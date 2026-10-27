Combustible de aviación SAF: qué es, cómo se produce y cuáles son sus usos

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Qué es el combustible de aviación SAF, cómo se produce y cómo se utiliza

El SAF es una de las soluciones que ya se utilizan para reducir, en términos de ciclo de vida, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de combustibles en la aviación. La reducción alcanzada depende de las materias primas y del proceso de producción utilizados en cada caso.

Bajo estas siglas se agrupan distintos combustibles que pueden obtenerse a partir de residuos, materias primas orgánicas o mediante procesos sintéticos y que, una vez aprobados y mezclados en las condiciones establecidas, pueden incorporarse al suministro habitual de los aeropuertos.

Su uso, además, está aumentando en Europa. Desde 2025, ReFuelEU Aviation establece una cuota mínima del 2 % de SAF sobre el combustible de aviación suministrado por los proveedores sujetos al Reglamento en los aeropuertos de la Unión incluidos en su ámbito de aplicación. Los datos publicados por EASA (European Union Aviation Safety Agency) en septiembre de 2026 muestran que durante 2025 se alcanzó un 2,79 %, superando ese primer mínimo regulatorio.

¿Qué es el SAF y qué significan sus siglas?

SAF son las siglas de Sustainable Aviation Fuel, una denominación que agrupa a distintos combustibles renovables destinados a la aviación. Estos combustibles deben cumplir los criterios establecidos por la regulación europea en aspectos como el origen de las materias primas usadas para su producción, su trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,

No todos los SAF se producen de la misma manera. En la actualidad, los bio-SAF se obtienen a partir de materias primas de origen orgánico o determinados residuos, mientras que los combustibles sintéticos de aviación, conocidos como e-SAF, se producen a partir de hidrógeno renovable y CO₂ capturado. Esta diversidad de tecnologías permite disponer de distintas vías para aumentar la producción de este combustible, evitando que su desarrollo dependa de una única solución.

¿Cómo se produce el SAF y qué materias primas se utilizan?

No existe una única forma de fabricar el SAF; el proceso cambia en función de la materia prima empleada y del combustible que se quiera obtener.

En el caso del bio-SAF, pueden utilizarse, entre otros recursos, aceites de cocina usados, grasas animales y determinados residuos orgánicos. Una de las tecnologías más extendidas transforma estos aceites y grasas mediante un tratamiento con hidrógeno hasta obtener componentes aptos para producir combustible de aviación.

El peso de estas materias primas ya puede comprobarse con datos reales. Según el informe de EASA publicado en 2026, aproximadamente el 80 % del SAF suministrado en la Unión Europea durante 2025 procedía de aceites de cocina usados.

El e-SAF sigue una lógica diferente. En términos sencillos, se parte de hidrógeno obtenido utilizando electricidad renovable y de una fuente de carbono, que posteriormente se transforman mediante distintos procesos hasta obtener el combustible. Su desarrollo resulta especialmente relevante porque ReFuelEU Aviation, que es el reglamento de la Unión Europea que establece normas obligatorias para aumentar el uso y el suministro de combustibles sostenibles de aviación, fija a partir de 2030 porcentajes específicos para los combustibles sintéticos.

Actualmente, su disponibilidad comercial es limitada y su despliegue depende, entre otros factores, del acceso a electricidad renovable, hidrógeno de carbono y fuentes de carbono que cumplan los requisitos regulatorios.

¿Qué requisitos debe cumplir el SAF para utilizarse en aviación?

En aviación, antes de poder utilizar el combustible sostenible de aviación SAF comercialmente, es necesario acreditar que cumple los requisitos de calidad y seguridad exigidos a los combustibles aeronáuticos.

Una referencia fundamental es la norma ASTM D7566, que establece las especificaciones para combustibles de turbina que incorporan hidrocarburos sintéticos. Cada vía de producción aprobada tiene sus propias condiciones y puede establecer un porcentaje máximo de mezcla. En las rutas actualmente autorizadas, estos límites pueden variar y, en muchos de los procesos más utilizados, alcanzan hasta el 50 %.

Una vez realizada la mezcla y comprobado que el combustible cumple las especificaciones correspondientes, puede tratarse como combustible de aviación convencional dentro de la cadena de suministro.

Conviene distinguir, además, la especificación técnica de los criterios ambientales o de sostenibilidad. La primera determina si el combustible reúne las propiedades necesarias para utilizarse de forma segura en aviación. Los segundos analizan cuestiones como las materias primas empleadas, su procedencia o las emisiones de CO2 asociadas a su ciclo de vida.

¿Puede utilizarse SAF en los aviones y aeropuertos actuales?

Una de las claves del SAF es su carácter drop-in. Esto significa que, una vez aprobado y mezclado en las proporciones permitidas, puede incorporarse al combustible utilizado por los aviones actuales sin tener que modificar sus motores ni crear una red aeroportuaria completamente nueva.

En la práctica, el SAF certificado puede integrarse en las instalaciones de almacenamiento, transporte y suministro que ya forman parte de la cadena de combustible de aviación. La Comisión Europea señala que las mezclas certificadas son compatibles con la tecnología actual y que el límite puede alcanzar el 50 % para varias de las rutas aprobadas.

Sin embargo, esto no significa que cualquier combustible SAF pueda utilizarse directamente al 100 %. El porcentaje permitido depende de la vía mediante la que se haya producido y de su correspondiente aprobación técnica. De hecho, la industria continúa trabajando en estándares que permitan ampliar progresivamente estos límites.

¿Qué factores influyen actualmente en la disponibilidad de SAF?

El reto ya no consiste únicamente en demostrar que el SAF puede utilizarse en un avión. El siguiente paso es producirlo en cantidades suficientes y hacerlo llegar a un número creciente de aeropuertos y aerolíneas.

Una de las principales fortalezas de los combustibles renovables es precisamente su diversidad. Pueden producirse a partir de una amplia variedad de materias primas de origen orgánico reconocidas por la regulación europea, procedentes de diferentes proveedores, tanto locales como internacionales, y mediante distintas rutas tecnológicas. Esta variedad amplía las opciones de producción y suministro y favorece la integración del SAF como una fuente renovable más dentro de un sistema energético cada vez más diversificado.

Esta diversidad ofrece distintas vías para ampliar la producción, aunque hacerlo de forma competitiva sigue siendo uno de los principales retos. Según el informe de EASA de 2026, el precio medio de referencia del SAF suministrado en 2025 se situó en 1.925 euros por tonelada.

Al mismo tiempo, la regulación europea está creando una demanda creciente. ReFuelEU Aviation fija los siguientes mínimos:

2 % de SAF desde 2025 , porcentaje que ya fue superado en el primer año de aplicación.

, porcentaje que ya fue superado en el primer año de aplicación. 6 % a partir de 2030 , incorporando además objetivos específicos para combustibles sintéticos.

, incorporando además objetivos específicos para combustibles sintéticos. 20 % a partir de 2035 .

. El porcentaje seguirá aumentando progresivamente hasta alcanzar el 70 % en 2050.

El salto entre el 2 % actual y los porcentajes previstos para la próxima década explica por qué la ampliación de capacidad productiva se ha convertido en uno de los principales asuntos del sector.

¿Cómo se está produciendo y utilizando el SAF en España?

España ya cuenta con producción industrial y con acuerdos de suministro que permiten encontrar ejemplos concretos del uso del SAF. Uno de ellos se encuentra en Cartagena, donde Repsol puso en marcha en 2024 una planta dedicada a la producción a gran escala de combustibles de origen 100 % renovable. La instalación puede producir 250.000 toneladas anuales de diésel renovable y SAF a partir de residuos orgánicos, como aceites de cocina usados y residuos agroalimentarios.

Además, Repsol ha suscrito acuerdos de suministro de SAF con distintas aerolíneas. La compañía mantiene contratos de suministro con aerolíneas como Iberia, Vueling, Ryanair, Volotea, Iberojet o Gestair, entre otras. En el caso de Ryanair, el acuerdo contempla el acceso a hasta 155.000 toneladas de SAF entre 2025 y 2030 para sus operaciones en España y Portugal.

También existen ejemplos más concretos. IAG acordó con Repsol la compra de más de 28.000 toneladas de SAF para sus aerolíneas, entre ellas Iberia y Vueling, mientras que Iberia e Inditex han empleado SAF suministrado por Repsol equivalente al 5 % del combustible utilizado para transportar por vía aérea la mercancía de la compañía textil.

En la actualidad, el SAF ya se utiliza en operaciones aéreas comerciales, normalmente mezclado con combustible de aviación convencional dentro de los límites autorizados. En los próximos años, el aumento de la capacidad de producción de la industria, la amplia disponibilidad de materias primas y el desarrollo de distintas rutas tecnológicas pueden contribuir a ampliar progresivamente su utilización.