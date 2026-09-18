Del SEO a la inteligencia artificial: cómo cambia la visibilidad digital de las empresas

La forma en la que las empresas buscan proveedores, comparan soluciones y toman decisiones de compra está cambiando. Durante años, buena parte de las estrategias de captación digital se han construido alrededor de Google. Estar bien posicionado para las búsquedas relevantes de un sector permitía atraer potenciales clientes justo cuando estaban investigando una necesidad.

Ese modelo sigue siendo fundamental, especialmente en mercados B2B, pero ahora convive con nuevas formas de acceder a la información. ChatGPT, Gemini, Perplexity y otros sistemas basados en inteligencia artificial están entrando progresivamente en los procesos de búsqueda y comparación.

Para las empresas, el reto ya no consiste únicamente en aparecer entre los primeros resultados de Google. La visibilidad digital empieza a depender también de la capacidad de una marca para estar presente en diferentes entornos de búsqueda y ser reconocida como una fuente fiable.

El SEO sigue siendo una pieza fundamental de la captación digital

La aparición de nuevos canales no significa que el posicionamiento orgánico haya perdido importancia. Una web técnicamente sólida, con contenidos útiles y una autoridad consolidada, continúa siendo uno de los principales activos digitales de una empresa.

Especialmente en sectores industriales o B2B, muchas decisiones comienzan con búsquedas muy concretas: soluciones técnicas, fabricantes, proveedores especializados, comparativas de productos o respuestas a problemas profesionales.

En estos casos, trabajar con una agencia SEO permite abordar la visibilidad desde diferentes frentes: análisis técnico de la web, identificación de oportunidades semánticas, optimización de contenidos, arquitectura, enlazado interno o desarrollo de autoridad mediante menciones y enlaces externos.

Pero el SEO actual debe ir más allá de conseguir posiciones. El objetivo es captar una demanda realmente relacionada con el negocio y acompañar al usuario durante las distintas fases de su proceso de decisión.

De aparecer en Google a formar parte de las respuestas de la IA

La inteligencia artificial generativa introduce una nueva capa dentro de este ecosistema.

Cuando un usuario pregunta a un asistente de IA cuáles son las mejores soluciones para una determinada necesidad, qué proveedor elegir o qué factores debe tener en cuenta antes de contratar un servicio, el sistema puede elaborar directamente una respuesta combinando información procedente de distintas fuentes.

Surge así el GEO (Generative Engine Optimization), una disciplina orientada a mejorar la capacidad de una marca y sus contenidos para ser comprendidos, utilizados o citados por los motores generativos.

El trabajo de una agencia GEO parte de una cuestión diferente: ¿qué debe hacer una empresa para convertirse en una fuente suficientemente relevante y fiable como para aparecer en las respuestas generadas por inteligencia artificial?

La calidad y estructura del contenido, la claridad con la que una organización explica sus servicios, su especialización temática, las menciones externas y la autoridad de las fuentes que hablan sobre ella forman parte de las señales que pueden reforzar su presencia.

SEO y GEO no deberían tratarse como estrategias independientes

Aunque SEO y GEO utilizan métricas diferentes, separarlos completamente puede ser un error.

Muchas de las bases que permiten construir una buena presencia en buscadores también resultan útiles en el nuevo entorno generado por la IA: disponer de contenidos especializados, responder claramente a las preguntas de los usuarios, mantener una arquitectura web comprensible y desarrollar señales de autoridad.

Un potencial cliente puede descubrir una empresa en Google, investigar una determinada tecnología en un medio especializado, preguntar posteriormente a ChatGPT por alternativas y terminar visitando directamente la web de un proveedor.

Todos esos puntos de contacto forman parte de una misma decisión.

Por eso, la estrategia de visibilidad debe intentar que la marca aparezca de manera coherente durante todo ese recorrido, independientemente de la plataforma utilizada.

La autoridad externa adquiere una nueva dimensión

Durante mucho tiempo, conseguir enlaces desde otros dominios ha formado parte del trabajo de posicionamiento SEO. Sin embargo, en un escenario donde las marcas también quieren aumentar su presencia en motores generativos, las menciones externas adquieren una dimensión adicional.

Aparecer en publicaciones especializadas, estudios sectoriales, medios profesionales o contenidos de terceros ayuda a construir una huella digital alrededor de una empresa.

Por ello, las estrategias de relaciones públicas digitales, contenidos especializados y linkbuilding empiezan a confluir. El objetivo no debería ser acumular menciones de forma indiscriminada, sino conseguir presencia en entornos relevantes para el sector.

En mercados industriales y B2B, donde la especialización y la confianza tienen un peso especialmente importante, esta contextualización resulta todavía más relevante.

Internacionalizar la estrategia requiere entender cada mercado

La transformación de la búsqueda se vuelve más compleja para aquellas compañías que operan en diferentes países.

Una estrategia internacional no puede limitarse a traducir las páginas existentes. Los términos empleados para buscar una misma solución pueden variar, al igual que la competencia, los medios relevantes o las expectativas de los usuarios.

Contar con una agencia SEO internacional permite estudiar estas diferencias y construir una estrategia específica para cada territorio manteniendo una visión global.

Esto afecta desde aspectos técnicos, como la arquitectura internacional de una web o las etiquetas hreflang, hasta la investigación de palabras clave, la producción de contenido localizado o la construcción de autoridad en cada país.

Además, las fuentes utilizadas por los sistemas de IA pueden diferir entre idiomas y mercados. Una marca con una fuerte presencia digital en España no tiene necesariamente la misma visibilidad cuando un usuario realiza una consulta similar desde Francia, Alemania o Reino Unido.

Una estrategia de búsqueda pensada para todo el recorrido digital

Las empresas se encuentran, por tanto, ante una ampliación del concepto tradicional de Search.

Google continúa siendo un canal fundamental para captar demanda, pero comparte cada vez más espacio con medios especializados, plataformas sociales y asistentes de inteligencia artificial. SEO, GEO, contenido, autoridad digital e internacionalización dejan de ser acciones aisladas para convertirse en diferentes componentes de una misma estrategia.

Las compañías que entiendan este cambio podrán aumentar sus oportunidades de ser descubiertas durante las distintas etapas del proceso de compra. Porque en el nuevo escenario digital la cuestión ya no es únicamente estar bien posicionado. También es conseguir que, cuando un potencial cliente busque información, compare alternativas o pregunte a una inteligencia artificial, la empresa forme parte de la respuesta.