Claves y requisitos para participar con éxito en licitaciones internacionales

Las licitaciones internacionales representan una de las mayores oportunidades de crecimiento para empresas que buscan expandir su actividad más allá de las fronteras nacionales. Cada año, organismos multilaterales, gobiernos y agencias de cooperación destinan miles de millones de euros a proyectos relacionados con infraestructuras, tecnología, energía, consultoría, educación, sanidad o sostenibilidad.

Este tipo de contratación se desarrolla mediante procedimientos regulados y criterios de adjudicación transparentes y previamente definidos. Para muchas organizaciones, supone una vía de acceso a contratos de gran volumen y la posibilidad de trabajar en proyectos financiados por entidades con amplia presencia internacional.

Además de generar nuevas oportunidades comerciales, estos contratos permiten ampliar experiencia en mercados exteriores, desarrollar capacidades técnicas y consolidar relaciones con instituciones públicas de distintos países.

Principales vías y organismos convocantes en el comercio exterior

El mercado de la contratación pública internacional reúne a numerosos organismos que financian o gestionan proyectos en diferentes regiones del mundo.

Organismos multilaterales

Entre los principales actores se encuentran las licitaciones gestionadas por el Banco mundial, destinadas a financiar proyectos de desarrollo económico y social.

Estas convocatorias abarcan desde infraestructuras de transporte hasta modernización administrativa, servicios de consultoría, sostenibilidad o transformación digital.

Las empresas interesadas en conocer el funcionamiento de estos procedimientos pueden consultar el portal de contratación del Banco Mundial, donde se recoge información sobre los principios y procesos de adquisición aplicados por esta institución.

También, otras entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas o la Unión Europea publican regularmente concursos dirigidos a empresas de distintos sectores.

Contratación pública bilateral

Los gobiernos nacionales, regionales y locales también convocan concursos públicos para desarrollar proyectos vinculados a infraestructuras, energía, tecnología, equipamiento sanitario, gestión del agua o servicios profesionales.

En estos casos, la contratación pública internacional requiere conocer tanto las especificaciones técnicas del proyecto como la normativa aplicable en el país convocante. La correcta interpretación de los pliegos y de los requisitos administrativos resulta fundamental durante las primeras fases del proceso.

Requisitos clave y fases del proceso de licitación internacional

Participar en licitaciones internacionales exige coordinar aspectos técnicos, económicos, jurídicos y administrativos:

Análisis de pliegos y elegibilidad

La primera tarea consiste en revisar la documentación publicada para comprobar si la empresa cumple las condiciones exigidas.

Los pliegos suelen incluir requisitos relacionados con experiencia previa, solvencia financiera, capacidad técnica, certificaciones específicas o disponibilidad de determinados perfiles profesionales. Analizar esta información desde el inicio permite valorar la viabilidad de la candidatura y evitar esfuerzos innecesarios.

Estructuración de la propuesta (Bid Management)

Una vez comprobados los criterios de elegibilidad, comienza la preparación de la candidatura. Esta fase suele implicar la coordinación de distintos departamentos de la empresa, ya que intervienen perfiles técnicos, financieros, jurídicos y comerciales.

La organización del trabajo resulta especialmente importante cuando los plazos son ajustados o la convocatoria exige un elevado volumen de documentación.

Por este motivo, muchas empresas establecen un equipo responsable de coordinar la recopilación de información, revisar los requisitos del pliego y supervisar la elaboración de la propuesta hasta su entrega final.

Oferta técnica

La propuesta técnica debe responder a los objetivos definidos por la entidad convocante y ajustarse a los Términos de Referencia del proyecto.

Aspectos como la metodología de trabajo, la organización del equipo, la planificación de actividades y la gestión de riesgos suelen formar parte de la evaluación. La coherencia entre la propuesta presentada y los requisitos recogidos en el pliego tiene un peso importante en la puntuación final.

Oferta económica

Eata debe reflejar todos los costes asociados a la ejecución del contrato. En proyectos internacionales conviene tener en cuenta cuestiones como desplazamientos, logística, cambios de divisa, seguros, impuestos, aranceles o garantías financieras. Una previsión detallada facilita la gestión económica posterior del proyecto.

Alianzas estratégicas

La colaboración con socios locales o la creación de consorcios es una práctica habitual en muchas convocatorias internacionales.

Estas fórmulas permiten reunir capacidades complementarias, incorporar conocimiento del mercado de destino y reforzar la capacidad de ejecución del proyecto. Además, algunos organismos valoran positivamente la participación de empresas con presencia local o experiencia previa en la región donde se desarrollará el contrato.

Errores habituales que descalifican propuestas en concursos globales

Una propuesta técnicamente solvente puede quedar fuera del proceso por errores formales o administrativos. Estos son algunos de los más habituales:

Fallos formales y de compliance

La documentación incompleta, la falta de certificados requeridos, los errores de traducción o la presentación fuera de plazo son algunas de las causas más frecuentes de exclusión.

Las licitaciones gestionadas por el Banco Mundial y otros procedimientos impulsados por organismos multilaterales suelen aplicar controles rigurosos sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada convocatoria.

Por este motivo, resulta recomendable realizar revisiones internas antes de presentar cualquier candidatura.

Falta de negociación y estrategia

Otro problema frecuente surge cuando la empresa se centra exclusivamente en la documentación técnica y presta poca atención al resto de fases del proceso.

Los periodos de consultas permiten solicitar aclaraciones y comprender mejor determinados aspectos del proyecto. Además, durante la ejecución del contrato pueden surgir situaciones que exijan capacidad de negociación y una adecuada gestión de las relaciones con clientes, socios y organismos financiadores.

Formación orientada a la práctica profesional

La participación en licitaciones internacionales requiere conocimientos que van más allá de la actividad comercial habitual de una empresa. La interpretación de los pliegos, la elaboración de ofertas complejas, la gestión documental o la negociación con organismos financiadores forman parte de procesos que exigen preparación específica y una comprensión detallada de los sistemas de contratación utilizados a nivel internacional.

Para quienes desean adquirir estas competencias, el Curso Experto en Negociación y Licitaciones Internacionales de la Escuela de Negocios de Cámara Madrid ofrece una formación centrada en el conocimiento práctico de los procedimientos utilizados por organismos multilaterales, administraciones públicas y entidades financiadoras internacionales.

El curso aborda todas las fases del proceso de licitación, desde la identificación de oportunidades y el análisis de convocatorias hasta la preparación de propuestas y la gestión de contratos adjudicados. Los participantes trabajan aspectos relacionados con los requisitos de elegibilidad, la elaboración de ofertas técnicas y económicas, la evaluación de riesgos y la planificación de proyectos internacionales.

Conocimiento de organismos multilaterales y negociación internacional

Uno de los contenidos más relevantes del programa es el estudio de las instituciones que concentran una parte significativa de la contratación pública internacional, entre ellas el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas y distintos programas financiados por la Unión Europea.

La formación también dedica una atención específica a los procesos de negociación que suelen desarrollarse durante la ejecución de proyectos internacionales. La relación con socios locales, la participación en consorcios, la revisión de condiciones contractuales o la coordinación entre diferentes organizaciones exige habilidades que tienen una aplicación directa en este tipo de entornos.

El enfoque práctico del curso permite familiarizarse con la documentación, los criterios de evaluación y los procedimientos que se utilizan habitualmente en las licitaciones internacionales. Se trata de conocimientos especialmente útiles para responsables de desarrollo de negocio, consultores, directivos, técnicos de comercio exterior y profesionales que participan en proyectos financiados por organismos nacionales e internacionales.

Mentoría especializada para dominar los procesos de contratación internacional

Además, otro de los aspectos diferenciales del programa es su equipo docente, formado por cuatro profesionales que trabajan activa y directamente en el ámbito de las licitaciones y la negociación internacional. Esta experiencia permite trasladar al aula las situaciones reales del día a día y el dominio de herramientas actuales en el mercado.

Licitaciones internacionales: preparación, estrategia y formación para competir con éxito

Las licitaciones internacionales ofrecen una oportunidad única para que empresas y profesionales accedan a proyectos de gran dimensión financiados por gobiernos, organismos multilaterales y entidades de cooperación internacional.

Sin embargo, participar con éxito en estos procesos requiere mucho más que una buena propuesta comercial: es fundamental conocer los procedimientos de contratación, interpretar correctamente los pliegos, elaborar ofertas competitivas y gestionar cada fase con rigor técnico y administrativo. Así que la combinación de experiencia, planificación estratégica y formación especializada permite aumentar las posibilidades de adjudicación y afrontar con mayores garantías los desafíos de la contratación pública internacional.

Por eso, si deseas desarrollar estas competencias y acceder a nuevas oportunidades en los mercados internacionales, puedes solicitar información sobre el Curso Experto en Negociación y Licitaciones Internacionales de la Cámara de Madrid. Al hacerlo, impulsarás tu carrera profesional con una formación orientada a la práctica y a la realidad de los concursos internacionales.