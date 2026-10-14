La creación de sociedades sube un 5,7%: plazos para darse de alta como autónomo, constituir una SL y disolverla

La Estadística de Sociedades Mercantiles que el Instituto Nacional de Estadística difundió el 13 de octubre recoge 7.526 sociedades nuevas en agosto. De ellas, 7.491 eran limitadas y solo 35 anónimas. De enero a agosto, la creación de sociedades avanza un 8,5% frente al mismo periodo de 2025.

En agosto se disolvieron 1.315 sociedades, un 2,8% más que doce meses antes, y el 82% de esas disoluciones fueron voluntarias. En los ocho primeros meses, las disoluciones suben un 6,8%.

Casi todos los trámites de un negocio se presentan ya en las sedes electrónicas de Hacienda, la Seguridad Social y los registros, y el propio interesado puede hacerlos con certificado digital o Cl@ve.

Alta de autónomo: Hacienda y Seguridad Social, antes de la primera factura

Quien empieza a trabajar por su cuenta se da de alta en dos administraciones. En Hacienda presenta la declaración censal, el modelo 036, en la que indica la actividad, su epígrafe del impuesto de actividades económicas y el régimen de IVA y de IRPF que le corresponde.

En la Seguridad Social pide el alta en el régimen de trabajadores autónomos. Puede solicitarla con hasta sesenta días naturales de antelación, y siempre antes de empezar. Si empieza a vender o a prestar servicios sin ella, el alta llega tarde y las cuotas de esos meses se cobran con recargo e intereses, además de la posible sanción.

Desde 2023, el autónomo cotiza según los rendimientos netos que prevé obtener. Elige un tramo al darse de alta, puede cambiar su base hasta seis veces al año y, cuando Hacienda conoce sus ingresos reales, la Seguridad Social ajusta lo pagado. Quien no ha estado de alta en los dos años anteriores, o en los tres anteriores si ya tuvo antes esta ayuda, puede pagar una cuota reducida durante doce meses, ampliable otros doce si sus rendimientos no llegan al salario mínimo. La reducción se pide en el mismo momento del alta, y la prórroga, antes de que empiece el segundo año.

Pasos para constituir una SL: estatutos tipo o a medida

Cuando hay varios socios o conviene separar el patrimonio personal del de la empresa, la fórmula habitual es la sociedad limitada. La vía rápida combina el Documento Único Electrónico, el sistema CIRCE y unos estatutos tipo, y el emprendedor puede tramitarla él mismo en el PAE virtual de CIRCE con su certificado digital. Quien necesita estatutos a medida, con pactos sobre la venta de participaciones o la salida de un socio, sigue un proceso más largo.

En ambos casos hacen falta un nombre que no esté ocupado, que certifica el Registro Mercantil Central, la escritura ante notario, el número de identificación fiscal de la sociedad y la inscripción en el Registro Mercantil. Si los socios aportan dinero, y no bienes, la escritura puede firmarse por videoconferencia desde el portal notarial.

El capital mínimo es hoy simbólico, con dos condiciones mientras no alcance el que se exigía hasta la reforma de octubre de 2022: la sociedad reserva cada año al menos una quinta parte del beneficio y, si se liquida sin bienes suficientes para pagar lo que debe, los socios responden solidariamente de lo que falte hasta completar ese antiguo mínimo. Además, el socio que dirige la sociedad o trabaja en ella de forma habitual y tiene su control efectivo cotiza como autónomo.

El calendario fiscal de cada trimestre

El autónomo en estimación directa presenta cada trimestre el IVA, con el modelo 303 si su actividad no está exenta, y el pago a cuenta del IRPF, con el 130. Del segundo se libran los profesionales a los que el año anterior se les retuvo al menos el 70% de sus ingresos. Los tres primeros trimestres se declaran del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y el cuarto hasta el 30 de enero, cuando también toca el resumen anual del IVA. La renta se presenta entre abril y junio.

La sociedad declara el IVA igual, pero tributa por el Impuesto sobre Sociedades, que presenta en julio si su ejercicio coincide con el año natural, con pagos a cuenta en abril, octubre y diciembre cuando le corresponden. Los administradores formulan las cuentas en los tres meses siguientes al cierre y la junta las aprueba dentro del primer semestre. Con el Registro Mercantil quedan dos citas: legalizar los libros antes de que pasen cuatro meses desde el cierre y depositar las cuentas en el mes que sigue a su aprobación. Quien tiene empleados o alquila un local, sea autónomo o sociedad, ingresa además las retenciones.

Disolver una sociedad con deudas: primero se paga a los acreedores

Cerrar una empresa que funciona como sociedad lleva tres fases. La junta acuerda la disolución, y desde entonces la empresa sigue existiendo con el añadido «en liquidación» en su nombre. Los liquidadores, que por regla general son los antiguos administradores, cobran lo pendiente, venden lo que haga falta y pagan a los acreedores. Al final, lo que sobra se reparte entre los socios y una escritura de extinción, inscrita en el Registro Mercantil, pone fin a la sociedad.

Cuando no se debe nada a nadie, las tres fases caben en un único acto, la disolución simultánea o exprés. Con deudas también se puede cerrar, siempre que el dinero alcance para pagarlas, o para depositar lo que se debe, antes de que los socios reciban nada. Si la sociedad ya no puede atender sus pagos con normalidad, la liquidación ordinaria no es el camino: tiene dos meses para pedir el concurso de acreedores desde que sabe que es insolvente, y las microempresas cuentan con un procedimiento especial.

Abandonar la sociedad sin cerrarla tampoco resuelve nada. Más de un año sin actividad, o unas pérdidas que hayan reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital, obligan a los administradores a convocar la junta en dos meses; si no lo hacen, responden con su patrimonio de las deudas posteriores. Antes de inscribir la escritura de extinción, los socios pagan el gravamen del 1% sobre lo que reciben, porque sin ese justificante el Registro no la admite. Con la extinción ya inscrita quedan la baja censal en Hacienda, dentro del mes siguiente, y el último Impuesto sobre Sociedades. Cada fase, con sus plazos y con quién responde de cada deuda, se detalla en esta guía con todos los pasos para cerrar una SL.

Gestoría para autónomos y pymes: planes mensuales para delegar el calendario

Hay negocios que prefieren dejar ese calendario en manos de un tercero. Managora, gestoría online abierta las 24 horas con despacho de abogados propio, que tramita altas de autónomo, constituciones y disoluciones de sociedades, también trabaja con planes de gestión fiscal para autónomos y pymes. El de autónomos incluye las declaraciones trimestrales y anuales de IVA, los pagos a cuenta y la renta, las operaciones con otros países de la Unión Europea cuando las hay, la contabilidad a partir de las facturas que el cliente fotografía o sube, las altas, bajas y cambios de actividad, y la respuesta a los requerimientos. El de pymes suma el Impuesto sobre Sociedades, las cuentas anuales y los libros, y las nóminas.

En el plan de autónomos, el trabajo se organiza en un portal. Allí el cliente firma la hoja de encargo y la autorización para que Managora presente en su nombre, sube sus facturas y ve, en cada declaración, hasta qué día tiene para enviarlas, diez días antes del final del plazo de Hacienda, y en qué paso está: documentos, preparación, visto bueno y presentación. Ninguna declaración se presenta sin que el cliente la apruebe, y el justificante queda disponible en el mismo portal. En ambos planes, los tres primeros meses se abonan al contratar; desde ahí, la cuota es mensual y el plan puede dejarse cuando el cliente quiera.

Para quien ya factura, la próxima fecha es el martes 20 de octubre, último día para declarar el IVA y el pago a cuenta del tercer trimestre.