La Fundación ”la Caixa” destina 32,4 millones de euros a 80 proyectos de investigación e innovación biomédica en 2026

Los 80 proyectos seleccionados tienen capacidad de generar un impacto positivo en la salud de los ciudadanos, pero requieren apoyo estable para desarrollarse, demostrar su potencial y ponerse a prueba en entornos reales. Por ello, la Fundación ”la Caixa” les concede financiación, a través de sus convocatorias competitivas de investigación e innovación 2026, por valor de 32,4 millones de euros.

¿Podemos lograr que las células inmunitarias lleguen a los tumores de manera más eficaz? ¿Cómo podemos administrar medicamentos de forma segura a través de las barreras protectoras del cerebro? ¿Puede una vacuna de ADN reducir las infecciones por Klebsiella pneumoniae? ¿Cómo puede una prueba funcional cerrar una importante brecha diagnóstica en el cribado neonatal? ¿Cómo puede la música en directo mejorar el bienestar de las personas con alzhéimer avanzado? ¿Cómo puede una plataforma digital ayudar a las personas tras una crisis suicida? Estas son algunas de las importantes preguntas que tratan de responder los proyectos elegidos.

Las ayudas a la investigación y la innovación de la Fundación ”la Caixa” cubren diferentes etapas del proceso científico en disciplinas, instituciones y ámbitos de la salud diversos. Por ello, la entidad dispone de diferentes convocatorias que se complementan y que permiten responder a necesidades diversas según la etapa en que se encuentren los proyectos. Este año se premian por primera vez intervenciones prácticas que ya se están aplicando a la atención de pacientes y comunidades.

La base, comprender los mecanismos biológicos

La Convocatoria de Investigación en Salud, que ha alcanzado su novena edición, apoya investigaciones de carácter básico, clínico y traslacional que abordan grandes desafíos de la biomedicina y la salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

Los investigadores seleccionados en esta convocatoria a menudo intentan comprender los procesos biológicos que subyacen a una enfermedad: por ejemplo, cómo se comportan las células, cómo interactúan los distintos sistemas del organismo o cómo influyen los factores genéticos, ambientales y de otro tipo en la evolución de la enfermedad.

La convocatoria 2026 ha recibido 800 propuestas, de las que se han seleccionado 32 (23 de ellas en instituciones de España y 9 de Portugal). Los proyectos reciben hasta un millón de euros cada uno para investigar cómo surgen y progresan las enfermedades, así como la manera en que las interacciones entre los sistemas biológicos influyen en estos procesos.

En conjunto, los proyectos premiados combinan la biología fundamental con enfoques avanzados en genómica, bioingeniería, modelización computacional y ciencia de datos para generar nuevo conocimiento que podría allanar el camino hacia nuevas terapias, métodos de diagnóstico y estrategias de intervención.

La convocatoria se realiza en colaboración con la Fundación Luzón, con la que la Fundación ”la Caixa” mantiene una alianza para cofinanciar un proyecto sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que subvenciona 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

Innovaciones prometedoras que deben demostrar su potencial

La Convocatoria CaixaImpulse de Innovación en Salud, promovida por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con Criteria Bio Ventures, lleva desde 2015 ayudando a transformar el conocimiento científico en productos, servicios y empresas capaces de mejorar la salud. La convocatoria se estructura actualmente en 3 fases cada una con un apoyo formativo y económico diferente, de hasta 700.000 euros, en función de las necesidades de los proyectos: prueba de concepto, validación y desarrollo de un prototipo, y preparación de la hoja de ruta regulatoria y del plan financiero.

En esta convocatoria de 2026 se presentaron 449 proyectos, de los cuales se eligieron 30, 24 de ellos liderados por centros españoles y 6 por centros portugueses. Los seleccionados buscan impulsar terapias, diagnósticos, dispositivos médicos y herramientas digitales de salud dirigidos al cáncer y los trastornos neurológicos, metabólicos y musculoesqueléticos, así como a las enfermedades infecciosas.

Mediante el apoyo de tecnologías como la medicina de precisión, las plataformas de terapia génica, los biosensores y la rehabilitación personalizada, la convocatoria ayuda a trasladar innovaciones prometedoras del laboratorio a los pacientes.

Atender las nuevas necesidades que revela la práctica cotidiana

La Fundación ”la Caixa” ha lanzado este año la primera edición de la Convocatoria de Investigación en Promoción de la Salud, cuyo objetivo es identificar investigaciones que impulsen el diseño y la evaluación de intervenciones sanitarias en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

La convocatoria se centra en la fase final del proceso investigador: la viabilidad, la equidad y la implementación en entornos sanitarios reales. Para transformar la evidencia en una mejor atención, los proyectos combinan datos del mundo real, herramientas digitales e investigación participativa. Su objetivo es ayudar a los servicios de salud a ofrecer una atención más temprana, accesible y personalizada en ámbitos como la salud mental, la salud de las mujeres y de la infancia, la gestión de enfermedades crónicas y las necesidades asistenciales complejas.

En esta primera edición, la convocatoria ha seleccionado 18 proyectos —de los 579 presentados— que realizarán estudios piloto, evaluaciones retrospectivas de intervenciones sanitarias existentes o nuevas intervenciones sanitarias. De ellos, 13 se llevan a cabo en centros españoles, y 5, en centros portugueses. Los proyectos, en función de su tipología, pueden recibir una ayuda máxima de 300.000 euros.