Cómo destacar en ferias y eventos con gran formato

Que te asignen la responsabilidad de la puesta en escena de un stand, un escenario o un congreso suele provocar dos cosas: un pico de adrenalina y un nudo en el estómago. Como responsable de marketing o event manager, sabes que conseguir el espacio es solo el primer paso; ahora te enfrentas a decenas de metros cuadrados desnudos, un presupuesto inamovible y una directriz muy clara por parte de Dirección: «Este año tenemos que destacar, no podemos volver a ser una pared con una lona y unos folletos».

Del manual de marca a letras 3D

Para las agencias y departamentos de marketing, respetar el branding es sagrado. El principal desafío al diseñar la escenografía de un evento es lograr que el nombre de marca o logotipo digital (pensado para funcionar en la pantalla) se traduzca en una pieza física gigante sin perder sus proporciones, su paleta de colores ni su esencia.

En el mundo real, la gravedad exige soluciones técnicas que el diseño vectorial ignora: las tipografías finas, las letras cursivas o los isotipos con elementos flotantes necesitan soporte. Es aquí donde la ingeniería del corte CNC y el trabajo de especialistas en letras gigantes como Festivat resulta determinante. Convierten archivos planos a letras 3D autoportantes de grandes espesores, adaptando sutilmente caracteres o integrando bases discretas de metacrilato. El objetivo es claro: lograr que la identidad corporativa se mantenga erguida y compacta por sí sola, respetando el diseño original sin recurrir a estructuras de sujeción antiestéticas que arruinen la estética del stand.

El color es otro de los factores críticos: al igual que la forma, un tono inexacto puede arruinar por completo unas letras gigantes. Por eso es vital prestar atención a este detalle y exigir acabados con pinturas de alta calidad, basándose siempre en las referencias exactas Pantone o NCS corporativas.

Logística eficiente: del taller al escenario sin complicaciones

Quien organiza un evento profesional sabe perfectamente que el verdadero cuello de botella no está en la fase de diseño, sino en los días previos de montaje. Los equipos de marketing y ventas suelen desplazarse a las ferias con la cabeza en mil frentes: el viaje, los billetes, el check-in del hotel, las tarifas comerciales o cerrar reuniones con clientes a contrarreloj. Lo último que necesitan al llegar a un pabellón es perder medio día lidiando con normativas de montaje cada vez más estrictas, una instalación engorrosa o la falta de herramientas.

Para estos casos, las letras corpóreas de porexpan se presentan como una ventaja operativa inigualable. Al externalizar la fabricación y confiar en envíos directos al muelle de carga del recinto, el estrés del montaje desaparece. Estas piezas, a pesar de medir hasta dos metros de altura y poseer un gran volumen, son ultraligeras. El propio equipo comercial solo tiene que abrir el embalaje y ubicar las letras en el espacio asignado. En cuestión de cinco minutos, sin taladros, sin generar polvo y sin requerir andamios, el espacio queda completamente vestido y rotulado.

Ubicación táctica: los 4 puntos calientes de un evento según tu objetivo

Una vez que las letras grandes están desembaladas, surge la siguiente duda en el equipo organizador: ¿dónde colocarlas para no entorpecer el paso pero conseguir que todo el mundo las vea? La respuesta depende del formato del encuentro, ya que cada tipología exige una estrategia visual diferente:

En congresos y convenciones: El punto de mayor rentabilidad es el acceso principal. Situar las letras de porexpan en la entrada sirve de bienvenida institucional y se convierte en el hito que contextualiza la llegada de los asistentes desde el primer minuto.

En ferias profesionales: El frente del stand manda. Colocarlas en el límite del pasillo genera un punto de atracción inmediato que capta la mirada en los escasos tres segundos en que el visitante pasa por delante, delimitando el espacio de la marca frente a los competidores vecinos.

En ponencias y conferencias: El escenario es su hábitat natural. Ya sea en un lateral o a los pies del atril, acompañar las charlas con el nombre de la marca o las siglas del foro garantiza que la identidad corporativa quede grabada en cada fotografía y vídeo de las ponencias sin tapar al ponente.

En galas, entregas de premios o cenas corporativas: El objetivo es la interacción social. Aquí las letras de poliestireno funcionan a escala humana como un photocall tridimensional donde los invitados posan de forma espontánea durante el cóctel, inmortalizando el momento con una elegancia que los fondos planos nunca consiguen.

El ciclo de vida de la inversión: ROI en redes y libertad creativa

Uno de los mayores temores de la dirección financiera es aprobar partidas presupuestarias para letras corpóreas para eventos. Sin embargo, la escenografía corpórea moderna redefine el retorno de la inversión desde dos ángulos clave:

Por un lado, el retorno digital inmediato. Su presencia física actúa como un imán para asistentes y ponentes, generando un telón fondo espontáneo cuyas imágenes inundan LinkedIn y redes especializadas durante las semanas posteriores al evento, multiplicando el alcance de la marca mucho después de terminar las jornadas.

Por otro lado, la versatilidad económica. Lejos de verse como un material desaprovechado, su coste contenido y ligereza permiten una doble vía: trasladar las piezas a la sede central para vestir permanentemente la recepción o las salas de reuniones; o bien entenderlo como una ventaja táctica. Al no requerir un gran desembolso, la marca no queda atada a una estructura fija y puede permitirse analizar qué ha funcionado para, al año siguiente, renovar medidas, espesores o colores y volver a sorprender en cada edición.