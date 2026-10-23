Diana Carrillo Abogados: experiencia, especialización y acompañamiento humano en derecho de familia

En una crisis familiar, una separación, un divorcio o un conflicto internacional, contar con asesoramiento especializado puede marcar una diferencia decisiva. Diana Carrillo Abogados combina más de tres décadas de experiencia, rigor técnico y trato personalizado en derecho de familia nacional e internacional.

¿Cuánto tiempo llevan en el sector y cuál es su origen?

Diana Carrillo Abogados inició su actividad en 1989 como despacho generalista, con asuntos civiles, penales, laborales y mercantiles, y vocación internacional gracias al uso habitual del español y el inglés. Con el tiempo, orientó su práctica hacia el derecho de familia, un área en la que se abordan situaciones personales de gran trascendencia.

Tras más de treinta años de ejercicio profesional, el despacho mantiene una filosofía centrada en el cliente: asesoramiento cercano, riguroso y adaptado a cada caso.

¿Qué tipo de asuntos son actualmente los más habituales en el despacho?

El despacho trabaja en separaciones, divorcios, medidas paternofiliales, custodias, pensiones, modificaciones de medidas, liquidaciones de regímenes económicos matrimoniales y procedimientos con componente internacional.

La evolución de las familias exige respuestas ágiles, técnicas y estratégicas. Cada caso se analiza desde la normativa aplicable, la jurisprudencia reciente y, cuando resulta necesario, una perspectiva internacional. El equipo incorpora a Marina Sabater, abogada especialista en Derecho de Familia, Infancia y Sucesiones, quien destaca que esta especialidad requiere una mirada práctica, actualizada y humana.

¿Qué filosofía define hoy la forma de trabajar del despacho?

La filosofía del despacho se apoya en dos pilares: acompañamiento y excelencia técnica. El cliente suele acudir en un momento complejo y necesita claridad, orientación y seguridad para tomar decisiones importantes.

Por ello, el despacho no se limita a tramitar procedimientos: acompaña al cliente, explica cada paso, valora riesgos y diseña la estrategia adecuada. Cada convenio, demanda, negociación o recurso se prepara con detalle, porque una buena estrategia jurídica puede tener impacto directo en la vida personal, familiar y económica del cliente.

¿Cómo trabajan la confianza y la transparencia desde el primer contacto?

La confianza se construye con claridad y honestidad. El despacho realiza una evaluación realista del asunto, sin generar expectativas infundadas ni prometer resultados que no dependen solo del abogado.

Esa transparencia se extiende a los honorarios: el cliente debe conocer desde el inicio qué servicio recibe, cómo se va a trabajar y cuáles serán las condiciones económicas. Para Marina Sabater, la confianza nace cuando el cliente se siente escuchado y comprende su situación.

¿Qué importancia tiene la formación continua dentro del equipo?

La actualización permanente es esencial en derecho de familia. La evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial puede influir de forma decisiva en cada caso.

Diana Carrillo forma parte desde hace casi treinta años de la Asociación Española de Abogados de Familia —AEAFA—, fundó en 2020 la Asociación Madrileña de la Abogacía de Familia e Infancia —AMAFI— y pertenece a entidades vinculadas al derecho internacional de familia y al secuestro internacional de menores. Marina Sabater comparte esa visión: su especialización y participación en asociaciones profesionales refuerzan una práctica técnica, actualizada e internacional.

¿Cuáles son los errores más frecuentes antes de acudir a un abogado especializado?

Uno de los errores más habituales es firmar documentos o alcanzar acuerdos sin asesoramiento previo. También lo es tomar decisiones precipitadas ante una crisis familiar sin conocer sus consecuencias jurídicas.

El despacho insiste en que el asesoramiento preventivo no es un gasto, sino una inversión: consultar a tiempo puede evitar conflictos, reducir riesgos y ayudar al cliente a decidir con mayor seguridad.

¿Qué retos se marca Diana Carrillo Abogados de cara al futuro?

El objetivo es seguir creciendo y consolidarse como referencia en derecho de familia y derecho internacional de familia, incorporando talento especializado y manteniendo una forma de trabajar basada en la excelencia, la cercanía y la preparación técnica.

Diana Carrillo Abogados quiere seguir siendo un despacho al que acudir cuando se necesita algo más que una respuesta jurídica: un equipo capaz de acompañar, proteger y orientar en decisiones que pueden marcar una vida.