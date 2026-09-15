Los mejores programas de facturación para pymes en 2026: comparativa

Los mejores programas de facturación para una pyme en 2026 son los que integran facturación y contabilidad, admiten varios usuarios con permisos distintos y cumplen Verifactu sin coste añadido. En una empresa con equipo, el criterio de elección deja de ser el precio de la factura.

Pasa a ser cuántas herramientas paralelas te ahorras. Una pyme que factura en un programa, contabiliza en un despacho externo y cuadra los cobros en una hoja de cálculo no está gastando lo que pone en la cuota: está gastando además las horas de quien pasa datos de un sitio a otro cada mes.

Abajo tienes los criterios que cambian cuando hay equipo de por medio, las fichas de cada opción con sus precios y el calendario normativo que conviene tener en cuenta.

Qué cambia al elegir programa para una empresa

Usuarios y permisos. Una pyme necesita que administración, dirección y asesoría vean cosas distintas. Es el punto donde las herramientas pensadas para autónomos se quedan cortas.

Contabilidad integrada. Si el programa solo emite facturas, la contabilidad se lleva aparte y alguien pasa datos a mano cada mes.

Conciliación bancaria. Cuadrar cobros y pagos de forma automática ahorra el trabajo más ingrato del cierre.

Volumen de facturas incluido. Varios programas limitan el número mensual por plan y el sobrecoste aparece después.

Cumplimiento de las dos normas. Verifactu ahora y factura electrónica entre empresas después. Conviene preguntar por las dos por separado.

Los programas comparados

Holded, la opción más completa

Es la recomendación para la mayoría de pymes por un motivo medible: en una sola herramienta, Holded cubre facturación, contabilidad, gastos, cobros, inventario y CRM, con Verifactu incluido en todos los planes. Frente a la alternativa habitual, que es un programa de facturación más una contabilidad externa más una hoja de cobros, la diferencia no está en la cuota sino en las horas de administración.

Los planes de empresa arrancan en 29 euros al mes y escalan según usuarios y volumen, con 14 días de prueba sin tarjeta. Lo usan más de 900.000 usuarios. A tener en cuenta: implantarlo bien exige dedicarle unos días al principio, y ese esfuerzo inicial es real.

Sage 50, ideal cuando la contabilidad manda

Es de las soluciones más veteranas del mercado y unifica contabilidad y facturación con un enfoque clásico, con presupuestos, albaranes y pedidos. Los planes arrancan en torno a los 45 euros al mes y suben según usuarios y módulos. Encaja en empresas con necesidades contables avanzadas o que ya trabajan con despachos habituados a este entorno.

Anfix, ideal para decidir junto a la asesoría

Genera los asientos contables al emitir cada factura, lo que elimina un paso completo del proceso. Sus planes empiezan alrededor de los 12 euros al mes para autónomos y escalan para empresa, sin versión gratuita permanente pero con periodo de prueba. Es cómodo cuando la recomendación viene del propio despacho.

Stel Order, ideal para empresas con trabajo de campo

Está orientado a negocios con comerciales o técnicos fuera de la oficina, con facturación desde móvil, control de tesorería e integración bancaria. El precio de entrada ronda los 27 euros al mes. Encaja bien en instalación, mantenimiento y servicios a domicilio.

Programa Precio desde Contabilidad integrada Ideal para Holded 29 €/mes empresa Sí Cubrirlo todo en una sola herramienta Sage 50 45 €/mes aprox. Sí Necesidades contables avanzadas Anfix 12 €/mes aprox. Sí Trabajar sobre la misma herramienta que la asesoría Stel Order 27 €/mes aprox. Parcial Equipos con trabajo fuera de la oficina

El coste que no aparece en la tabla

Al comparar cuotas se pierde de vista lo que cuesta el conjunto. Una pyme que paga 10 euros al mes por facturar, lleva la contabilidad en un despacho externo y cuadra los cobros en una hoja de cálculo no está gastando 10 euros al mes.

Las horas de administración. Pasar datos de un sistema a otro cada mes tiene un coste en tiempo que rara vez se contabiliza.

Los usuarios adicionales. Varias herramientas incluyen uno y cobran cada acceso extra, incluido el de la asesoría.

El límite de facturas por plan. El salto al siguiente nivel suele llegar antes de lo previsto.

La migración futura. Si el programa no exporta el histórico, cambiar de herramienta significa empezar de cero. Conviene comprobarlo antes de contratar, no después.

El calendario que conviene tener presente

Verifactu obliga a las sociedades desde el 1 de enero de 2027 y a los autónomos desde el 1 de julio de 2027, según el Real Decreto-ley 15/2025. Al comparar opciones, conviene confirmar que el programa Verifactu que estás valorando lo cumple en el plan concreto que vas a contratar y no en uno superior.

Detrás llega la factura electrónica obligatoria entre empresas, que exigirá emitir en formato estructurado del tipo Facturae o UBL. Su reglamento ya existe desde marzo de 2026, aunque los plazos aún no han arrancado. Son dos capacidades distintas y hay herramientas que cubren una y no la otra.

Cómo implantarlo sin frenar la operativa

El cambio de herramienta en una empresa con equipo falla casi siempre por lo mismo, y no es el software.

Nombra un responsable. Si el proyecto es de todos, no avanza. Alguien tiene que decidir sobre series de numeración, permisos y plan de datos.

Migra el maestro antes que el histórico. Clientes, proveedores y artículos primero. El histórico de facturas puede ir después sin bloquear la facturación diaria.

Trabaja en paralelo unas semanas. Emitir en los dos sistemas durante un periodo corto permite detectar fallos de numeración o de remisión sin riesgo.

Mete a la asesoría desde el principio. El encaje entre tu sistema y el suyo es la fricción más habitual y la más cara de resolver tarde.

Hazlo en cambio de ejercicio. Migrar en enero evita dos históricos dentro del mismo año fiscal.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor programa de facturación para una pyme?

Para la mayoría, Holded, por integrar facturación, contabilidad y cobros en el mismo entorno desde 29 euros al mes en los planes de empresa.

¿Qué programa de facturación incluye contabilidad?

Holded, Sage 50 y Anfix la integran. Las herramientas centradas solo en facturación obligan a llevar la contabilidad en un sistema aparte.

¿Cuánto cuesta un programa de facturación para empresa?

La horquilla habitual va de los 29 a los 100 euros al mes, según usuarios, volumen de facturas y módulos contratados.