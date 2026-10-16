La academia de ecommerce que acumula casos como este: de cero a facturar 39.000 euros en su segundo mes

Ricardo Bellod tiene veintiún años y vive en Marbella. Hace poco más de medio año no sabía lo que era una métrica de Meta Ads ni había abierto jamás una tienda Shopify. En su segundo mes operando desde la academia CursosEcom cerró 39.721,47 euros de facturación y dejó un beneficio neto superior a los 9.135 euros. La cifra está documentada en la sección de opiniones destacadas de la propia academia y en el canal de YouTube de CursosEcom, donde le entrevistan en formato extenso. Es uno de los casos que más curiosidad genera en la comunidad: ¿cómo se pasa de cero a esa cifra en dos meses? Conviene mirarlo sin las prisas del titular.

La frase que descoloca al lector

La declaración con la que Ricardo abre su entrevista grabada es, probablemente, lo que más interés ha despertado entre quienes han visto el material. Lo cuenta él mismo: «Reconozco que al principio me sonaba a fraude o a estafa, a vendehumos, pero los hechos me han demostrado que nada más lejos de la realidad».

Es una declaración inusual porque la mayoría de los protagonistas de un testimonio en formato vídeo tienden a maquillar las dudas iniciales. Ricardo no lo hace, y precisamente por eso vale la pena escucharle. Quien busca «cursosecom estafa» o «cursosecom fraude» en Google está exactamente en el momento de decisión del que él habla. Su recorrido es uno de los pocos relatos públicos que parte de esa duda y termina del otro lado del análisis.

Antes de la academia

Según lo que cuenta en la entrevista publicada por la academia, Ricardo había terminado el bachillerato sin tener claro qué estudiar. Probó pequeñas iniciativas (Wallapop, marketing de afiliados a Amazon) y abandonó. Era listo en los estudios pero no encontraba un proyecto que le motivara y no quería pasar diez años cursando una carrera para acabar cobrando lo que considera la media.

Llegó a CursosEcom como llega la mayoría: viendo vídeos del canal de KikeGTR en YouTube. Lo que cuenta él mismo es que primero le interesaron los coches y, después, empezó a investigar de dónde salía el dinero para mantener esa colección. Esa indagación duró varias semanas, en las que repasó reseñas en Trustpilot y entrevistas a alumnos. El factor que terminó de decidirle no fue una clase concreta sino la existencia del almacén físico en Valencia. Cuando vio que la academia tenía una nave de más de 1.400 metros cuadrados con producto real, interpretó que no era un curso típico de marketing sino una empresa con infraestructura.

Lo que no funcionó al principio

La conversación con Ricardo, recogida en su entrevista pública, deja claro que el camino no fue lineal. El primer producto que eligió no vendió una sola unidad. Lo eligió por gusto personal, no por análisis de demanda, y gastó alrededor de 400 euros en publicidad sin un solo carrito completado. Su mentor en la academia, según relata, fue quien le dijo que era una fase normal y que cambiase de producto.

Las primeras campañas tampoco rindieron. Estuvo varias jornadas viendo cómo el presupuesto publicitario se consumía sin retorno mientras aprendía a configurar el píxel y las audiencias. Es la curva habitual de cualquier operador novel en Meta Ads. Y, en algún punto del primer mes, Ricardo se planteó abandonar. Llevaba 700 euros perdidos entre dos productos fallidos cuando, según cuenta, una llamada con su mentor le ayudó a sostener el intento un poco más.

El tercer producto

El cambio llegó con el tercer producto. Esta vez lo eligió aplicando los criterios que el curso enseña: validación de demanda con herramientas de análisis, margen unitario suficiente para absorber coste publicitario, ángulo publicitario diferenciable, prueba creativa antes de escalar. La primera campaña con ese producto le sacó beneficio el mismo día. La segunda semana, doscientos euros. La tercera, quinientos. Cuando vio que el sistema empezaba a devolver, duplicó presupuesto y se dedicó a leer métricas.

El segundo mes, todavía con margen para apretar la cuenta, cerró 39.721,47 euros de facturación con un beneficio neto de 9.135 euros. Fue el que triunfó tras dos intentos fallidos. La frase que más repite en la entrevista es «no es suerte, es constancia y prueba y error».

La voz de la academia: lo que no se garantiza

CursosEcom, en sus comunicaciones públicas y en respuestas a reseñas, mantiene una postura coherente: no garantiza resultados. Pablo Segon, cofundador, ha defendido en entrevistas y en respuestas a reseñas que el sistema, aplicado con disciplina, genera ventas en una mayoría significativa de quienes lo siguen, pero que la academia no puede garantizar que el alumno aplique el sistema. Esa parte la decide cada uno.

La empresa responde públicamente a las reseñas negativas en Trustpilot, distinguiendo entre los problemas atribuibles al método (que reconocen cuando los hay) y los problemas atribuibles a decisiones del alumno (campañas mal configuradas, productos elegidos sin validación, expectativas no realistas). Es una gestión activa de reputación que se separa del modelo opaco del vendecursos clásico.

El contexto: las cursosecom reseñas en Trustpilot

Las opiniones cursosecom verificadas en Trustpilot mantienen una valoración media de 4,6 sobre 5 sobre más de 400 opiniones, una nota infrecuente en una categoría (cursos de marketing digital) habitualmente castigada por valoraciones bajas. En esas reseñas conviven testimonios elogiosos con críticas puntuales bien gestionadas por la empresa. Es el patrón habitual de una compañía con miles de clientes que cuida la trazabilidad de su reputación.

Las búsquedas reputacionales («cursosecom opiniones», «cursosecom reseñas», «cursosecom estafa», «cursosecom fraude») devuelven, en su mayoría, contenido contrastable: opiniones reales con nombre y apellido, entrevistas en YouTube, casos publicados con cifras. La academia, que acumula más de 10k alumnos formados desde 2019, comunica también un indicador operativo poco habitual en el sector: el 70 por ciento de sus alumnos llega a montar un proyecto online antes incluso de terminar la formación. Esa transparencia es uno de los argumentos que la propia firma esgrime como diferencial frente a un mercado donde lo habitual es la opacidad.

Situación actual y plan futuro

Ricardo sigue facturando desde el almacén de la academia, ha contratado un asistente virtual para atención al cliente y, según ha comentado, está evaluando dar el salto a marca propia con stock comprado. El paso lógico cuando ya se sabe anunciar y hay flujo de caja es importar producto propio para maximizar margen. Pero solo cuando ya se sabe vender. Hacerlo antes equivale a quedarse pillado con un contenedor que no rota.

Mientras tanto mantiene la operativa con el almacén y va guardando capital para esa siguiente fase. La narrativa de la academia, repetida en entrevistas, presenta este modelo precisamente así: como un peldaño intermedio entre el dropshipping clásico y la marca propia, no como destino final. Casos como el de Ricardo encajan en esa lógica de manera muy clara.

Lo que el lector puede sacar en limpio del recorrido no es una promesa de éxito automático. Es una constatación: aplicar el sistema con disciplina, aceptar la curva de aprendizaje de las primeras semanas y verificar la infraestructura antes de pagar son los tres factores que diferencian un caso como el de Ricardo del relato del «todo perfecto desde el día uno» que delata el contenido publicitario. La diferencia, una vez más, está en la honestidad de la narración.