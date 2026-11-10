Día Mundial contra la Neumonía: Vaccines4Children, la alianza que promueve la vacunación de 13 millones de niños en África

En 2025, alrededor de 13,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Entre las inmunizaciones más destacadas se encuentra la vacuna frente al neumococo, clave para prevenir la neumonía, una enfermedad que continúa siendo la principal causa de mortalidad infantil por infección entre los menores de cinco años. Para concienciar sobre sus causas y recordar la importancia de la inmunización, cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía.

Ante esta realidad, la Fundación ”la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, impulsaron hace 18 años Vaccines4Children. Se trata de una alianza que facilita el acceso de niños que viven en situación de vulnerabilidad en África a las vacunas contra la neumonía. Desde su puesta en marcha en 2008, esta iniciativa solidaria ha recaudado más de 100 millones de euros, que se han destinado a promover la inmunización de más de 13 millones de niños contra la neumonía y también contra la malaria.

Iniciativa filantrópica pionera

Vaccines4Children es una iniciativa pionera en Europa por su modelo de colaboración filantrópica y de movilización de recursos privados. La alianza recauda los fondos a través de donaciones de empresas distribuidas por todo el territorio español, como parte de su responsabilidad social corporativa, y a través de aportaciones de particulares.

Después, estas donaciones se multiplican por cuatro, gracias al modelo matching fund. Por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” aporta otro euro adicional hasta un máximo de tres millones de euros al año y la Fundación Gates añade, por su parte, dos euros más. De este modo, cada euro donado se transforma en cuatro euros destinados a apoyar programas de vacunación en África, con especial foco en Mozambique y Etiopía, y priorizando el acceso a las vacunas contra la neumonía y la malaria.

El modelo constituye una de las iniciativas de colaboración filantrópica y de captación de fondos privados más relevantes en Europa en el ámbito de la salud global. Además, esta alianza contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas, enmarcados en la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

En todo este proceso, la Fundación ”la Caixa” participa en el seguimiento del proyecto y garantiza que todas las aportaciones se destinen íntegramente a Gavi, the Vaccine Alliance para impulsar la vacunación infantil. Por su parte, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”, se unió en 2014 a esta alianza como socio estratégico aportando al proyecto su experiencia científica y académica.

En los últimos siete años, los fondos conseguidos por la iniciativa Vaccines4Children han permitido financiar íntegramente los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique. Asimismo, en 2025 se apoyó la vacunación infantil contra la malaria en este mismo país.

Lucha contra la mortalidad infantil

La Fundación ”la Caixa”, primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa desde 2008, ha renovado en 2026 su compromiso con la organización y con Vaccines4Children por decimoctavo año consecutivo.

La particularidad de esta iniciativa impulsada por la Fundación ”la Caixa” es la implicación de los clientes de CaixaBank: por un lado, empresas distribuidas por todo el territorio español realizan sus aportaciones como un proyecto de responsabilidad social corporativa pionero en Europa; por otro lado, los particulares también colaboran con la alianza Vaccines4Children, la cual cuenta con el compromiso de los equipos de CaixaBank Empresas, CaixaBank Wealth Management y CaixaBank Corporate & Investment Banking, así como de toda su red de oficinas, claves para la difusión y el éxito de esta iniciativa.

Con este objetivo, CaixaBank Empresas realiza una labor de sensibilización entre sus clientes, a quienes ofrece la oportunidad de contribuir al acceso y la calidad de las vacunas en los países en desarrollo como una acción de responsabilidad social que les permite devolver a la sociedad parte de lo que han recibido de ella. Por su parte, CaixaBank Wealth Management promueve el apoyo a Gavi en el marco de su Proyecto de Valor Social, que apoya e incentiva las inquietudes filantrópicas de sus clientes.

Mejorar el acceso a la vacunación

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación ”la Caixa”.

Desde sus inicios en el año 2000, su misión ha sido la de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de epidemias y pandemias. Para ello ha ayudado a vacunar a más de 1.300 millones de niños en 78 países y ha evitado así 23 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2025.

La Fundación ”la Caixa”, más de un siglo construyendo un mundo mejor

Dar oportunidades a las personas que más lo necesitan con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa es la razón de ser de la Fundación ”la Caixa”, creada en 1904. Esto la sitúa como la primera fundación privada de España y una de las más relevantes en el ámbito internacional. La prioridad de la Fundación ”la Caixa” es el desarrollo de programas sociales que respondan a los grandes retos de nuestro tiempo, como el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la lucha contra la pobreza infantil, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la promoción del envejecimiento activo y saludable. La investigación médica, la formación de excelencia, la cultura y la educación, fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades, son otras líneas de actuación estratégicas de la Fundación.