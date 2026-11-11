Más servicio sobre la misma flota: la carrocería aislada entra en el calendario de revisiones

Dos datos del sector apuntan en la misma dirección. La logística de frío en España crecerá a un ritmo anual del 5,78 % hasta 2031 según la consultora Mordor Intelligence, mientras las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros cerraron octubre con 16.318 unidades, un 2,1 % menos que un año antes, según ANFAC. Más trabajo repartido sobre una flota que no crece al mismo ritmo.

Para los vehículos isotermos y frigoríficos eso tiene una consecuencia concreta: la caja aguanta más años en servicio, y la caja es la pieza que casi nunca aparece en el calendario de mantenimiento.

El aislamiento no se rompe, se degrada

El deterioro de una carrocería aislada es lento y poco visible. El panel absorbe humedad a través de una junta rota, un tornillo mal sellado o un golpe en una esquina, y el aislamiento mojado pierde buena parte de su capacidad sin que la caja aparente nada por fuera.

Las puertas son el segundo frente: las juntas se endurecen con los ciclos de frío y los cierres se descuadran con el uso, hasta dejar un hueco por el que se escapa la temperatura en cada parada. El tercero es el suelo, que soporta carretillas, palés y agua a presión, y por donde entra la humedad cuando se agrieta.

Tres señales antes de la avería

El equipo de frío funciona más horas para la misma ruta y la misma carga. Aparece condensación o escarcha en puntos concretos de la pared, que marcan por dónde se va el frío. Y el registrador de temperatura muestra que la caja tarda cada vez más en recuperar la consigna después de abrir las puertas.

Las tres significan lo mismo: el aislamiento ya no hace su trabajo y el equipo lo está compensando a base de consumo y de desgaste.

Reparar o sustituir la caja

La decisión no depende de la edad del vehículo sino de dónde esté el daño. Una junta, un cierre, un panel o una zona de suelo se sustituyen en taller. Cuando la humedad ha recorrido toda la estructura, deja de compensar frente a una carrocería nueva sobre el mismo chasis.

Saberlo exige abrir y comprobar, no estimarlo desde fuera. La reparación de carrocerías de Igluvan parte de ese diagnóstico antes de presupuestar, una ventaja de llevarlo a un taller que también fabrica las carrocerías que repara.

El límite normativo

Hay una razón más para no resolverlo con un parche. El vehículo destinado a mercancías perecederas está certificado como conjunto dentro del acuerdo ATP, y esa certificación se comprueba de forma periódica. Una reparación hecha con material que no corresponde puede devolver el furgón a la ruta esta semana y dejarlo fuera de norma en la siguiente revisión.