, ayudas para la formación o programas de bienestar.

son los que la empresa financia directamente para sus empleados. Por ejemplo, el seguro médico, ayudas para la formación o programas de bienestar. La retribución flexible, en cambio, deja que el propio trabajador sea el que decida si quiere destinar una parte de su salario bruto a productos o servicios que tienen ventajas fiscales. Es el caso de la tarjeta restaurante, las ayudas al transporte o el cheque guardería. Además, es la manera de mejorar el salario neto sin que la empresa tenga que asumir una subida.

De acuerdo con el informe de Pluxee, cada vez hay más empresas que eligen modelos mixtos (beneficios sociales y planes de retribución flexible) para que la compensación de sus trabajadores sea más completa.

¿Qué gana el trabajador y qué gana la empresa?

En el caso de la retribución flexible, los trabajadores aprovechan ventajas fiscales (dentro de los límites que contempla la normativa) para aumentar su salario disponible. Además, como cada empleado puede elegir el servicio que quiere utilizar, es fácil adaptar los planes al momento vital y a las necesidades concretas de cada trabajador.

Para las empresas, estos planes fidelizan talento, mejoran el compromiso de la plantilla y permiten diferenciarse en sectores que tienen mucha competencia. De igual modo, son una manera de aportar más valor a los empleados sin necesidad de hacer una revisión salarial.

La tendencia apunta, por tanto, hacia modelos flexibles y personalizados. Aunque el salario siga siendo la base (y el principal motivo para cambiar de empleo), ya no es el único elemento que define el valor de una oferta laboral.